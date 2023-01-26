https://crimea.ria.ru/20230126/Kakoy-segodnya-prazdnik-26-yanvarya_-1117891884.html

Какой сегодня праздник: 26 января

Какой сегодня праздник: 26 января - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Какой сегодня праздник: 26 января

Возможно, сегодня эту заметку никто не прочтет, так как 26 января отмечается Международный день без интернета. У австралийцев - праздник страны. А еще свое... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T00:00

2023-01-26T00:00

2023-01-26T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Возможно, сегодня эту заметку никто не прочтет, так как 26 января отмечается Международный день без интернета. У австралийцев - праздник страны. А еще свое 79-летие празднует американская правозащитница Анджела Дэвис. Что празднуют в мире Поздравления принимают работники таможенных служб планеты. Международный день таможенника был утвержден в часть первой сессии Всемирной таможенной организации, которая состоялась в Брюсселе 26 января 1953 года. В настоящее время в ней состоит более 150 государств-членов. В Австралии сегодня отмечают День страны. Этот национальный праздник знаменует начало освоения континента европейцами: 26 января 1788 года британский капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея и основал там первую колонию - Новый Южный Уэльс. Также в этот день на Украине поздравляют работников контрольно-ревизионной службы, в Уганде отмечают День свободы, индийцы празднуют День Республики. Необычные праздники Современное человечество настолько привыкло к интернету, что уже не представляет без него свою жизнь. Европейцы придумали, как отвлечь людей от виртуальной реальности - ввели Международный день без интернета. По традиции день посвящают общению "вживую": встрече с друзьями, выезду на пикник или любимому хобби. Знаменательные события В 1525 году в правление великого князя и государя всея Руси Василия III вышел первый печатный вариант карты Руси - с обозначением Московских земель. В 1911 году американский пилот Глен Кертис совершил полет на первом гидроплане – самолете, способном приземляться на воду. В 1924 году второй съезд Советов СССР переименовал город Петроград в Ленинград с целью увековечить память вождя пролетариата. Кто родился 26 января 1921 года родился японский предприниматель, основатель корпорации Sony Акио Морита - физик, инженер, изобретатель. Благодаря деятельности Мориты фраза "Made in Japan" стала своеобразным гарантом качества. История успеха основателя "Sony" отражена в его автобиографии "Сделано в Японии". 79 лет исполняется американской правозащитнице, коммунистке и социологу Анджеле Дэвис. В период расистского противостояния в США она считалась символом движения за права заключенных. Анджела выступала против гомофобии и смертной казни. Сегодня Дэвис является профессором философии Калифорнийского университета в Санта-Круз. Также 26 января родились актрисы Наталья Вавилова и Анна Большова, телеведущие Леонид Парфенов и Алексей Лысенков, канадский хоккеист Уэйн Гретцки, португальский футболист Жозе Моуриньо и другие.

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общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия