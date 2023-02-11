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Какой сегодня праздник: 11 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Какой сегодня праздник: 11 февраля
Какой сегодня праздник: 11 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Какой сегодня праздник: 11 февраля
11 февраля мир чествует ученых женщин и девочек-исследователей, родители читают детям сказки на ночь, в этот день был запатентован пароход и родился писатель... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-11T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. 11 февраля мир чествует ученых женщин и девочек-исследователей, родители читают детям сказки на ночь, в этот день был запатентован пароход и родился писатель Виталий Бианки. А еще 11 февраля 1980 года прошли премьерные показы фильма "Москва слезам не верит", который ровно через год - 42 года назад - получил "Оскара".Что празднуют в миреВ мире – Международный день женщин и девочек в науке. Его отмечают с 2016 года по решению ООН. Цель праздника – привлечение дополнительного внимания к проблеме дискриминации женщин в научной сфере, а также популяризация их достижений в области науки, техники и инноваций.Кроме того, 11 февраля - Всемирный день больного. Это социальное мероприятие, направленное на поддержку людей, попавших в категорию больных. Инициатором учреждения Дня стал Папа Римский Иоанн Павел II в 1992 году. Он призвал медицинские организации уделять таким людям больше внимания.В Камеруне празднуют День молодежи, у поляков - День подкормки лесных зверей, а в США – Национальный день изобретателя. А австралийцы состязаются в соревнованиях королевской регатыНеобычные праздникиРаньше, когда не было интернета и аудиосказок, родители читали детям книжки. Сказка на ночь - то, без чего не засыпал практически ни один ребенок. После сказки маминым или папиным голосом сон был крепким, спокойным и здоровым. День волшебных сказок на ночь – повод выключить телевизор, закрыть ноутбук и устроить детям путешествие в мир воображения.Знаменательные событияВ 1809 году американский инженер Роберт Фултон запатентовал созданное им судно "Клермонта" и вошел в историю как изобретатель парохода.В 1978 году в Китае отменили запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса, действовавший с начала "Культурной революции" 1966-1976 годов.В 1980 году состоялась премьера кинокартины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Через год лента получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.Кто родился11 февраля 1847 года родился американский ученый-изобретатель Томас Эдисон. На его счету более тысячи запатентованных изобретений, включая создание фонографа, усовершенствование телеграфа, телефона и киноаппаратуры. Также Эдисон разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампочки.В 1894 году на свет появился советский детский писатель Виталий Бианки. Главной темой его творчества был лес. Повести и рассказы Бианки открывают юным читателям тайны лесного мира. Самая популярная его книга - "Лесная газета": своеобразный календарь природы. Она рассказывает о том, что происходит в природе каждый месяц и день. Книга переведена на несколько языков мира.121 год назад, в 1902, родилась знаменитая актриса, кумир советских зрителей 1930-50-х годов Любовь Орлова. Она дебютировала в роли Грушеньки в немом кино "Петербургская ночь" режиссера Григория Рошаля. Играла в "Веселых ребятах" и мюзикле "Под куполом цирка".Также 11 февраля родились актер Александр Коршунов, бразильский композитор Сержио Мендес, испанский певец Хоселито, американские актрисы Дженнифер Энистон и Сара Батлер и другие.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 11 февраля

Что празднуют в России и в мире в субботу, 11 февраля

00:00 11.02.2023
 
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанкАктриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов на церемонии вручения профессиональных призов Союза кинематографистов СССР за фильмы 1987 года. В руках Меньшова "Оскар", полученный им за фильм "Москва слезам не верит"
Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов на церемонии вручения профессиональных призов Союза кинематографистов СССР за фильмы 1987 года. В руках Меньшова Оскар, полученный им за фильм Москва слезам не верит - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости . Галина Кмит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. 11 февраля мир чествует ученых женщин и девочек-исследователей, родители читают детям сказки на ночь, в этот день был запатентован пароход и родился писатель Виталий Бианки. А еще 11 февраля 1980 года прошли премьерные показы фильма "Москва слезам не верит", который ровно через год - 42 года назад - получил "Оскара".

Что празднуют в мире

В мире – Международный день женщин и девочек в науке. Его отмечают с 2016 года по решению ООН. Цель праздника – привлечение дополнительного внимания к проблеме дискриминации женщин в научной сфере, а также популяризация их достижений в области науки, техники и инноваций.
Кроме того, 11 февраля - Всемирный день больного. Это социальное мероприятие, направленное на поддержку людей, попавших в категорию больных. Инициатором учреждения Дня стал Папа Римский Иоанн Павел II в 1992 году. Он призвал медицинские организации уделять таким людям больше внимания.
В Камеруне празднуют День молодежи, у поляков - День подкормки лесных зверей, а в СШАНациональный день изобретателя. А австралийцы состязаются в соревнованиях королевской регаты

Необычные праздники

Раньше, когда не было интернета и аудиосказок, родители читали детям книжки. Сказка на ночь - то, без чего не засыпал практически ни один ребенок. После сказки маминым или папиным голосом сон был крепким, спокойным и здоровым. День волшебных сказок на ночь – повод выключить телевизор, закрыть ноутбук и устроить детям путешествие в мир воображения.

Знаменательные события

В 1809 году американский инженер Роберт Фултон запатентовал созданное им судно "Клермонта" и вошел в историю как изобретатель парохода.
В 1978 году в Китае отменили запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса, действовавший с начала "Культурной революции" 1966-1976 годов.
В 1980 году состоялась премьера кинокартины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Через год лента получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Кто родился

11 февраля 1847 года родился американский ученый-изобретатель Томас Эдисон. На его счету более тысячи запатентованных изобретений, включая создание фонографа, усовершенствование телеграфа, телефона и киноаппаратуры. Также Эдисон разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампочки.
В 1894 году на свет появился советский детский писатель Виталий Бианки. Главной темой его творчества был лес. Повести и рассказы Бианки открывают юным читателям тайны лесного мира. Самая популярная его книга - "Лесная газета": своеобразный календарь природы. Она рассказывает о том, что происходит в природе каждый месяц и день. Книга переведена на несколько языков мира.
121 год назад, в 1902, родилась знаменитая актриса, кумир советских зрителей 1930-50-х годов Любовь Орлова. Она дебютировала в роли Грушеньки в немом кино "Петербургская ночь" режиссера Григория Рошаля. Играла в "Веселых ребятах" и мюзикле "Под куполом цирка".
Также 11 февраля родились актер Александр Коршунов, бразильский композитор Сержио Мендес, испанский певец Хоселито, американские актрисы Дженнифер Энистон и Сара Батлер и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Мороз и солнце: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 11 февраля
22:07Главные новости и заявления дня: 10 февраля
21:58В Крыму открыли лабораторию молекулярной генетики
21:24Главные новости Крыма: 10 февраля
20:57Когда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк Динцера
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