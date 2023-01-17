Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230117/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1126438358.html
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Крымский мост открыли для проезда
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, выполнить их удалось раньше заявленного срока,... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T17:13
2023-01-17T17:13
крымский мост
транспорт
крым
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567784_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f8c16992986d579d46c913f175897f09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, выполнить их удалось раньше заявленного срока, сообщили в Минтрансе России.Ограничения на мосту были введены во вторник с 13:00. Ремонтные работы планировали завершить к 18:00, однако проезд открыли на час раньше.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил о завершении работ по надвижке второго пролета по левой стороне автомобильной части. По его словам, закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостПо сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567784_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_19631bffa01f51e6714c339991403fd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, новости
Крымский мост открыли для проезда

Минтранс России: движение по Крымскому мосту возобновлено

17:13 17.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, выполнить их удалось раньше заявленного срока, сообщили в Минтрансе России.
Ограничения на мосту были введены во вторник с 13:00. Ремонтные работы планировали завершить к 18:00, однако проезд открыли на час раньше.
"Сегодня в 16:50 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил о завершении работ по надвижке второго пролета по левой стороне автомобильной части. По его словам, закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту
Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов
Крымский мостТранспортКрымНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13Крымский мост открыли для проезда
16:52Опосредованное давление: Соловьев назвал способ освободить Касема
16:02Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации
15:51Оборонка и промышленность в плюс, инфляция в минус: главные тезисы Путина
15:19Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму
15:0611 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила
14:49Путин указал на положительную динамику в экономике России
14:47Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный житель
14:14Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева
14:03Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - Роспотребнадзор
13:50В Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольца
13:41Новая волна мобилизации в России – откуда пошли слухи
13:09ВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое ранены
12:57Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу
12:49Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставку
12:23Крупный "улов": лжебанкиры выманили у крымчан около 10 млн рублей
12:00Крымский мост закрыт – как надолго
11:44Резкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19
11:23Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация Пушилина
10:54В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса
Лента новостейМолния