https://crimea.ria.ru/20230114/obstanovka-na-linii-soprikosnoveniya-v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-1126399970.html

Обстановка на линии соприкосновения: в Минобороны назвали потери ВСУ

Обстановка на линии соприкосновения: в Минобороны назвали потери ВСУ - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Обстановка на линии соприкосновения: в Минобороны назвали потери ВСУ

В Минобороны России сообщили об уничтожении пяти украинских разведывательно-диверсионных групп в зоне проведения спецоперации, а также о поражении более 70... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T16:02

2023-01-14T16:02

2023-01-14T16:04

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

армия и флот

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении пяти украинских разведывательно-диверсионных групп в зоне проведения спецоперации, а также о поражении более 70 военных ВСУ в ходе развития наступления на Донецком направлении. Данные опубликованы в сводке ведомства за сутки.На Купянском направлении авиация и артиллеристы нанесли поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. В Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, уточнили в МО.Кроме того, потери понесли подразделения 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Помимо этого уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих. Также сообщается, что в районах населенных пунктов Новомихайловка и Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих.Накануне сообщалось, что украинская армия за сутки потеряла в боях в Донбассе около 100 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и ОчаковеВ России назвали условия для завершения СВОСоледар полностью освобожден – заявление Минобороны

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

луганская народная республика (лнр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, донецкая народная республика (днр), харьковская область, луганская народная республика (лнр)