https://crimea.ria.ru/20230203/betonnye-piramidy-i-minnye-polya-krym-ukreplyaet-granitsu-1126771393.html

Бетонные "пирамиды" и минные поля: Крым укрепляет границу

Бетонные "пирамиды" и минные поля: Крым укрепляет границу - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Бетонные "пирамиды" и минные поля: Крым укрепляет границу

Строящиеся в Крыму фортификационные сооружения – это укрепленные линии бетонных "пирамид" и противотанковые минные поля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T18:08

2023-02-03T18:08

2023-02-03T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Строящиеся в Крыму фортификационные сооружения – это укрепленные линии бетонных "пирамид" и противотанковые минные поля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев, который посетил регион и проконтролировал строительство оборонительных сооружений.Все о Специальной военной операции читайте тут>>>Ивлев также заверил, что местным жителям минные поля не угрожают, поскольку их постоянно охраняют военнослужащие, которые не допустят, чтобы какой-то человек туда случайно забрел.Депутат пояснил, что главная задача возводимых фортификационных сооружений – остановить продвижение танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты противника. Это не значит, что украинские войска дойдут до Перекопского перешейка, но в нынешней ситуации нужно принять все необходимые меры безопасности, отметил он.О возведении укреплений на полуострове глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил осенью прошлого года. Он подчеркнул, что предпринимаемые военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман в регионе проводятся фортификационные работы.1 февраля Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что строительство фортификационных укреплений планируется завершить к началу апреля.

https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

https://crimea.ria.ru/20230203/v-kremle-otvetili-na-vopros-ob-obespechenii-bezopasnosti-kryma-1126760694.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, государственная дума рф, общество, сво, леонид ивлев, сергей аксенов