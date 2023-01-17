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Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации
Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации
Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях в Донбассе около 200 военнослужащих и десятки единиц боевой техники, в том числе польского и американского... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T16:02
2023-01-17T16:02
министерство обороны рф
сво
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армия и флот
вооруженные силы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях в Донбассе около 200 военнослужащих и десятки единиц боевой техники, в том числе польского и американского производства. Такие данные приводит Министерство обороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении потери противника за сутки составили более 50 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа. В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.На Красно-Лиманском фронте в результате активных действий ВС РФ в районах населенных пунктов Григоровка, Серебрянка ДНР и западнее населенного пункта Червоная Диброва ЛНР уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. На Донецком - более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения 114 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 98 районах.Также уничтожена гаубица "Краб" польского производства, М109 "Паладин" и четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, РСЗО "Град", гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30, два "Гиацинта-Б", две самоходные "Акации", шесть украинских беспилотников."Перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново Луганской Народной Республики, городов Донецк и Харцызск Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Раденск Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета HARM производства США. В районе города Бердянск Запорожской области сбита украинская баллистическая ракета "Точка-У", - добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация ПушилинаВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое раненыРоссийскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, россия
Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации

В Минобороны России перечислили новые потери украинской стороны

16:02 17.01.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях в Донбассе около 200 военнослужащих и десятки единиц боевой техники, в том числе польского и американского производства. Такие данные приводит Министерство обороны России.
По данным ведомства, на Купянском направлении потери противника за сутки составили более 50 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа. В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
На Красно-Лиманском фронте в результате активных действий ВС РФ в районах населенных пунктов Григоровка, Серебрянка ДНР и западнее населенного пункта Червоная Диброва ЛНР уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. На Донецком - более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
"Севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - продолжили в военном ведомстве.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения 114 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 98 районах.
Также уничтожена гаубица "Краб" польского производства, М109 "Паладин" и четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, РСЗО "Град", гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30, два "Гиацинта-Б", две самоходные "Акации", шесть украинских беспилотников.
"Перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново Луганской Народной Республики, городов Донецк и Харцызск Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Раденск Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета HARM производства США. В районе города Бердянск Запорожской области сбита украинская баллистическая ракета "Точка-У", - добавили в Минобороны.
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