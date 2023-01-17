https://crimea.ria.ru/20230117/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-17-yanvarya-trafik-pogoda-i-ochered-1126426188.html

Керченская паромная переправа 17 января: трафик, погода и очередь

Керченская паромная переправа 17 января: трафик, погода и очередь - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Керченская паромная переправа 17 января: трафик, погода и очередь

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T09:40

2023-01-17T09:40

2023-01-17T09:40

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крымский мост

кубань

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 17 января ветер юго-восточный 6-11 м/с, без существенных осадков, местами дымка 2-4 км. Высота волн 20-70 см, температура воздуха +9…11 градусов", - говорится в сообщении.Трафик на паромной переправе в КрымПаромы курсируют через пролив. После запуска морского сообщения они выполнили 1575 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 65 455 пассажиров, 48 518 транспортных средств и 5 505 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе.Очередь на Керченскую переправуПо данным на понедельник, в очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стояли шесть машин. Они ожидали проезда на накопительной парковке в поселке Ильич. Там водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.В Минтрансе напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского мостаВ Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют судаТанкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо

крымский мост

кубань

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крымский мост, кубань, крым, транспорт