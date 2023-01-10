https://crimea.ria.ru/20230110/vetreno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-10-yanvarya-1126311802.html

Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января

Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января

Во вторник, 10 января, в Крыму ожидается сухая ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T00:01

2023-01-10T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 10 января, в Крыму ожидается сухая ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +6…+8 градусов.В Севастополе облачно, также без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью не опустится ниже +1 градуса, а днем воздух прогреется до +11.В Ялте и Алуште сухо, переменная облачность. Ночью от +1 до +3, днем потеплеет до +8.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Ночью 0…-2, днем температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов.

https://crimea.ria.ru/20230109/dvukhdnevnyy-shtorm-nakroet-krym-1126305191.html

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2023

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