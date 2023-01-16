https://crimea.ria.ru/20230116/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-16-yanvarya-1126414638.html

Как работает Керченская паромная переправа 16 января

Как работает Керченская паромная переправа 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Как работает Керченская паромная переправа 16 января

Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T13:46

2023-01-16T13:46

2023-01-16T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Работающие на линии паромы выполнили 1 557 рейсов, перевезено через пролив почти 48 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 64 725 пассажиров, 47 910 единиц автотранспорта и 5 434 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.Как сообщалось, в Крыму на 17 и 18 января объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление юго-восточного, южного ветра до 22 м/с. В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться при сильном ветре на набережных и берегоукрепительных сооружениях.В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Придут ли в Крым снег и морозыХуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского мостаПод Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал

https://crimea.ria.ru/20230111/kak-v-krym-postavlyayut-avtomobilnoe-toplivo-1126338303.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, новости крыма, транспорт, общество, минтранс россии