https://crimea.ria.ru/20230127/glavnye-novosti-kryma-27-yanvarya-1126631296.html

Главные новости Крыма: 27 января

Главные новости Крыма: 27 января - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Главные новости Крыма: 27 января

Когда решится судьба вывезенного из Крыма скифского золота. Захарова ответила на угрозу захвата Крыма Украиной. Аксенов и Константинов оценили политику киевских РИА Новости Крым, 27.01.2023

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2023-01-27T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Когда решится судьба вывезенного из Крыма скифского золота. Захарова ответила на угрозу захвата Крыма Украиной. Аксенов и Константинов оценили политику киевских властей. В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб. Глава Ялты анонсировала отставки в мэрии. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В День памяти жертв Холокоста в Крыму оценили политику киевского режимаГлава Республики Крым Сергей Аксенов напомнил о зверствах фашистов на территории полуострова, планомерном уничтожении местного еврейского населения в годы Великой Отечественной войны, а также о самом факте освобождения Освенцима советскими войсками, который на Западе сегодня предпочитают не вспоминать.По его мнению, сегодня коллективный Запад лицемерно скорбит о жертвах Холокоста, одновременно поощряя нацистов на Украине, где на государственном уровне заложена не только политика русофобии, но и код антисемитизма, который может активироваться.В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что ненависть к русским на Украине запустила процесс самоликвидации этой страны.Захарова ответила на угрозу захвата Крыма УкраинойКрым был, есть и будет российской территорией, к которой Украина не имеет никакого отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова представителей администрации США и киевского режима о планах захватить полуостров военным путем."Поставляемая Украине военная техника предназначена для наступательных действий. В администрации президента США вообще не скрывают: поставки призваны содействовать, как они говорят, "освобождению украинских территорий, включая Крым. Нет, Крым – это не украинская территория. Это территория России, была, есть и будет", – сказала дипломат на брифинге в пятницу.Судьба скифского золота из Крыма: хронология скандалаВерховный суд Нидерландов вынесет решение в отношении коллекции скифского золота, вывезенной на выставки в Европу из четырех крымских музеев в 2013 году, в сентябре текущего года. По мнению генпрокурора Нидерландов, по итогу этого заседания прежнее решение о передаче скифского золота Украине может остаться в силе.О том, как разворачивался скандал, который власти Крыма назвали "актом международного разбоя", - в материале РИА Новости Крым.Жалобы на качество воды в Севастополе – вердикт РоспотребнадзораКачество питьевой воды в Севастополе соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом РИА Новости Крым сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора по региону, комментируя распространенную в сети информацию о якобы ненадлежащем состоянии воды в кранах горожан."Отклонений от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям питьевой водопроводной воды из разводящей сети и из гидроузлов (перед подачей в сеть) лабораторией филиала не отмечается на протяжении многих лет наблюдения", – говорится в ответе на информационный запрос.Будут ли отставки в мэрии Ялты?Мэр Ялты Янина Павленко анонсировала кадровые решения в ялтинской городской администрации, которые будут приняты уже в феврале. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания.Она также заявила, что департамент муниципального контроля будет быстрее реагировать на сигналы ялтинцев, и рассказала о новом формате взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

https://crimea.ria.ru/20230127/ideologiya-smerti-kak-fashisty-ubivali-krymskikh-evreev-1126609551.html

https://crimea.ria.ru/20230127/zapadnye-tanki-nuzhno-unichtozhit-srazu-na-ukrainskoy-granitse--senator-1126622157.html

https://crimea.ria.ru/20230127/v-krymu-zaderzhali-direktora-sportshkoly---video-1126615969.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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