Рейтинг@Mail.ru
Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230121/amerikanskoe-oruzhie-i-sberbank-v-krymu-top-novostey-nedeli-1126509154.html
Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели
Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели
США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму. Сбербанк заходит в Крым и Севастополь. Остановлена продажа билетов на поезда в Крым. Мобилизованных... РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T18:58
2023-01-21T18:58
новости крыма
новости
крым
в мире
происшествия
сбербанк в крыму
севастополь
железные дороги крыма
частичная мобилизация
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/15/1126510446_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_33e60cf1c3a0f53df722cc6fc5329f8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму. Сбербанк заходит в Крым и Севастополь. Остановлена продажа билетов на поезда в Крым. Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов.Жуткая авиакатастрофа в Непале.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Американское оружие для ударов по КрымуВ США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться", сообщила на этой неделе The New York Times. Уже сейчас Вашингтон обдумывает один из "самых дерзких" шагов" – как помочь Киеву нанести удар по полуострову, пишет издание. Для этого в США рассматривают возможность предоставить Украине, в том числе, РСЗО HIMARS и БМП Bradley, но пока воздерживаются от поставок ракет дальнего радиуса действия. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, и предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. В Кремле заявили, что такое решение будет означать вывод конфликта на новый уровень, "который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности". Крушение самолета в НепалеПассажирский самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом Покхары. Самолет следовал в Катманду. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо граждан России. В катастрофе выжили два гражданина Непала. Обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.Приход Сбербанка в Крым и СевастопольВ этом году в Крыму и Севастополе начинает работать Сбербанк. Первые банкоматы уже установлены, а до конца года на полуострове заработает целая сеть устройств самообслуживания. Первые офисы финучреждения откроются на полуострове уже в первом полугодии 2023-го. А пока в Симферополе, Севастополе и Ялте появились мобильные офисы Сбера.Поезда в Крым17 января стало известно о временном закрытии продажи билетов на ряд поездов "Таврия" дальнего следования между полуостровом и городами на материковой части страны. Перевозчик объяснил приостановку продаж ремонтом железнодорожных путей в период с 7 марта по 23 мая. Речь идет о поездах дальнего следования по маршрутам Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно. Компания-перевозчик "Гранд Экспресс Сервис" уточнила, что курсирование составов возобновится, как только станут известны точные промежутки проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры. Уже 19 января продажа билетов на поезд № 166 Москва – Симферополь возобновилась с 13 марта по 25 мая. Исключения составят даты: 17-20, 24, 25 и 31 марта, в апреле – 1, 7, 8, 14-16, 20-22, 28-30, а также на 1, 5-8, 12-13, 19-20 мая. Отмена отчетов для мобилизованных бизнесменовМобилизованных бизнесменов освободили от статистических отчетов на время прохождения военной службы. Статистические данные в Росстат за них направит налоговая служба. Такое постановление на этой неделе утвердил глава российского правительства Михаил Мишустин. Это позволит мобилизованным избежать штрафов. При этом речь только о тех бизнесменах, которые являются единственными учредителями и одновременно руководителями предприятий.
https://crimea.ria.ru/20230119/pochemu-ssha-tselyat-v-krym-podolyaka-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1126480974.html
https://crimea.ria.ru/20230121/adresa-bankomatov-sberbanka-v-krymu-i-sevastopole-1126498119.html
https://crimea.ria.ru/20230120/natsionalizatsiya-v-krymu-kinoteatr-yatsenyuka-v-yalte-perekhodit-respublike-1126500649.html
крым
севастополь
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/15/1126510446_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_ae6b48b4d01077aa7ae49df7ac753ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, новости, крым, в мире, происшествия, сбербанк в крыму, севастополь, железные дороги крыма, частичная мобилизация, сша, украина, сво
Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

18:58 21.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВ Симферополе заработал первый мобильный офис Сбербанка
В Симферополе заработал первый мобильный офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму. Сбербанк заходит в Крым и Севастополь. Остановлена продажа билетов на поезда в Крым. Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов.Жуткая авиакатастрофа в Непале.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.

Американское оружие для ударов по Крыму

В США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться", сообщила на этой неделе The New York Times. Уже сейчас Вашингтон обдумывает один из "самых дерзких" шагов" – как помочь Киеву нанести удар по полуострову, пишет издание. Для этого в США рассматривают возможность предоставить Украине, в том числе, РСЗО HIMARS и БМП Bradley, но пока воздерживаются от поставок ракет дальнего радиуса действия.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, и предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Фото AFP
19 января, 16:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему США "целят" в Крым: Подоляка о поставках оружия Украине
В Кремле заявили, что такое решение будет означать вывод конфликта на новый уровень, "который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности".

Крушение самолета в Непале

Пассажирский самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом Покхары. Самолет следовал в Катманду. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо граждан России. В катастрофе выжили два гражданина Непала. Обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Приход Сбербанка в Крым и Севастополь

В этом году в Крыму и Севастополе начинает работать Сбербанк. Первые банкоматы уже установлены, а до конца года на полуострове заработает целая сеть устройств самообслуживания. Первые офисы финучреждения откроются на полуострове уже в первом полугодии 2023-го. А пока в Симферополе, Севастополе и Ялте появились мобильные офисы Сбера.
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат. - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
10:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе

Поезда в Крым

17 января стало известно о временном закрытии продажи билетов на ряд поездов "Таврия" дальнего следования между полуостровом и городами на материковой части страны. Перевозчик объяснил приостановку продаж ремонтом железнодорожных путей в период с 7 марта по 23 мая. Речь идет о поездах дальнего следования по маршрутам Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно.
Компания-перевозчик "Гранд Экспресс Сервис" уточнила, что курсирование составов возобновится, как только станут известны точные промежутки проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры.
Уже 19 января продажа билетов на поезд № 166 Москва – Симферополь возобновилась с 13 марта по 25 мая. Исключения составят даты: 17-20, 24, 25 и 31 марта, в апреле – 1, 7, 8, 14-16, 20-22, 28-30, а также на 1, 5-8, 12-13, 19-20 мая.
Акция сторонников Юлии Тимошенко у здания Высшего суда Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 17:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике

Отмена отчетов для мобилизованных бизнесменов

Мобилизованных бизнесменов освободили от статистических отчетов на время прохождения военной службы. Статистические данные в Росстат за них направит налоговая служба. Такое постановление на этой неделе утвердил глава российского правительства Михаил Мишустин. Это позволит мобилизованным избежать штрафов. При этом речь только о тех бизнесменах, которые являются единственными учредителями и одновременно руководителями предприятий.
 
Новости КрымаНовостиКрымВ миреПроисшествияСбербанк в КрымуСевастопольЖелезные дороги КрымаЧастичная мобилизацияСШАУкраинаСВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Главные новости Крыма: 21 января
18:58Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели
17:48Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете
17:19В Керчи мужчина попал под колеса иномарки
16:56Все пассажиры застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спаслись
16:37Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в Симферополе
15:58Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области
15:25Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье
15:06"Новая Отечественная война": Медведев дал определение СВО
14:51Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи
14:32Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонии
13:49Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым
13:27Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях
12:48В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля
12:11Сбербанк в Крыму: где открылись мобильные офисы
11:43COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 21 января
11:11Как работает Керченская переправа 21 января
10:54В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку
10:10Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе
10:05Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР
Лента новостейМолния