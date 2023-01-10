https://crimea.ria.ru/20230110/rabotniki-obschepita-zarabotali-34-mln-blagodarya-elektronnym-chaevym-1126320204.html

Работники общепита заработали 3,4 млн благодаря электронным чаевым

Работники общепита заработали 3,4 млн благодаря электронным чаевым - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Работники общепита заработали 3,4 млн благодаря электронным чаевым

Около 3,4 миллиона рублей безналичных поощрений получили работники заведений общественного питания Крыма и Краснодарского края, использующих сервис электронных... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T13:13

2023-01-10T13:13

2023-01-10T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Около 3,4 миллиона рублей безналичных поощрений получили работники заведений общественного питания Крыма и Краснодарского края, использующих сервис электронных чаевых, который был запущен летом 2022 года РНКБ Банком (ПАО) совместно с платежной системой "Мир". Об этом сообщает пресс-служба банка.В настоящее время сервисом безналичного перевода чаевых на карты сотрудников пользуются более 550 заведений общественного питания на территории Крыма. Сервис, действующий с использованием карт российских банков, позволяет объединить оплату счета и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом самостоятельно."Теперь гости кафе и ресторанов могут не тратить время на поиск наличных денег ни для оплаты счета, ни для чаевых, это экономит время и увеличивает уровень комфорта клиентов", - говорит зампредседателя правления РНКБ Николай Билан.В банке отметили, что поступления электронных чаевых на карты официантов банк приравнивает к официальному доходу.

https://crimea.ria.ru/20221220/rnkb-predostavil-klientam-vozmozhnost-snimat-nalichnye-s-virtualnykh-kart-1126015838.html

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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, рнкб (пао), экономика, краснодарский край