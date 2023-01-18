https://crimea.ria.ru/20230118/massovye-otklyucheniya-sveta-v-krymu-adresa-1126462538.html

Массовые отключения света в Крыму: адреса

Массовые отключения света в Крыму: адреса - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Массовые отключения света в Крыму: адреса

В среду, 18 января, абоненты более десяти сел Симферопольского и Белогорского районов Крыма останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T19:33

2023-01-18T19:33

2023-01-18T19:33

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В среду, 18 января, абоненты более десяти сел Симферопольского и Белогорского районов Крыма останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Так, с 22 часов 18 января до 5 часов утра 19 января перебои в электроснабжении ожидаются в Симферопольском районе по следующим адресам:В тоже время отключения запланированы в Белогорском районе республики:Подачу ресурса остановят в 22 часа в среду и возобновят к пяти утра четверга.

https://crimea.ria.ru/20230118/bolee-30-ulits-simferopolya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1126446309.html

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2023

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крым, жкх, симферополь, белогорск, общество, новости крыма