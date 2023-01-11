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Главные новости Крыма: 11 января

Главные новости Крыма: 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Главные новости Крыма: 11 января

Поставки бензина в Крым в условиях штормового предупреждения. Бизнес и туризм: итоги 2022 года. Ситуация с лекарствами в аптеках республики. Подготовка и... РИА Новости Крым, 11.01.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Поставки бензина в Крым в условиях штормового предупреждения. Бизнес и туризм: итоги 2022 года. Ситуация с лекарствами в аптеках республики. Подготовка и награждение крымских военнослужащих-участников СВО.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Заповедники Крыма: итоги годаКрымские заповедники за год посетили более 300 тысяч человек, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. В День заповедников и национальных парков России он напомнил, что в республике создано семь особо охраняемых природных территорий федерального значения и 194 — регионального значения. В 2022 году список пополнили три территории, созданные в Симферопольском и Сакском районах Крыма.Крым в ожидании инвесторовВ Крыму за год создали 139 новых инвестиционных площадок, устроив их на свободной земле в разных муниципалитетах. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Крыма, общая кадастровая стоимость участков превысила 4,4 млрд рублей. Теперь на сформированные площадки рассчитывают привлекать арендаторов, чтобы увеличивать налоговые поступления.Как уточняют в Корпорации, на новых площадках созданы условия для бизнеса по 33 видам деятельности.Ситуация с поставками бензина в регионВ Крыму есть запас бензина, в условиях объявленного штормового предупреждения топливо в регион поставляют танкерами. Также для доставки задействованы сухопутный путь через новые территории России и железнодорожные перевозки.По словам первого замминистра транспорта республики Николая Лукашенко, информация о наличии различных видов топлива обновляется ежедневно. По результатам этого мониторинга в оперативном режиме принимаются меры по формированию запасов.В свою очередь представители крупных топливных компаний региона заверили, что не рассматривают повышения цен на бензин. Однако допустили вероятность недостатка некоторых видов горючего в случае длительных штормов.Лекарства в аптеках Крыма: когда возобновят поставкиПоставки медикаментов в регион продолжаются. На сегодняшний день в аптечной сети ГУП "Крым-Фармация" имеются в наличии антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты широкого спектра действий и разных форм выпуска, заверили в пресс-службе Минздрава республики.Вместе с тем, замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев в среду заявил, что ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная. По его словам, объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые. По его словам, отсутствие отдельных препаратов в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер.Бойцам из Крыма вручили госнаградыГлава республики Сергей Аксенов посетил подразделение, где крымские военнослужащие проходят боевую подготовку, осмотрел оснащение и вручил государственные награды отличившимся воинам. По его словам, в ближайшее время бойцы отправятся в зону проведения специальной военной операции."Личный состав подразделения отобран профессионалами и обучен опытными инструкторами, которым особая благодарность за эффективную работу. Будем молиться за наших воинов. И, конечно, поможем решить все проблемы в плане обеспечения, выплат и так далее, если они возникнут", - написал он в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20230111/mer-yalty-nazvala-stoimost-uborki-gorodskikh-ulits-v-2023-godu-1126337865.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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