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Керченская паромная переправа 17 января: трафик, погода и очередь - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Керченская паромная переправа 17 января: трафик, погода и очередь
Керченская паромная переправа 17 января: трафик, погода и очередь - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Керченская паромная переправа 17 января: трафик, погода и очередь
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T09:40
2023-01-17T09:40
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крымский мост
кубань
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 17 января ветер юго-восточный 6-11 м/с, без существенных осадков, местами дымка 2-4 км. Высота волн 20-70 см, температура воздуха +9…11 градусов", - говорится в сообщении.Трафик на паромной переправе в КрымПаромы курсируют через пролив. После запуска морского сообщения они выполнили 1575 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 65 455 пассажиров, 48 518 транспортных средств и 5 505 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе.Очередь на Керченскую переправуПо данным на понедельник, в очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стояли шесть машин. Они ожидали проезда на накопительной парковке в поселке Ильич. Там водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.В Минтрансе напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского мостаВ Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют судаТанкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крымский мост, кубань, крым, транспорт
Керченская паромная переправа 17 января: трафик, погода и очередь

Керченская паромная переправа 17 января работает в штатном режиме

09:40 17.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПалуба парома "Крым" на Керченском проливе.
Палуба парома Крым на Керченском проливе. - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 17 января ветер юго-восточный 6-11 м/с, без существенных осадков, местами дымка 2-4 км. Высота волн 20-70 см, температура воздуха +9…11 градусов", - говорится в сообщении.

Трафик на паромной переправе в Крым

Паромы курсируют через пролив. После запуска морского сообщения они выполнили 1575 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 65 455 пассажиров, 48 518 транспортных средств и 5 505 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе.

Очередь на Керченскую переправу

По данным на понедельник, в очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стояли шесть машин. Они ожидали проезда на накопительной парковке в поселке Ильич. Там водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.
В Минтрансе напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКрымский мостКубаньКрымТранспорт
 
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