https://crimea.ria.ru/20230120/simferopol-do-subboty-ostanetsya-bez-vody--adresa-1126494141.html
Симферополь до субботы останется без воды – адреса
Симферополь до субботы останется без воды – адреса - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Симферополь до субботы останется без воды – адреса
В Симферополе до утра 21 января не будет воды, также отключения затронут Феодосию, Алушту, Джанкой и Евпаторию, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T12:44
2023-01-20T12:44
2023-01-20T12:44
крым
вода в крыму
жкх
общество
новости крыма
симферополь
феодосия
алушта
джанкой
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845794_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_ef0368dccaf43f9299cafe7c94765973.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе до утра 21 января не будет воды, также отключения затронут Феодосию, Алушту, Джанкой и Евпаторию, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения в столицеПо данным предприятия, из-за капремонта на магистральном водоводе до 5 часов утра 21 января воды не будет у жителей столичных улиц Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградской, частично Киевской и Гурзуфской, Рубцова, Комсомольской, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, 51-й Армии, Чапаева, Щорса, Ладыгина, Бетховена, Фурманова, Суходольной, Стахановцев, Федько, Левкина, Партизанской, Смирнова, Крупской, Воровского, Неапольской, Археологической, Батаева, а также в Смежном и Вольном переулках. На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды.20 января до 20 часов без воды останутся симферопольские улицы З. Рухадзе, Б. Хохлова, Л. Шевцовой, О. Кошевого, Туркенича, У. Громовой, Матросова, И. Голубца, Дацуна, Родионова.До 14.50 в пятницу в Симферополе отключение по улицам Слуцкого, Красных Подпольщиков, Кондукторской и в Проездном переулке.Другие города КрымаВ Феодосии до 17 часов отключение по Первушина, 1, Одесской, 1-3, Крымской, а также в селе Южное.В Алуште в первой половине дня без воды улицы Пуцатова, Северная, Костычева, в Партените – Солнечная, 11.В Джанкое до 16.00 ограничения водоснабжения по улицам Нестерова, Восточной, Фрунзе, до 13 часов – по Совхозной, Тополиной, Вишневой, Сивашской и в Больничном переулке.В Евпаторийском поселке Мирное до четырех часов дня без воды жители улиц Школьная, 1, 2, Мира, 3, 4, 5, 15, 17, Сырникова, 6, 7, 8. В Семеновке Ленинского района отключение до пяти часов вечера.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязненияКрым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221225/kakoe-vodokhranilische-smozhet-pitat-novyy-gorod-na-zapade-kryma-1126106104.html
крым
симферополь
феодосия
алушта
джанкой
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845794_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_c742fbc35f4589c87ba233a972892dad.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, вода в крыму, жкх, общество, новости крыма, симферополь, феодосия, алушта, джанкой, евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе до утра 21 января не будет воды, также отключения затронут Феодосию, Алушту, Джанкой и Евпаторию, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Отключения в столице
По данным предприятия, из-за капремонта на магистральном водоводе до 5 часов утра 21 января воды не будет у жителей столичных улиц Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградской, частично Киевской и Гурзуфской, Рубцова, Комсомольской, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, 51-й Армии, Чапаева, Щорса, Ладыгина, Бетховена, Фурманова, Суходольной, Стахановцев, Федько, Левкина, Партизанской, Смирнова, Крупской, Воровского, Неапольской, Археологической, Батаева, а также в Смежном и Вольном переулках.
На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды.
20 января до 20 часов без воды останутся симферопольские улицы З. Рухадзе, Б. Хохлова, Л. Шевцовой, О. Кошевого, Туркенича, У. Громовой, Матросова, И. Голубца, Дацуна, Родионова.
До 14.50 в пятницу в Симферополе отключение по улицам Слуцкого, Красных Подпольщиков, Кондукторской и в Проездном переулке.
Другие города Крыма
В Феодосии до 17 часов отключение по Первушина, 1, Одесской, 1-3, Крымской, а также в селе Южное.
В Алуште в первой половине дня без воды улицы Пуцатова, Северная, Костычева, в Партените – Солнечная, 11.
В Джанкое до 16.00 ограничения водоснабжения по улицам Нестерова, Восточной, Фрунзе, до 13 часов – по Совхозной, Тополиной, Вишневой, Сивашской и в Больничном переулке.
В Евпаторийском поселке Мирное до четырех часов дня без воды жители улиц Школьная, 1, 2, Мира, 3, 4, 5, 15, 17, Сырникова, 6, 7, 8. В Семеновке Ленинского района отключение до пяти часов вечера.
Читайте также на РИА Новости Крым: