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Какой сегодня праздник: 27 января - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Какой сегодня праздник: 27 января
Какой сегодня праздник: 27 января - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Какой сегодня праздник: 27 января
Мир вспоминает жертв Холокоста, в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также 27 января родились австрийский композитор... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-27T00:00
2023-01-26T17:23
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Мир вспоминает жертв Холокоста, в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также 27 января родились австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт и русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин.Что празднуют в России и в мире27 января 1944 года войска Красной армии полностью освободили Ленинград от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. Сегодня эта дата в стране считается Днем воинской славы.В Исландии празднуют День солнечного кофе. В зимний период многие районы этой страны погружаются в кромешную мглу из-за близости к полярному кругу и гористого рельефа. За чашкой утреннего кофе исландцы дожидаются первых лучей солнца.Туркмены поздравляют служащих вооруженных сил страны и отмечают День защитника Отечества. Примечательно: в 1995 году Туркменистан взял обязательство не участвовать в вооруженных конфликтах других стран.Знаменательные событияВ 1945 году Красная армия освободила узников крупнейшего нацистского концлагеря в Освенциме, расположенного на территории Польши. В память об этом Генассамблеей ООН в 2005 году учрежден Международный день памяти жертв холокоста. Цель праздника – предотвращение актов геноцида в будущем.В 1967 году США, СССР и Великобритания подписали договор о принципах исследования и использования космоса, включая Луну и другие небесные тела.Кто родился27 января 1756 года родился австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт. В четыре года Моцарт сочинил первый сонет для клавесина, а в шесть - начал выступать с концертами. Величайшие произведения мастера: "Похищение из сераля", "Женитьба Фигаро", "Дон-Жуан", "Волшебная флейта".В 1826 году на свет появился русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин. Работая на госслужбе, как сказали бы сегодня, он писал сатирические повести про городские власти. Кульминация сатиры писателя отражена в "Истории одного города", "Современных идиллиях", "Господах Головлевых", "Пошехонских рассказах".В 1832 году родился английский математик и писатель-сказочник Льюис Кэрролл. Он писал и публиковал работы по математике под своим настоящим именем. Однако большинство людей знают Кэролла как детского писателя, автора "Алисы в стране чудес", "Алисы в Зазеркалье" и поэмы "Охота на Снорка".Также 27 января родились певица Елена Ваенга, теннисист Марат Сафин, норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален и другие.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 27 января

Что празднуют в России и в мире в пятницу, 27 января

00:00 27.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДень памяти жертв блокады Ленинграда
День памяти жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Мир вспоминает жертв Холокоста, в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также 27 января родились австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт и русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин.

Что празднуют в России и в мире

27 января 1944 года войска Красной армии полностью освободили Ленинград от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. Сегодня эта дата в стране считается Днем воинской славы.
В Исландии празднуют День солнечного кофе. В зимний период многие районы этой страны погружаются в кромешную мглу из-за близости к полярному кругу и гористого рельефа. За чашкой утреннего кофе исландцы дожидаются первых лучей солнца.
Туркмены поздравляют служащих вооруженных сил страны и отмечают День защитника Отечества. Примечательно: в 1995 году Туркменистан взял обязательство не участвовать в вооруженных конфликтах других стран.

Знаменательные события

В 1945 году Красная армия освободила узников крупнейшего нацистского концлагеря в Освенциме, расположенного на территории Польши. В память об этом Генассамблеей ООН в 2005 году учрежден Международный день памяти жертв холокоста. Цель праздника – предотвращение актов геноцида в будущем.
В 1967 году США, СССР и Великобритания подписали договор о принципах исследования и использования космоса, включая Луну и другие небесные тела.

Кто родился

27 января 1756 года родился австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт. В четыре года Моцарт сочинил первый сонет для клавесина, а в шесть - начал выступать с концертами. Величайшие произведения мастера: "Похищение из сераля", "Женитьба Фигаро", "Дон-Жуан", "Волшебная флейта".
В 1826 году на свет появился русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин. Работая на госслужбе, как сказали бы сегодня, он писал сатирические повести про городские власти. Кульминация сатиры писателя отражена в "Истории одного города", "Современных идиллиях", "Господах Головлевых", "Пошехонских рассказах".
В 1832 году родился английский математик и писатель-сказочник Льюис Кэрролл. Он писал и публиковал работы по математике под своим настоящим именем. Однако большинство людей знают Кэролла как детского писателя, автора "Алисы в стране чудес", "Алисы в Зазеркалье" и поэмы "Охота на Снорка".
Также 27 января родились певица Елена Ваенга, теннисист Марат Сафин, норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален и другие.
 
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