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Где в Крыму не будет воды 9 января – адреса - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Где в Крыму не будет воды 9 января – адреса
Где в Крыму не будет воды 9 января – адреса - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Где в Крыму не будет воды 9 января – адреса
В Симферополе и ряде других муниципалитетов республики в понедельник не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T13:19
2023-01-09T13:19
крым
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симферополь
джанкой
керчь
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде других муниципалитетов республики в понедельник не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферопольском районе до 19 часов без воды село Украинка. Жителей обеспечат привозной питьевой водой. До 14.30 отключение в Симферополе по улице Генерала Васильева. До 14 часов – Верхнего квартала в селе Чистенькое.В первой половине дня подачу воды остановят в Керчи по улицам Матросова, Кошевого, Осипенко, Чехова, Поветкина, Колхозной, частично Ульяновых, а также в Приморском и Рыбацком переулках.В Джанкое до 17 часов отключение по улице Маяковского, до 15 часов – по улицам Крупской и Садовой. Кроме того, до 14.30 без воды джанкойское село Петровка – улицы Мичурина, Садовая, Карла Маркса, Виноградная, Железнодорожная, Ленина, Юбилейная, Линейная, Дальняя.В Евпатории до пяти часов вечера не будет воды по улице Чапаева, 67, 77 ,79.Ранее сообщалось, что за минувший год "Вода Крыма" построила новые сети на протяжении 60 километров. Только в Симферополе проложен 21 км нового трубопровода. По Крыму подключено 1450 новых абонентов. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертВ Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – экспертСколько воды в водохранилищах Крыма: итоги года
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РИА Новости Крым
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96
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крым, вода в крыму, жкх крыма и севастополя, жкх, общество, симферополь, джанкой, керчь, евпатория
Где в Крыму не будет воды 9 января – адреса

В пяти муниципалитетах Крыма в понедельник не будет воды из-за ремонтов

13:19 09.01.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде других муниципалитетов республики в понедельник не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферопольском районе до 19 часов без воды село Украинка. Жителей обеспечат привозной питьевой водой. До 14.30 отключение в Симферополе по улице Генерала Васильева. До 14 часов – Верхнего квартала в селе Чистенькое.
В первой половине дня подачу воды остановят в Керчи по улицам Матросова, Кошевого, Осипенко, Чехова, Поветкина, Колхозной, частично Ульяновых, а также в Приморском и Рыбацком переулках.
В Джанкое до 17 часов отключение по улице Маяковского, до 15 часов – по улицам Крупской и Садовой. Кроме того, до 14.30 без воды джанкойское село Петровка – улицы Мичурина, Садовая, Карла Маркса, Виноградная, Железнодорожная, Ленина, Юбилейная, Линейная, Дальняя.
В Евпатории до пяти часов вечера не будет воды по улице Чапаева, 67, 77 ,79.
Ранее сообщалось, что за минувший год "Вода Крыма" построила новые сети на протяжении 60 километров. Только в Симферополе проложен 21 км нового трубопровода. По Крыму подключено 1450 новых абонентов.
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