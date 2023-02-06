https://crimea.ria.ru/20230206/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-na-6-fevralya-1126803581.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю на 6 февраля

COVID-сводка по Крыму и Севастополю на 6 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2023

COVID-сводка по Крыму и Севастополю на 6 февраля

В Крыму и Севастополе выявили 61 новый случай заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 55 человек. РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T10:59

2023-02-06T10:59

2023-02-06T10:59

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коронавирус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 61 новый случай заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 55 человек.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 35 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 586 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 848 человек. Количество выздоровевших за сутки – 35 человек, за весь период – 204 217", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 418 человек.Коронавирус в СевастополеВ городе зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев от COVID-19 также нет."В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписан один пациент. На данный момент в больницах находится 56 пациентов, из них 53 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуты 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 003 человека, выздоровели 95 233.Коронавирус в РоссииПо данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране сутками ранее было выявлено 9 410 новых случаев, умерло 45 человек. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 13 регионах, снижение - в 59 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах.На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена почти 95 млн раз, полная вакцинация - около 90 млн.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и СевастополеОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсКакие симптомы должны насторожить переболевших гриппом

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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