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Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января
Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января
Во вторник, 10 января, в Крыму ожидается сухая ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T00:01
2023-01-10T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 10 января, в Крыму ожидается сухая ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +6…+8 градусов.В Севастополе облачно, также без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью не опустится ниже +1 градуса, а днем воздух прогреется до +11.В Ялте и Алуште сухо, переменная облачность. Ночью от +1 до +3, днем потеплеет до +8.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Ночью 0…-2, днем температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов.
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5
4.7
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крымская погода, крым, общество, новости, новости крыма
Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января

00:01 10.01.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПрирода в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму
Природа в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 10 января, в Крыму ожидается сухая ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ночью и утром в горах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5, на южном побережье +1…+3, днем +3…+8", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +6…+8 градусов.
В Севастополе облачно, также без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью не опустится ниже +1 градуса, а днем воздух прогреется до +11.
В Ялте и Алуште сухо, переменная облачность. Ночью от +1 до +3, днем потеплеет до +8.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Ночью 0…-2, днем температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января
00:00Какой сегодня праздник: 10 января
21:59Главные события и заявления дня: 9 января
21:21Главные новости Крыма: 9 января
20:38Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых
20:06Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт
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18:59Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти
18:34Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора
17:41Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках
17:22Жительница Симферополя ответит за попытку сбыть наркотики в СИЗО
17:02Специальные соцвыплаты медикам: кому положены и когда начнут платить
16:36Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Севастополя
16:26Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе
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