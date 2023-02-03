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Бетонные "пирамиды" и минные поля: Крым укрепляет границу - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Бетонные "пирамиды" и минные поля: Крым укрепляет границу
Бетонные "пирамиды" и минные поля: Крым укрепляет границу - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Бетонные "пирамиды" и минные поля: Крым укрепляет границу
Строящиеся в Крыму фортификационные сооружения – это укрепленные линии бетонных "пирамид" и противотанковые минные поля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T18:08
2023-02-03T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Строящиеся в Крыму фортификационные сооружения – это укрепленные линии бетонных "пирамид" и противотанковые минные поля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев, который посетил регион и проконтролировал строительство оборонительных сооружений.Все о Специальной военной операции читайте тут&gt;&gt;&gt;Ивлев также заверил, что местным жителям минные поля не угрожают, поскольку их постоянно охраняют военнослужащие, которые не допустят, чтобы какой-то человек туда случайно забрел.Депутат пояснил, что главная задача возводимых фортификационных сооружений – остановить продвижение танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты противника. Это не значит, что украинские войска дойдут до Перекопского перешейка, но в нынешней ситуации нужно принять все необходимые меры безопасности, отметил он.О возведении укреплений на полуострове глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил осенью прошлого года. Он подчеркнул, что предпринимаемые военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман в регионе проводятся фортификационные работы.1 февраля Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что строительство фортификационных укреплений планируется завершить к началу апреля.
https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html
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безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, государственная дума рф, общество, сво, леонид ивлев, сергей аксенов
Бетонные "пирамиды" и минные поля: Крым укрепляет границу

Депутат ГД Ивлев: в Крыму строят противотанковые укрепления и закладывают мины

18:08 03.02.2023 (обновлено: 18:09 03.02.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивотанковые и противопехотные заграждения укрепрайона. Архивное фото
Противотанковые и противопехотные заграждения укрепрайона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Строящиеся в Крыму фортификационные сооружения – это укрепленные линии бетонных "пирамид" и противотанковые минные поля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев, который посетил регион и проконтролировал строительство оборонительных сооружений.
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"Это очень серьезная полоса обороны в несколько рядов, в некоторых случаях она насчитывает шесть-восемь рядов высоких укреплений пирамидальной формы из армированного бетона. Они установлены вдоль административной границы Крыма с Херсонской областью. Но этого мало. Чтобы эти сооружения не раздвинула специальная техника, эту полосу минируют. Очень серьезные закладываются фугасы. Минные поля уже созданы", – сказал парламентарий.
Ивлев также заверил, что местным жителям минные поля не угрожают, поскольку их постоянно охраняют военнослужащие, которые не допустят, чтобы какой-то человек туда случайно забрел.
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Депутат пояснил, что главная задача возводимых фортификационных сооружений – остановить продвижение танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты противника. Это не значит, что украинские войска дойдут до Перекопского перешейка, но в нынешней ситуации нужно принять все необходимые меры безопасности, отметил он.
"Самое опасное в войне – недооценить противника. Нам надо готовиться к тому, что эта техника может быть у Украины и противодействовать этому. А факторы противодействия продвижению этой бронетанковой техники – это минные поля и огневое поражение. Я не хотел бы никого запугивать. Сейчас наша оборона очень мощно укреплена, более того, мы захватили в свои руки стратегическую инициативу и каждый день отвоевываем населенные пункты", – подчеркнул Ивлев.
О возведении укреплений на полуострове глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил осенью прошлого года. Он подчеркнул, что предпринимаемые военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман в регионе проводятся фортификационные работы.
1 февраля Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что строительство фортификационных укреплений планируется завершить к началу апреля.
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