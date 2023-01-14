https://crimea.ria.ru/20230114/obstanovka-na-linii-soprikosnoveniya-v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-1126399970.html
Обстановка на линии соприкосновения: в Минобороны назвали потери ВСУ
Обстановка на линии соприкосновения: в Минобороны назвали потери ВСУ - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Обстановка на линии соприкосновения: в Минобороны назвали потери ВСУ
В Минобороны России сообщили об уничтожении пяти украинских разведывательно-диверсионных групп в зоне проведения спецоперации, а также о поражении более 70... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T16:02
2023-01-14T16:02
2023-01-14T16:04
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении пяти украинских разведывательно-диверсионных групп в зоне проведения спецоперации, а также о поражении более 70 военных ВСУ в ходе развития наступления на Донецком направлении. Данные опубликованы в сводке ведомства за сутки.На Купянском направлении авиация и артиллеристы нанесли поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. В Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, уточнили в МО.Кроме того, потери понесли подразделения 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Помимо этого уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих. Также сообщается, что в районах населенных пунктов Новомихайловка и Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих.Накануне сообщалось, что украинская армия за сутки потеряла в боях в Донбассе около 100 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и ОчаковеВ России назвали условия для завершения СВОСоледар полностью освобожден – заявление Минобороны
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, донецкая народная республика (днр), харьковская область, луганская народная республика (лнр)
Обстановка на линии соприкосновения: в Минобороны назвали потери ВСУ
В ходе наступления в Донбассе штурмовые отряды ВДВ уничтожили более 70 украинских военных
16:02 14.01.2023 (обновлено: 16:04 14.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении пяти украинских разведывательно-диверсионных групп в зоне проведения спецоперации, а также о поражении более 70 военных ВСУ в ходе развития наступления на Донецком направлении. Данные опубликованы в сводке ведомства за сутки.
"На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.
На Купянском направлении авиация и артиллеристы нанесли поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
В Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, уточнили в МО.
Кроме того, потери понесли подразделения 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Помимо этого уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих.
Также сообщается, что в районах населенных пунктов Новомихайловка и Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих.
Накануне сообщалось, что украинская армия за сутки потеряла в боях
в Донбассе около 100 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.
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