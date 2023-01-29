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Какой сегодня праздник: 29 января - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Какой сегодня праздник: 29 января
Какой сегодня праздник: 29 января - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Какой сегодня праздник: 29 января
29 января во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны. Молдаване поздравляют работников прокуратуры. А еще в этот день исполняется 163... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-29T00:00
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. 29 января во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны. Молдаване поздравляют работников прокуратуры. А еще в этот день исполняется 163 года со дня рождения Антона Павловича Чехова.Что празднуют в миреДень мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается в честь годовщины принятия 29 января 1985 года в Нью-Дели международной Декларации о принципах нераспространения ядерного оружия. Целью Декларации является прекращение гонки ядерных вооружений, а также ликвидация их арсеналов во всех странах мира.В Молдове – День работников прокуратуры. В этот день в 1992 году в республике был принят Закон "О прокуратуре", который закрепил за ведомством осуществление надзора за точным и единообразным исполнением законов органами госвласти, юридическими, физическими лицами и их объединениями.Знаменательные событияВ 1616 году голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен во время кругосветного путешествия обогнули материк Южная Америка и открыли мыс Горн - крайнюю южную точку архипелага Огненная земля.В 1833 году в Санкт-Петербурге появилась первая в России городская почтовая сеть: город разделили на 17 почтовых округов, в которых организовали 45 пунктов приема почты.В 1856 году королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны - "Крест Виктории". Его изготавливают из бронзы исключительно на ювелирной фирме "Ханкокс".В 2010 году состоялся первый полет российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, предназначенного для замены тяжелого истребителя Су-27 в ВВС страны.Кто родился163 года назад, в 1860 году родился писатель-драматург, классик русской литературы Антон Чехов. Доминанта творчества писателя - столкновение идейных исканий интеллигенции со сложностями обывательского существования. Чехов написал бессмертные рассказы "Палата № 6" и "Человек в футляре", пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад", которые ценят и ставят на сценах всего мира.А 153 года назад, в 1870 году на свет появился советский живописец-пейзажист Аркадий Рылов. В истории русской живописи Рылов известен прежде всего двумя прославленными работами: "Зеленый шум" и "В голубом просторе". Все картины художника отличает фольклорная красочность, реалистичность и тонкость пейзажей.Также 29 января родились бразильский футболист Ромарио, американская телеведущая Опра Уинфри и актер Эдвард Фицджеральд Бернс, российский певец Дмитрий Маликов и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 29 января

Что празднуют в России и в мире в воскресенье, 29 января

00:00 29.01.2023
 
© Фото: stihi.ruАнтон Павлович Чехов в Ялте
Антон Павлович Чехов в Ялте
© Фото: stihi.ru
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. 29 января во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны. Молдаване поздравляют работников прокуратуры. А еще в этот день исполняется 163 года со дня рождения Антона Павловича Чехова.

Что празднуют в мире

День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается в честь годовщины принятия 29 января 1985 года в Нью-Дели международной Декларации о принципах нераспространения ядерного оружия. Целью Декларации является прекращение гонки ядерных вооружений, а также ликвидация их арсеналов во всех странах мира.
В Молдове – День работников прокуратуры. В этот день в 1992 году в республике был принят Закон "О прокуратуре", который закрепил за ведомством осуществление надзора за точным и единообразным исполнением законов органами госвласти, юридическими, физическими лицами и их объединениями.

Знаменательные события

В 1616 году голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен во время кругосветного путешествия обогнули материк Южная Америка и открыли мыс Горн - крайнюю южную точку архипелага Огненная земля.
В 1833 году в Санкт-Петербурге появилась первая в России городская почтовая сеть: город разделили на 17 почтовых округов, в которых организовали 45 пунктов приема почты.
В 1856 году королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны - "Крест Виктории". Его изготавливают из бронзы исключительно на ювелирной фирме "Ханкокс".
В 2010 году состоялся первый полет российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, предназначенного для замены тяжелого истребителя Су-27 в ВВС страны.

Кто родился

163 года назад, в 1860 году родился писатель-драматург, классик русской литературы Антон Чехов. Доминанта творчества писателя - столкновение идейных исканий интеллигенции со сложностями обывательского существования. Чехов написал бессмертные рассказы "Палата № 6" и "Человек в футляре", пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад", которые ценят и ставят на сценах всего мира.
А 153 года назад, в 1870 году на свет появился советский живописец-пейзажист Аркадий Рылов. В истории русской живописи Рылов известен прежде всего двумя прославленными работами: "Зеленый шум" и "В голубом просторе". Все картины художника отличает фольклорная красочность, реалистичность и тонкость пейзажей.
Также 29 января родились бразильский футболист Ромарио, американская телеведущая Опра Уинфри и актер Эдвард Фицджеральд Бернс, российский певец Дмитрий Маликов и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег и ветер обрушатся на Крым в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 января
19:54Главные события и заявления дня: 28 января
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