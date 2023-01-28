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Какой сегодня праздник: 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Какой сегодня праздник: 28 января
Какой сегодня праздник: 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Какой сегодня праздник: 28 января
28 января в мире - Международный день защиты персональных данных, армяне празднуют День Армии. Также дата знаменательна основанием Петербургской академии наук и РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 28 января в мире - Международный день защиты персональных данных, армяне празднуют День Армии. Также дата знаменательна основанием Петербургской академии наук и рождением историка Василия Ключевского. Что празднуют в мире 28 января 1981 года, чтобы обезопасить жизнь людей, Совет Европы подписал Конвенцию "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных". В 2007 году дата превратилась в международный праздник - День защиты персональных данных. Решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Армения поздравляет военнослужащих вооруженных сил страны и отмечает День Армии. Дата приурочена к принятию в 1992 году решения "Об обороне Республики Армения", которое провозгласило фактическое создание национальной армии страны. Знаменательные события В 1724 году по Указу Петра I были основаны крупнейшие научные центры России - Петербургская академия наук и Петербургский университет. В 1813 году в Лондоне опубликован роман английской писательницы Джейн Остин "Гордость и предубеждение". В 1906 году в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы - первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. В 2003 году в Великобритании началась продажа нового вида биотоплива, которое частично состоит из тех же элементов, что маргарин и майонез - то есть из растительного масла. Кто родился 28 января 1841 года родился русский историк Василий Ключевский. Все труды ученого созданы на тщательном анализе источников. Для книги "Сказания иностранцев о Московском государстве" - изучено около 40 сказаний иностранцев о Руси XV-XVII веков, "Древнерусские жития святых как исторический источник" - около 5000 житийных списков, а над "Курсом русской истории" Ключевский работал более 30 лет. В 1897 году на свет появился советский писатель Валентин Катаев. Он был добровольцем Красной армии в годы Гражданской войны и военкором в годы Великой Отечественной. Среди наиболее популярных его произведений: роман "Время, вперед", повести "Я сын трудового народа", "Белеет парус одинокий", "Сын полка". По ним в СССР были сняты фильмы. Также 28 января родились экс-президент Франции Николя Саркози, солист ВИА "Синяя птица" Сергей Дроздов, актриса Ольга Кабо, солист группы "Backstreet Boys" Ник Картер и другие.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия
Какой сегодня праздник: 28 января

Что отмечают в России и в мире 28 января

00:00 28.01.2023
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкИнтернет-пользователи у компьютера. Архивное фото
Интернет-пользователи у компьютера. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 28 января в мире - Международный день защиты персональных данных, армяне празднуют День Армии. Также дата знаменательна основанием Петербургской академии наук и рождением историка Василия Ключевского.

Что празднуют в мире

28 января 1981 года, чтобы обезопасить жизнь людей, Совет Европы подписал Конвенцию "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных". В 2007 году дата превратилась в международный праздник - День защиты персональных данных. Решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы.
Армения поздравляет военнослужащих вооруженных сил страны и отмечает День Армии. Дата приурочена к принятию в 1992 году решения "Об обороне Республики Армения", которое провозгласило фактическое создание национальной армии страны.
Знаменательные события
В 1724 году по Указу Петра I были основаны крупнейшие научные центры России - Петербургская академия наук и Петербургский университет.
В 1813 году в Лондоне опубликован роман английской писательницы Джейн Остин "Гордость и предубеждение".
В 1906 году в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы - первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
В 2003 году в Великобритании началась продажа нового вида биотоплива, которое частично состоит из тех же элементов, что маргарин и майонез - то есть из растительного масла.
Кто родился
28 января 1841 года родился русский историк Василий Ключевский. Все труды ученого созданы на тщательном анализе источников. Для книги "Сказания иностранцев о Московском государстве" - изучено около 40 сказаний иностранцев о Руси XV-XVII веков, "Древнерусские жития святых как исторический источник" - около 5000 житийных списков, а над "Курсом русской истории" Ключевский работал более 30 лет.
В 1897 году на свет появился советский писатель Валентин Катаев. Он был добровольцем Красной армии в годы Гражданской войны и военкором в годы Великой Отечественной. Среди наиболее популярных его произведений: роман "Время, вперед", повести "Я сын трудового народа", "Белеет парус одинокий", "Сын полка". По ним в СССР были сняты фильмы.
Также 28 января родились экс-президент Франции Николя Саркози, солист ВИА "Синяя птица" Сергей Дроздов, актриса Ольга Кабо, солист группы "Backstreet Boys" Ник Картер и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
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