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Какой сегодня праздник: 4 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Какой сегодня праздник: 4 февраля
Какой сегодня праздник: 4 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Какой сегодня праздник: 4 февраля
4 февраля мир празднует день рождения резиновых калош и проводит просветительские мероприятия по борьбе с раковыми заболеваниями. Также в этот день открылась... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-04T00:00
2023-02-03T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым.&nbsp;4 февраля мир празднует день рождения резиновых калош и проводит просветительские мероприятия по борьбе с раковыми заболеваниями. Также в этот день открылась Ялтинская конференция 1945 года, а в итальянской Венеции стартует традиционный карнавал.Что празднуют в миреС 2005 года Международный противораковый союз проводит Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Цель мероприятия - привлечение внимания общественности к проблеме онкологии. Специалисты напоминают, насколько опасны онкологические заболевания, и рассказывают о профилактике рака.День рождения резиновых калош – довольно интересный праздник. Он придуман, чтобы воздать должное резиновой обуви и ее создателям. Считается, что калоши запатентовали американцы. В 1920-е годы существовала даже мода на ношение калош, а для Советского Союза эта обувь была частью экспорта.Также 4 февраля на Шри-Ланке отмечают день независимости от Великобритании, а в США, как и вчера (в День морковного торта) гастрономический праздник - Национальный день домашнего супа.А в Венеции начинается традиционный двухнедельный костюмированный бал-маскарад - самый старинный из всех карнавалов планеты.Знаменательные событияВ 1722 году император Петр I утвердил "Табель о рангах" - перечень соответствий между военными, гражданскими и придворными чинами по 14-ти классам.В 1857 году обществу естествоиспытателей и врачей впервые "представили" неандертальца, останки которого нашли в 1856 году в немецкой долине Неандерталь.В 1945 году в Ливадии началась Ялтинская конференция глав трех держав – Иосифа Сталина (СССР), Франклина Рузвельта (США) и Уинстона Черчилля (Великобритания), где решались вопросы послевоенного устройства мира.Кто родился4 февраля 1494 года родился французский писатель-гуманист Франсуа Рабле. Главное орудие сатиры Рабле – смех, обнажающий человеческие пороки. Самый известный роман - "Гаргантюа и Пантагрюэль" - повествует о двух добрых великанах-обжорах, отце и сыне.Ровно 150 лет назад, в 1873 году на свет появился русский писатель Михаил Пришвин. Главной темой его творчества стала природа, описанная с особым изяществом и любовью. Произведения "Календарь природы", "Лесная капель", "Кладовая солнца", "Корабельная чаща" вошли в золотой фонд советской детской литературы и изучаются в школах.В 1881 году родился советский партийный и военный деятель, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Вместе с Семеном Буденным он был одним из основателей 1-й Конной армии, а в годы Гражданской войны стал самым прославленным полководцем. Лучшие стрелки получали почетные значки "Ворошиловский стрелок". В честь Ворошилова был назван тяжелый советский танк "KB".Также 4 февраля родились председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, актриса Александра Урсуляк, американский боксер - чемпион мира Оскар Де Ла Хойя, народный артист Азербайджанской ССР Полад Бюль-Бюль Оглы и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 4 февраля

Что празднуют в России и в мире в субботу, 4 февраля

00:00 04.02.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода мира. Венеция
Города мира. Венеция - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. 4 февраля мир празднует день рождения резиновых калош и проводит просветительские мероприятия по борьбе с раковыми заболеваниями. Также в этот день открылась Ялтинская конференция 1945 года, а в итальянской Венеции стартует традиционный карнавал.

Что празднуют в мире

С 2005 года Международный противораковый союз проводит Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Цель мероприятия - привлечение внимания общественности к проблеме онкологии. Специалисты напоминают, насколько опасны онкологические заболевания, и рассказывают о профилактике рака.
День рождения резиновых калош – довольно интересный праздник. Он придуман, чтобы воздать должное резиновой обуви и ее создателям. Считается, что калоши запатентовали американцы. В 1920-е годы существовала даже мода на ношение калош, а для Советского Союза эта обувь была частью экспорта.
Также 4 февраля на Шри-Ланке отмечают день независимости от Великобритании, а в США, как и вчера (в День морковного торта) гастрономический праздник - Национальный день домашнего супа.
А в Венеции начинается традиционный двухнедельный костюмированный бал-маскарад - самый старинный из всех карнавалов планеты.

Знаменательные события

В 1722 году император Петр I утвердил "Табель о рангах" - перечень соответствий между военными, гражданскими и придворными чинами по 14-ти классам.
В 1857 году обществу естествоиспытателей и врачей впервые "представили" неандертальца, останки которого нашли в 1856 году в немецкой долине Неандерталь.
В 1945 году в Ливадии началась Ялтинская конференция глав трех держав – Иосифа Сталина (СССР), Франклина Рузвельта (США) и Уинстона Черчилля (Великобритания), где решались вопросы послевоенного устройства мира.

Кто родился

4 февраля 1494 года родился французский писатель-гуманист Франсуа Рабле. Главное орудие сатиры Рабле – смех, обнажающий человеческие пороки. Самый известный роман - "Гаргантюа и Пантагрюэль" - повествует о двух добрых великанах-обжорах, отце и сыне.
Ровно 150 лет назад, в 1873 году на свет появился русский писатель Михаил Пришвин. Главной темой его творчества стала природа, описанная с особым изяществом и любовью. Произведения "Календарь природы", "Лесная капель", "Кладовая солнца", "Корабельная чаща" вошли в золотой фонд советской детской литературы и изучаются в школах.
В 1881 году родился советский партийный и военный деятель, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Вместе с Семеном Буденным он был одним из основателей 1-й Конной армии, а в годы Гражданской войны стал самым прославленным полководцем. Лучшие стрелки получали почетные значки "Ворошиловский стрелок". В честь Ворошилова был назван тяжелый советский танк "KB".
Также 4 февраля родились председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, актриса Александра Урсуляк, американский боксер - чемпион мира Оскар Де Ла Хойя, народный артист Азербайджанской ССР Полад Бюль-Бюль Оглы и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Заснеженный Крым: чего ждать от погоды в субботу 4 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 4 февраля
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21:59Главные новости Крыма: 3 февраля
21:36Главные новости и заявления дня: 3 февраля
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