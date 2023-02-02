https://crimea.ria.ru/20230202/yaltinskaya-konferentsiya-pochemu-segodnya-oruzhie-silnee-diplomatii--1126696631.html

Ялтинская конференция: почему сегодня оружие сильнее дипломатии?

Ялтинская конференция: почему сегодня оружие сильнее дипломатии? - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Ялтинская конференция: почему сегодня оружие сильнее дипломатии?

Пресс-конференция "Ялтинская конференция: почему сегодня оружие сильнее дипломатии?". РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T13:00

2023-02-02T13:00

2023-02-02T13:15

пресс-центр

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Пресс-конференция "Ялтинская конференция: почему сегодня оружие сильнее дипломатии?".Ялтинская конференция, которая проходила с 4 по 7 февраля 1945 года, сыграла важную роль в установлении послевоенного мирового порядка. За столом переговоров лидеры стран антигитлеровской коалиции одобрили важнейшие международно-правовые документы, заложившие основу отношений между государствами. Десятки лет договоренности Ялтинской конференции оставались практически неизменными.Участники:— проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского, профессор Сергей ЮРЧЕНКО;— доцент кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Андрей НИКИФОРОВ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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