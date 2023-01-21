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Какой сегодня праздник: 21 января - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Какой сегодня праздник: 21 января
Какой сегодня праздник: 21 января - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Какой сегодня праздник: 21 января
21 января во всем мире самый нежный и приятный праздник года - День объятий, поляки поздравляют бабушек, а в России - День инженерных войск. А еще свой день... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-21T00:00
2023-01-20T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. 21 января во всем мире самый нежный и приятный праздник года - День объятий, поляки поздравляют бабушек, а в России - День инженерных войск. А еще свой день рождения празднует российский актер, "гардемарин" с армянскими корнями Дмитрий Харатьян.Что празднуют в РоссииСтрана поздравляет военнослужащих инженерных войск РФ. Праздник установлен в 1996 году и отнесен к памятным дням в Вооруженных Силах РФ. Свою историю инженерные войска ведут с Указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве "Школы пушкарского приказа" для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров.Чем дата важна для других странВо многих странах бывшего Советского Союза отмечается Международный день аспиранта. Дата приурочена к принятию в РСФСР 21 января 1925 года положений о научных работниках вузов и их подготовке. Общая историческая судьба и культура народов СССР привела к тому, что праздник проходит не только в России.А в Польше поздравления принимают бабушки. В этот день принято их навещать, дарить им цветы и подарки. Примечательно: большинство поляков считают, что их моральные принципы, религиозные убеждения и чувства были воспитаны при тесном участии бабушки.Необычные праздникиМир отмечает необычный и веселый праздник - Международный день объятий. Считается, что его придумали студенты. Они утверждали, что во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Согласно традиции праздника, обнять в этот день можно даже незнакомого человека.СобытияВ 1954 году США спустили на воду первую в мире атомную подводную лодку "Наутилус". Ее длина составляла 97 метров, ширина - 8,2 метра, водоизмещение - 4092 тонны.В 2006 году в лесу возле австрийского города Цветль была обнаружена настольная статуэтка "Сальера", изготовленная в середине ХVI века для короля Франции Франциска I. Частично покрытая эмалью золотая статуэтка была выполнена в 1543 году флорентийским мастером Бенвенуто Челлини и представляет собой вершину декоративно-прикладного искусства эпохи маньеризма.Кто родилсяВ 1865 году родился американский изобретатель ручного огнестрельного оружия Джон Мозес Браунинг. Наиболее известное его изобретение - самозарядный пистолет Браунинга. Также, работая в компании Кольта, он создал пистолет M1911, который до сих пор используется военными и полицейскими. За годы своей жизни Браунинг создал 37 моделей нарезного оружия и 18 – гладкоствольного.21 января 1905 года на свет появился французский дизайнер-модельер Кристиан Диор. Отец видел в нем дипломата, но Кристиан выбрал искусство. Популярность к Диору пришла в 1931 году, когда он начал продавать эскизы шляпок и платьев. Затем дизайнер создал парфюмерную лабораторию: Диор считал аромат неотъемлемой частью женского образа. А в 1946 году он совместно с Марселем Буссаком открыл свой дом моды "Christian Dior", который функционирует и ныне.День рождения празднует актер театра и кино, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, известный по фильмам "Гардемарины, вперед!", "Зеленый фургон", "Сердца трех", "Королева Марго" и многим другим.Также 21 января родились испанский певец Пласидо Доминго, российские актрисы Татьяна Божок, Светлана Ходченкова и балерина Татьяна Терехова, американская актриса Джина Дэвис и другие.
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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60
общество, новости, праздники и памятные даты

Какой сегодня праздник: 21 января

00:00 21.01.2023
 
© Фото: pixabay.comОбъятия
Объятия
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. 21 января во всем мире самый нежный и приятный праздник года - День объятий, поляки поздравляют бабушек, а в России - День инженерных войск. А еще свой день рождения празднует российский актер, "гардемарин" с армянскими корнями Дмитрий Харатьян.

Что празднуют в России

Страна поздравляет военнослужащих инженерных войск РФ. Праздник установлен в 1996 году и отнесен к памятным дням в Вооруженных Силах РФ. Свою историю инженерные войска ведут с Указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве "Школы пушкарского приказа" для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров.

Чем дата важна для других стран

Во многих странах бывшего Советского Союза отмечается Международный день аспиранта. Дата приурочена к принятию в РСФСР 21 января 1925 года положений о научных работниках вузов и их подготовке. Общая историческая судьба и культура народов СССР привела к тому, что праздник проходит не только в России.
А в Польше поздравления принимают бабушки. В этот день принято их навещать, дарить им цветы и подарки. Примечательно: большинство поляков считают, что их моральные принципы, религиозные убеждения и чувства были воспитаны при тесном участии бабушки.

Необычные праздники

Мир отмечает необычный и веселый праздник - Международный день объятий. Считается, что его придумали студенты. Они утверждали, что во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Согласно традиции праздника, обнять в этот день можно даже незнакомого человека.

События

В 1954 году США спустили на воду первую в мире атомную подводную лодку "Наутилус". Ее длина составляла 97 метров, ширина - 8,2 метра, водоизмещение - 4092 тонны.
В 2006 году в лесу возле австрийского города Цветль была обнаружена настольная статуэтка "Сальера", изготовленная в середине ХVI века для короля Франции Франциска I. Частично покрытая эмалью золотая статуэтка была выполнена в 1543 году флорентийским мастером Бенвенуто Челлини и представляет собой вершину декоративно-прикладного искусства эпохи маньеризма.

Кто родился

В 1865 году родился американский изобретатель ручного огнестрельного оружия Джон Мозес Браунинг. Наиболее известное его изобретение - самозарядный пистолет Браунинга. Также, работая в компании Кольта, он создал пистолет M1911, который до сих пор используется военными и полицейскими. За годы своей жизни Браунинг создал 37 моделей нарезного оружия и 18 – гладкоствольного.
21 января 1905 года на свет появился французский дизайнер-модельер Кристиан Диор. Отец видел в нем дипломата, но Кристиан выбрал искусство. Популярность к Диору пришла в 1931 году, когда он начал продавать эскизы шляпок и платьев. Затем дизайнер создал парфюмерную лабораторию: Диор считал аромат неотъемлемой частью женского образа. А в 1946 году он совместно с Марселем Буссаком открыл свой дом моды "Christian Dior", который функционирует и ныне.
День рождения празднует актер театра и кино, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, известный по фильмам "Гардемарины, вперед!", "Зеленый фургон", "Сердца трех", "Королева Марго" и многим другим.
Также 21 января родились испанский певец Пласидо Доминго, российские актрисы Татьяна Божок, Светлана Ходченкова и балерина Татьяна Терехова, американская актриса Джина Дэвис и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
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