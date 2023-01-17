https://crimea.ria.ru/20230117/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-17-yanvarya-1126441592.html

Главные события и заявления дня: 17 января

Главные события и заявления дня: 17 января - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Главные события и заявления дня: 17 января

Путин провел совещание по экономике и оценил состояние ключевых отраслей. Шойгу заявил о грядущих масштабных изменениях в российской армии. Новая отставка... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T22:02

2023-01-17T22:02

2023-01-17T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Путин провел совещание по экономике и оценил состояние ключевых отраслей. Шойгу заявил о грядущих масштабных изменениях в российской армии. Новая отставка советника главы офиса президента Украины Арестовича. На Украине пытались перепродать семь тонн продуктов для ВСУ. На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране за неделю выросла на 53%.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Кому мать родна: на Украине пытались перепродать семь тонн продуктов для ВСУНа Украине фирма присвоила и продала продукты, которые предназначались для бойцов ВСУ. Об инциденте сообщило госбюро расследований (ГБР).Отмечается, что частное предприятие занималось поставкой продуктов в полсотни воинских частей украинской армии. За шесть месяцев 2022 года организованная группа наладила схему мошенничества: получая подряды более чем на 2 миллиарда гривен (более 3,6 млрд рублей), в войска передавалась меньшая часть продуктов питания, остальное же через сеть посредников уходило в частные руки.На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохиВ месте слияния федеральных трасс Краснодар – Верхнебаканский и Новороссийск – Керчь в ходе строительства многоуровневой транспортной развязки в конце декабря обнаружены артефакты предположительно дохристианской эпохи. Среди предметов, обладающих "признаками культурного наследия": железные наконечники копья и дротика, обломки красноглиняных сосудов, а также части ножки и горла гераклейской амфоры. Последняя – особенно ценна."Материалы керамической тары" Гераклеи Понтийской, в частности гераклейские амфоры, в Причерноморье встречаются достаточно редко. И самые "поздние" из них датируются концом IV – первой третью III в. до н. э., то есть временами Боспорского царства, существовавшего в границах между Крымским и Таманским полуостровами", – говорится в сообщении со ссылкой на экспертов, изучивших находки.Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставкуСоветник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об увольнении с занимаемой должности."Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", – написал Арестович на своей странице в соцсети.Он сопроводил пост фотоснимком поданного заявления, в котором значится формулировка "по собственному желанию". Поводом для отставки послужила жесткая критика в адрес Арестовича из-за его комментария по поводу падения ракеты на жилой дом в Днепре (Днепропетровск).Российскую армию ждут масштабные измененияМасштабные изменения проведут в российской армии в ближайшие три года, ее численность вырастет до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам совещания Сергея Шойгу с представителями военного ведомства."Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023 – 2026 годов, потребуют от всех заместителей Министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных Сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил) принятия соответствующих компетентных решений", - говорится в сообщении.Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53%Почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено за неделю в России, это на 53 процента больше показателя прошлой недели. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."Рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников", - отметили в ведомстве и добавили, что в России доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009, или так называемого "свиного". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.Путин оценил ситуацию в экономике РоссииНегативные прогнозы о падении ВВП России по итогам 2022 года на 10-15% не подтвердились, падение составило лишь 2,5%. Об этом в ходе совещания по экономике сообщил президент РФ Владимир Путин. При этом основное падение наблюдалось во втором квартале, а в третьем и четвертом уже наметилась положительная динамика. Главная задача сейчас – закрепить ее.Также он отметил, что несмотря на санкционное давление ключевые отрасли российской экономики, в том числе строительство, оборонно-промышленный комплекс и сельское хозяйство, нарастили объемы производства. Вместе с тем в ряде отраслей ситуация требует особого внимания как со стороны федерального правительства, так и со стороны региональных властей, констатировал он. Это касается производств, которые ориентировались преимущественно на внешний рынок.

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https://crimea.ria.ru/20230117/oposredovannoe-davlenie-solovev-nazval-sposob-osvobodit-kasema-1126438056.html

https://crimea.ria.ru/20230117/ekspert-svyazal-ataku-na-sevastopol-s-sammitom-nato-v-ramshtayne-1126436289.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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