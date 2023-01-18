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Массовые отключения света в Крыму: адреса - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Массовые отключения света в Крыму: адреса
Массовые отключения света в Крыму: адреса - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Массовые отключения света в Крыму: адреса
В среду, 18 января, абоненты более десяти сел Симферопольского и Белогорского районов Крыма останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T19:33
2023-01-18T19:33
крым
жкх
симферополь
белогорск
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В среду, 18 января, абоненты более десяти сел Симферопольского и Белогорского районов Крыма останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Так, с 22 часов 18 января до 5 часов утра 19 января перебои в электроснабжении ожидаются в Симферопольском районе по следующим адресам:В тоже время отключения запланированы в Белогорском районе республики:Подачу ресурса остановят в 22 часа в среду и возобновят к пяти утра четверга.
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крым, жкх, симферополь, белогорск, общество, новости крыма
Массовые отключения света в Крыму: адреса

Десятки сел Симферопольского и Белогорского районов Крыма останутся без света до четверга

19:33 18.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУличное освещение
Уличное освещение - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В среду, 18 января, абоненты более десяти сел Симферопольского и Белогорского районов Крыма останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
Так, с 22 часов 18 января до 5 часов утра 19 января перебои в электроснабжении ожидаются в Симферопольском районе по следующим адресам:
  • с. Донское:
  • с. Дмитрово: ул. Степная, ул. Кооперативная, ул. Сахорова, ул. Амет Хан Султана;
  • с. Верхнекурганное: ул. Виноградная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Долинная, ул. Юбилейная, ул. Лесная, ул. Подгорная, ул. Долинная;
  • с. Нижнекурганное: ул. Шоссейная, ул. Раздольная;
  • с. Урожайное: СОТ "Масив 3";
  • с. Спокойное: ул. Заречная;
  • с. Давыдово: ул. Вишневая;
  • с. Кленовка: ул. Сумская, ул. Степная, ул. Новосадовая, ул. Черниговская, ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Дальняя, ул. Шалфейная, Бештерек-Зуйский водозабор.
Раковина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18:14
Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
В тоже время отключения запланированы в Белогорском районе республики:
  • п. Зуя: ул. Абабиль, ул. Колосковая, ул. Уютная, ул. Олимпийская, ул. Таврическая, ул. Дачная, ул. Объездная, ул. Радостная, ул. Российская, ул. Феодосийское шоссе, ул. Придорожная, ул. Просторная, ул. Сиреневая, ул. Братьев Целио;
  • с. Литвиненково: ул. Житомирская, ул. Комарова, ул. Подгорная, ул. Садовая, ул. Мира, ул. Н.Советская, ул. Советская, ул. Сумская, пер. Комарова, ул. Мира, ул. Дружбы Народов, пер. Комарова, пер. Советский, ул. Старосоветская, ул. Дружбы, ул. Крымская, пер. Старокрымский, ул. Гаспринского;
  • с. Новожиловка: ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Луговая, ул. Огневая, ул. Рудковского, ул. Садовая, ул. Виноградная;
  • с. Украинка: ул. Центральная;
  • с. Владимировка: ул. Шоссейная.
Подачу ресурса остановят в 22 часа в среду и возобновят к пяти утра четверга.
"Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии", - отметили в предприятии.
 
КрымЖКХСимферопольБелогорскОбществоНовости Крыма
 
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