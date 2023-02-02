https://crimea.ria.ru/20230202/yaltinskaya-konferentsiya-pochemu-segodnya-oruzhie-silnee-diplomatii--1126696631.html
Ялтинская конференция: почему сегодня оружие сильнее дипломатии?
Ялтинская конференция: почему сегодня оружие сильнее дипломатии? - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Ялтинская конференция: почему сегодня оружие сильнее дипломатии?
Пресс-конференция "Ялтинская конференция: почему сегодня оружие сильнее дипломатии?". РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T13:00
2023-02-02T13:00
2023-02-02T13:15
пресс-центр
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Пресс-конференция "Ялтинская конференция: почему сегодня оружие сильнее дипломатии?".Ялтинская конференция, которая проходила с 4 по 7 февраля 1945 года, сыграла важную роль в установлении послевоенного мирового порядка. За столом переговоров лидеры стран антигитлеровской коалиции одобрили важнейшие международно-правовые документы, заложившие основу отношений между государствами. Десятки лет договоренности Ялтинской конференции оставались практически неизменными.Участники:— проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского, профессор Сергей ЮРЧЕНКО;— доцент кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Андрей НИКИФОРОВ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр
Пресс-конференция "Ялтинская конференция: почему сегодня оружие сильнее дипломатии?".
Ялтинская конференция, которая проходила с 4 по 7 февраля 1945 года, сыграла важную роль в установлении послевоенного мирового порядка. За столом переговоров лидеры стран антигитлеровской коалиции одобрили важнейшие международно-правовые документы, заложившие основу отношений между государствами. Десятки лет договоренности Ялтинской конференции оставались практически неизменными.
Почему сейчас эти принципы миропорядка перестали действовать? Какая судьба ждет крупные международные организации? Почему дипломатические инструменты не работают в нынешних условиях? Существует ли вероятность проведения Ялтинской конференции-2023, и кто может стать ее участниками?
— проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского, профессор Сергей ЮРЧЕНКО;
— доцент кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Андрей НИКИФОРОВ.
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
.