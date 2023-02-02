https://crimea.ria.ru/20230202/situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-skolko-mashin-v-ocheredi-1126730957.html

Ситуация на Керченской переправе: сколько машин в очереди

Ситуация на Керченской переправе: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Ситуация на Керченской переправе: сколько машин в очереди

В четверг, 2 февраля, очереди на паромы Керченской переправы со стороны Кубани ожидают 86 машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T13:53

2023-02-02T13:53

2023-02-02T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В четверг, 2 февраля, очереди на паромы Керченской переправы со стороны Кубани ожидают 86 машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Очередь на переправе"На накопительной парковке в поселке Ильич в очереди находятся 86 транспортных средств. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости", – сказано в сообщении.Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.Работа паромовПо данным пресс-службы, за прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2", "Ейск" и "Мария" переправили в Крым 272 автомобиля и 321 пассажира. После теракта на Крымском мосту на переправе продолжают действовать ограничения. Пересечь пролив могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Сухопутный маршрутСухопутный маршрут в Крым протяженнотсью 387 км пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами.Ежесуточно из Крыма по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушится снегопадАвтобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсыДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт

https://crimea.ria.ru/20230131/kogda-polnostyu-otkroyut-krymskiy-most-1126693902.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, новости, новости крыма, общество