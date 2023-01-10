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Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января
Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января
Во вторник, 10 января, в Крыму ожидается сухая ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T00:01
2023-01-10T00:01
2023-01-10T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 10 января, в Крыму ожидается сухая ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +6…+8 градусов.В Севастополе облачно, также без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью не опустится ниже +1 градуса, а днем воздух прогреется до +11.В Ялте и Алуште сухо, переменная облачность. Ночью от +1 до +3, днем потеплеет до +8.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Ночью 0…-2, днем температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230109/dvukhdnevnyy-shtorm-nakroet-krym-1126305191.html
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крымская погода, крым, общество, новости, новости крыма
Ветрено и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января
Прогноз погоды в Крыму на вторник, 10 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 10 января, в Крыму ожидается сухая ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ночью и утром в горах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5, на южном побережье +1…+3, днем +3…+8", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +6…+8 градусов.
В Севастополе облачно, также без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью не опустится ниже +1 градуса, а днем воздух прогреется до +11.
В Ялте и Алуште сухо, переменная облачность. Ночью от +1 до +3, днем потеплеет до +8.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Ночью 0…-2, днем температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов.