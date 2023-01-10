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Где в Крыму отключат воду во вторник – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Где в Крыму отключат воду во вторник – адреса и сроки
Где в Крыму отключат воду во вторник – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Где в Крыму отключат воду во вторник – адреса и сроки
Во вторник в связи с ремонтными работами на сетях частично будет ограничено водоснабжение в ряде населенных пунктов республики, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T11:45
2023-01-10T11:45
вода в крыму
новости крыма
крым
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евпатория
феодосия
джанкой
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в связи с ремонтными работами на сетях частично будет ограничено водоснабжение в ряде населенных пунктов республики, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 18 часов без воды улица Полтавская в Евпатории.До 17 часов отключение в Феодосии по бульвару Старшинова 1, 3, 5, улицам Федько 20, 34, 36, Курортной, проспекту Айвазовского, 45-53, Дмитрия Ульянова, 2-8.В Джанкое до 15.00 воды не будет по улице Рюмшина и в Керченском переулке.В Ленинском районе до 16 часов без водоснабжения село Семеновка.В Алуште по улице Ялтинской, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, а также частично в селе Изобильном воды не будет в первой половине дня.Также до обеда отключения в селах Раздольненского района - Крепком, Ботаническом, Сенокосном, в джанкойском селе Восход по улице Юбилейной.Как уточнили в "Воде Крыма", за первые дни 2023 года ремонтными бригадами предприятия выполнено 613 заявок, 433 из которых на сетях водоотведения. Операторами информационного центра приняли более тысячи телефонных звонков, еще более полусотни отработаны по сообщениям в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертСколько воды в водохранилищах Крыма: итоги годаВ Роспотребнадзоре указали на правила уборки кухни после праздников
https://crimea.ria.ru/20230110/kak-sekonomit-na-uslugakh-zhkkh-posle-prazdnikov-1126310799.html
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феодосия
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Где в Крыму отключат воду во вторник – адреса и сроки

Карта отключений воды в Крыму на вторник, 10 января

11:45 10.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в связи с ремонтными работами на сетях частично будет ограничено водоснабжение в ряде населенных пунктов республики, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до 18 часов без воды улица Полтавская в Евпатории.
До 17 часов отключение в Феодосии по бульвару Старшинова 1, 3, 5, улицам Федько 20, 34, 36, Курортной, проспекту Айвазовского, 45-53, Дмитрия Ульянова, 2-8.
В Джанкое до 15.00 воды не будет по улице Рюмшина и в Керченском переулке.
В Ленинском районе до 16 часов без водоснабжения село Семеновка.
В Алуште по улице Ялтинской, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, а также частично в селе Изобильном воды не будет в первой половине дня.
Также до обеда отключения в селах Раздольненского района - Крепком, Ботаническом, Сенокосном, в джанкойском селе Восход по улице Юбилейной.
Как уточнили в "Воде Крыма", за первые дни 2023 года ремонтными бригадами предприятия выполнено 613 заявок, 433 из которых на сетях водоотведения. Операторами информационного центра приняли более тысячи телефонных звонков, еще более полусотни отработаны по сообщениям в социальных сетях.
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