https://crimea.ria.ru/20230116/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-16-yanvarya-1126414638.html
Как работает Керченская паромная переправа 16 января
Как работает Керченская паромная переправа 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Как работает Керченская паромная переправа 16 января
Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T13:46
2023-01-16T13:46
2023-01-16T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Работающие на линии паромы выполнили 1 557 рейсов, перевезено через пролив почти 48 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 64 725 пассажиров, 47 910 единиц автотранспорта и 5 434 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.Как сообщалось, в Крыму на 17 и 18 января объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление юго-восточного, южного ветра до 22 м/с. В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться при сильном ветре на набережных и берегоукрепительных сооружениях.В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Придут ли в Крым снег и морозыХуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского мостаПод Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
https://crimea.ria.ru/20230111/kak-v-krym-postavlyayut-avtomobilnoe-toplivo-1126338303.html
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, новости крыма, транспорт, общество, минтранс россии
Как работает Керченская паромная переправа 16 января
Минтранс России: Керченская паромная переправа 16 января работает штатно, возможны туманы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 16 января ветер восточный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, местами дымка 2-4 км, высота волн 10-60 см, температура воздуха +4…6 градусов", - проинформировали в министерстве.
Работающие на линии паромы выполнили 1 557 рейсов, перевезено через пролив почти 48 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 64 725 пассажиров, 47 910 единиц автотранспорта и 5 434 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.
Как сообщалось, в Крыму на 17 и 18 января объявили
штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление юго-восточного, южного ветра до 22 м/с. В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться при сильном ветре на набережных и берегоукрепительных сооружениях.
В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
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