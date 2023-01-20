https://crimea.ria.ru/20230120/simferopol-do-subboty-ostanetsya-bez-vody--adresa-1126494141.html

Симферополь до субботы останется без воды – адреса

Симферополь до субботы останется без воды – адреса - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Симферополь до субботы останется без воды – адреса

В Симферополе до утра 21 января не будет воды, также отключения затронут Феодосию, Алушту, Джанкой и Евпаторию, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T12:44

2023-01-20T12:44

2023-01-20T12:44

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джанкой

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе до утра 21 января не будет воды, также отключения затронут Феодосию, Алушту, Джанкой и Евпаторию, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения в столицеПо данным предприятия, из-за капремонта на магистральном водоводе до 5 часов утра 21 января воды не будет у жителей столичных улиц Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградской, частично Киевской и Гурзуфской, Рубцова, Комсомольской, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, 51-й Армии, Чапаева, Щорса, Ладыгина, Бетховена, Фурманова, Суходольной, Стахановцев, Федько, Левкина, Партизанской, Смирнова, Крупской, Воровского, Неапольской, Археологической, Батаева, а также в Смежном и Вольном переулках. На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды.20 января до 20 часов без воды останутся симферопольские улицы З. Рухадзе, Б. Хохлова, Л. Шевцовой, О. Кошевого, Туркенича, У. Громовой, Матросова, И. Голубца, Дацуна, Родионова.До 14.50 в пятницу в Симферополе отключение по улицам Слуцкого, Красных Подпольщиков, Кондукторской и в Проездном переулке.Другие города КрымаВ Феодосии до 17 часов отключение по Первушина, 1, Одесской, 1-3, Крымской, а также в селе Южное.В Алуште в первой половине дня без воды улицы Пуцатова, Северная, Костычева, в Партените – Солнечная, 11.В Джанкое до 16.00 ограничения водоснабжения по улицам Нестерова, Восточной, Фрунзе, до 13 часов – по Совхозной, Тополиной, Вишневой, Сивашской и в Больничном переулке.В Евпаторийском поселке Мирное до четырех часов дня без воды жители улиц Школьная, 1, 2, Мира, 3, 4, 5, 15, 17, Сырникова, 6, 7, 8. В Семеновке Ленинского района отключение до пяти часов вечера.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязненияКрым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221225/kakoe-vodokhranilische-smozhet-pitat-novyy-gorod-na-zapade-kryma-1126106104.html

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2023

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