https://crimea.ria.ru/20230121/amerikanskoe-oruzhie-i-sberbank-v-krymu-top-novostey-nedeli-1126509154.html

Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели

Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели

США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму. Сбербанк заходит в Крым и Севастополь. Остановлена продажа билетов на поезда в Крым. Мобилизованных... РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T18:58

2023-01-21T18:58

2023-01-21T18:58

новости крыма

новости

крым

в мире

происшествия

сбербанк в крыму

севастополь

железные дороги крыма

частичная мобилизация

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/15/1126510446_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_33e60cf1c3a0f53df722cc6fc5329f8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму. Сбербанк заходит в Крым и Севастополь. Остановлена продажа билетов на поезда в Крым. Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов.Жуткая авиакатастрофа в Непале.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Американское оружие для ударов по КрымуВ США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться", сообщила на этой неделе The New York Times. Уже сейчас Вашингтон обдумывает один из "самых дерзких" шагов" – как помочь Киеву нанести удар по полуострову, пишет издание. Для этого в США рассматривают возможность предоставить Украине, в том числе, РСЗО HIMARS и БМП Bradley, но пока воздерживаются от поставок ракет дальнего радиуса действия. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, и предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. В Кремле заявили, что такое решение будет означать вывод конфликта на новый уровень, "который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности". Крушение самолета в НепалеПассажирский самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом Покхары. Самолет следовал в Катманду. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо граждан России. В катастрофе выжили два гражданина Непала. Обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.Приход Сбербанка в Крым и СевастопольВ этом году в Крыму и Севастополе начинает работать Сбербанк. Первые банкоматы уже установлены, а до конца года на полуострове заработает целая сеть устройств самообслуживания. Первые офисы финучреждения откроются на полуострове уже в первом полугодии 2023-го. А пока в Симферополе, Севастополе и Ялте появились мобильные офисы Сбера.Поезда в Крым17 января стало известно о временном закрытии продажи билетов на ряд поездов "Таврия" дальнего следования между полуостровом и городами на материковой части страны. Перевозчик объяснил приостановку продаж ремонтом железнодорожных путей в период с 7 марта по 23 мая. Речь идет о поездах дальнего следования по маршрутам Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно. Компания-перевозчик "Гранд Экспресс Сервис" уточнила, что курсирование составов возобновится, как только станут известны точные промежутки проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры. Уже 19 января продажа билетов на поезд № 166 Москва – Симферополь возобновилась с 13 марта по 25 мая. Исключения составят даты: 17-20, 24, 25 и 31 марта, в апреле – 1, 7, 8, 14-16, 20-22, 28-30, а также на 1, 5-8, 12-13, 19-20 мая. Отмена отчетов для мобилизованных бизнесменовМобилизованных бизнесменов освободили от статистических отчетов на время прохождения военной службы. Статистические данные в Росстат за них направит налоговая служба. Такое постановление на этой неделе утвердил глава российского правительства Михаил Мишустин. Это позволит мобилизованным избежать штрафов. При этом речь только о тех бизнесменах, которые являются единственными учредителями и одновременно руководителями предприятий.

https://crimea.ria.ru/20230119/pochemu-ssha-tselyat-v-krym-podolyaka-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1126480974.html

https://crimea.ria.ru/20230121/adresa-bankomatov-sberbanka-v-krymu-i-sevastopole-1126498119.html

https://crimea.ria.ru/20230120/natsionalizatsiya-v-krymu-kinoteatr-yatsenyuka-v-yalte-perekhodit-respublike-1126500649.html

крым

севастополь

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новости, крым, в мире, происшествия, сбербанк в крыму, севастополь, железные дороги крыма, частичная мобилизация, сша, украина, сво