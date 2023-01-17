https://crimea.ria.ru/20230117/poteri-vsu-za-sutki-khroniki-spetsoperatsii-1126437113.html

Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации

Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации

Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях в Донбассе около 200 военнослужащих и десятки единиц боевой техники, в том числе польского и американского... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T16:02

2023-01-17T16:02

2023-01-17T16:02

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях в Донбассе около 200 военнослужащих и десятки единиц боевой техники, в том числе польского и американского производства. Такие данные приводит Министерство обороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении потери противника за сутки составили более 50 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа. В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.На Красно-Лиманском фронте в результате активных действий ВС РФ в районах населенных пунктов Григоровка, Серебрянка ДНР и западнее населенного пункта Червоная Диброва ЛНР уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. На Донецком - более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения 114 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 98 районах.Также уничтожена гаубица "Краб" польского производства, М109 "Паладин" и четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, РСЗО "Град", гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30, два "Гиацинта-Б", две самоходные "Акации", шесть украинских беспилотников."Перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново Луганской Народной Республики, городов Донецк и Харцызск Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Раденск Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета HARM производства США. В районе города Бердянск Запорожской области сбита украинская баллистическая ракета "Точка-У", - добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация ПушилинаВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое раненыРоссийскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20230117/novaya-volna-mobilizatsii-v-rossii--otkuda-poshli-slukhi-1126431030.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, россия