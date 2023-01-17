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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Крымский мост открыли для проезда
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, выполнить их удалось раньше заявленного срока,... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T17:13
2023-01-17T17:13
2023-01-17T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, выполнить их удалось раньше заявленного срока, сообщили в Минтрансе России.Ограничения на мосту были введены во вторник с 13:00. Ремонтные работы планировали завершить к 18:00, однако проезд открыли на час раньше.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил о завершении работ по надвижке второго пролета по левой стороне автомобильной части. По его словам, закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостПо сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост открыли для проезда
Минтранс России: движение по Крымскому мосту возобновлено
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, выполнить их удалось раньше заявленного срока, сообщили в Минтрансе России.
Ограничения на мосту были введены во вторник с 13:00. Ремонтные работы планировали завершить к 18:00, однако проезд открыли на час раньше.
"Сегодня в 16:50 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил о завершении работ по надвижке второго пролета по левой стороне автомобильной части. По его словам, закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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