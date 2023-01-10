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Работники общепита заработали 3,4 млн благодаря электронным чаевым - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Работники общепита заработали 3,4 млн благодаря электронным чаевым
Работники общепита заработали 3,4 млн благодаря электронным чаевым - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Работники общепита заработали 3,4 млн благодаря электронным чаевым
Около 3,4 миллиона рублей безналичных поощрений получили работники заведений общественного питания Крыма и Краснодарского края, использующих сервис электронных... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T13:13
2023-01-10T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Около 3,4 миллиона рублей безналичных поощрений получили работники заведений общественного питания Крыма и Краснодарского края, использующих сервис электронных чаевых, который был запущен летом 2022 года РНКБ Банком (ПАО) совместно с платежной системой "Мир". Об этом сообщает пресс-служба банка.В настоящее время сервисом безналичного перевода чаевых на карты сотрудников пользуются более 550 заведений общественного питания на территории Крыма. Сервис, действующий с использованием карт российских банков, позволяет объединить оплату счета и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом самостоятельно."Теперь гости кафе и ресторанов могут не тратить время на поиск наличных денег ни для оплаты счета, ни для чаевых, это экономит время и увеличивает уровень комфорта клиентов", - говорит зампредседателя правления РНКБ Николай Билан.В банке отметили, что поступления электронных чаевых на карты официантов банк приравнивает к официальному доходу.
https://crimea.ria.ru/20221220/rnkb-predostavil-klientam-vozmozhnost-snimat-nalichnye-s-virtualnykh-kart-1126015838.html
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, рнкб (пао), экономика, краснодарский край
Работники общепита заработали 3,4 млн благодаря электронным чаевым

Работники общепита Крыма и Кубани заработали 3,4 млн рублей благодаря электронным чаевым

13:13 10.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Около 3,4 миллиона рублей безналичных поощрений получили работники заведений общественного питания Крыма и Краснодарского края, использующих сервис электронных чаевых, который был запущен летом 2022 года РНКБ Банком (ПАО) совместно с платежной системой "Мир". Об этом сообщает пресс-служба банка.
В настоящее время сервисом безналичного перевода чаевых на карты сотрудников пользуются более 550 заведений общественного питания на территории Крыма. Сервис, действующий с использованием карт российских банков, позволяет объединить оплату счета и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом самостоятельно.
По данным РНКБ, в 2022 году электронные чаевые были начислены сотрудникам кафе и ресторанов более 20 тысяч раз, средний чек составлял около 160 рублей. Чаще всего сервисом пользовались в Ялте, Симферополе, Керчи и Севастополе. Самые крупные чаевые были начислены в августе официанту ресторана в Ялте - более 8 тысяч рублей.
"Теперь гости кафе и ресторанов могут не тратить время на поиск наличных денег ни для оплаты счета, ни для чаевых, это экономит время и увеличивает уровень комфорта клиентов", - говорит зампредседателя правления РНКБ Николай Билан.
В банке отметили, что поступления электронных чаевых на карты официантов банк приравнивает к официальному доходу.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 16:08
РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт
 
Новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяРНКБ (ПАО)ЭкономикаКраснодарский край
 
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