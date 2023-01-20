Рейтинг@Mail.ru
Симферополь до субботы останется без воды – адреса - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230120/simferopol-do-subboty-ostanetsya-bez-vody--adresa-1126494141.html
Симферополь до субботы останется без воды – адреса
Симферополь до субботы останется без воды – адреса - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Симферополь до субботы останется без воды – адреса
В Симферополе до утра 21 января не будет воды, также отключения затронут Феодосию, Алушту, Джанкой и Евпаторию, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T12:44
2023-01-20T12:44
крым
вода в крыму
жкх
общество
новости крыма
симферополь
феодосия
алушта
джанкой
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845794_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_ef0368dccaf43f9299cafe7c94765973.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе до утра 21 января не будет воды, также отключения затронут Феодосию, Алушту, Джанкой и Евпаторию, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения в столицеПо данным предприятия, из-за капремонта на магистральном водоводе до 5 часов утра 21 января воды не будет у жителей столичных улиц Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградской, частично Киевской и Гурзуфской, Рубцова, Комсомольской, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, 51-й Армии, Чапаева, Щорса, Ладыгина, Бетховена, Фурманова, Суходольной, Стахановцев, Федько, Левкина, Партизанской, Смирнова, Крупской, Воровского, Неапольской, Археологической, Батаева, а также в Смежном и Вольном переулках. На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды.20 января до 20 часов без воды останутся симферопольские улицы З. Рухадзе, Б. Хохлова, Л. Шевцовой, О. Кошевого, Туркенича, У. Громовой, Матросова, И. Голубца, Дацуна, Родионова.До 14.50 в пятницу в Симферополе отключение по улицам Слуцкого, Красных Подпольщиков, Кондукторской и в Проездном переулке.Другие города КрымаВ Феодосии до 17 часов отключение по Первушина, 1, Одесской, 1-3, Крымской, а также в селе Южное.В Алуште в первой половине дня без воды улицы Пуцатова, Северная, Костычева, в Партените – Солнечная, 11.В Джанкое до 16.00 ограничения водоснабжения по улицам Нестерова, Восточной, Фрунзе, до 13 часов – по Совхозной, Тополиной, Вишневой, Сивашской и в Больничном переулке.В Евпаторийском поселке Мирное до четырех часов дня без воды жители улиц Школьная, 1, 2, Мира, 3, 4, 5, 15, 17, Сырникова, 6, 7, 8. В Семеновке Ленинского района отключение до пяти часов вечера.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязненияКрым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221225/kakoe-vodokhranilische-smozhet-pitat-novyy-gorod-na-zapade-kryma-1126106104.html
крым
симферополь
феодосия
алушта
джанкой
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845794_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_c742fbc35f4589c87ba233a972892dad.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, вода в крыму, жкх, общество, новости крыма, симферополь, феодосия, алушта, джанкой, евпатория
Симферополь до субботы останется без воды – адреса

Симферополь, Феодосия, Алушта, Джанкой и Евпатория остались без воды из-за ремонтов

12:44 20.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе до утра 21 января не будет воды, также отключения затронут Феодосию, Алушту, Джанкой и Евпаторию, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Отключения в столице

По данным предприятия, из-за капремонта на магистральном водоводе до 5 часов утра 21 января воды не будет у жителей столичных улиц Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградской, частично Киевской и Гурзуфской, Рубцова, Комсомольской, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, 51-й Армии, Чапаева, Щорса, Ладыгина, Бетховена, Фурманова, Суходольной, Стахановцев, Федько, Левкина, Партизанской, Смирнова, Крупской, Воровского, Неапольской, Археологической, Батаева, а также в Смежном и Вольном переулках.
На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды.
20 января до 20 часов без воды останутся симферопольские улицы З. Рухадзе, Б. Хохлова, Л. Шевцовой, О. Кошевого, Туркенича, У. Громовой, Матросова, И. Голубца, Дацуна, Родионова.
До 14.50 в пятницу в Симферополе отключение по улицам Слуцкого, Красных Подпольщиков, Кондукторской и в Проездном переулке.
Межгорное водохранилище - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 08:27Радио "Спутник в Крыму"
Какое водохранилище сможет питать новый город на западе Крыма

Другие города Крыма

В Феодосии до 17 часов отключение по Первушина, 1, Одесской, 1-3, Крымской, а также в селе Южное.
В Алуште в первой половине дня без воды улицы Пуцатова, Северная, Костычева, в Партените – Солнечная, 11.
В Джанкое до 16.00 ограничения водоснабжения по улицам Нестерова, Восточной, Фрунзе, до 13 часов – по Совхозной, Тополиной, Вишневой, Сивашской и в Больничном переулке.
В Евпаторийском поселке Мирное до четырех часов дня без воды жители улиц Школьная, 1, 2, Мира, 3, 4, 5, 15, 17, Сырникова, 6, 7, 8. В Семеновке Ленинского района отключение до пяти часов вечера.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения
Крым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"
Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
 
КрымВода в КрымуЖКХОбществоНовости КрымаСимферопольФеодосияАлуштаДжанкойЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:44Симферополь до субботы останется без воды – адреса
12:34Влюблять в Крым: кому и за что вручили государственные премии
12:31В Крыму педофилу увеличили срок за насилие над падчерицей
12:25Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма
12:15В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
12:10Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС
11:54Лето на экваторе зимы: в Симферополе установлен абсолютный рекорд
11:50РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на 50 млрд рублей
11:45Ночью в Симферопольском районе сгорел жилой дом
11:29Первый крымский референдум: как это было 0:50
11:14Пять лет за пост: ФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству военных
11:11Оружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости
10:44В Севастополе многодетную семью едва не выселили из квартиры
10:22COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 20 января
10:16Экс-президент Казахстана Назарбаев перенес операцию на сердце
09:30Как работает Керченская паромная переправа 20 января
09:08США развязали гибридную войну против России – посол Антонов
08:44Как пережить взросление детей – советы родителям
08:22Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения
07:59Какую судьбу выбирал Крым 32 года назад: письма накануне референдума
Лента новостейМолния