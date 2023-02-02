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Ситуация на Керченской переправе: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Ситуация на Керченской переправе: сколько машин в очереди
Ситуация на Керченской переправе: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Ситуация на Керченской переправе: сколько машин в очереди
В четверг, 2 февраля, очереди на паромы Керченской переправы со стороны Кубани ожидают 86 машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T13:53
2023-02-02T13:56
кубань
краснодарский край
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
новости
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В четверг, 2 февраля, очереди на паромы Керченской переправы со стороны Кубани ожидают 86 машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Очередь на переправе"На накопительной парковке в поселке Ильич в очереди находятся 86 транспортных средств. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости", – сказано в сообщении.Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.Работа паромовПо данным пресс-службы, за прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2", "Ейск" и "Мария" переправили в Крым 272 автомобиля и 321 пассажира. После теракта на Крымском мосту на переправе продолжают действовать ограничения. Пересечь пролив могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Сухопутный маршрутСухопутный маршрут в Крым протяженнотсью 387 км пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами.Ежесуточно из Крыма по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушится снегопадАвтобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсыДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт
https://crimea.ria.ru/20230131/kogda-polnostyu-otkroyut-krymskiy-most-1126693902.html
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краснодарский край
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кубань, краснодарский край, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, новости, новости крыма, общество
Ситуация на Керченской переправе: сколько машин в очереди

Очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани ожидают 86 машин

13:53 02.02.2023 (обновлено: 13:56 02.02.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПорт "Кавказ" Керченской паромной переправы
Порт Кавказ Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В четверг, 2 февраля, очереди на паромы Керченской переправы со стороны Кубани ожидают 86 машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Очередь на переправе

"На накопительной парковке в поселке Ильич в очереди находятся 86 транспортных средств. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости", – сказано в сообщении.
Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.

Работа паромов

По данным пресс-службы, за прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2", "Ейск" и "Мария" переправили в Крым 272 автомобиля и 321 пассажира.
После теракта на Крымском мосту на переправе продолжают действовать ограничения. Пересечь пролив могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.
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Сухопутный маршрут

Сухопутный маршрут в Крым протяженнотсью 387 км пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами.
Ежесуточно из Крыма по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
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КубаньКраснодарский крайКерченская паромная переправаКерченский проливТранспортНовостиНовости КрымаОбщество
 
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