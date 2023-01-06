https://crimea.ria.ru/20230106/v-simferopole-ischut-propavshego-v-novogodnyuyu-noch-muzhchinu-1126267841.html

В Симферополе ищут пропавшего в новогоднюю ночь мужчину

В Симферополе ищут пропавшего в новогоднюю ночь мужчину - РИА Новости Крым, 06.01.2023

В Симферополе ищут пропавшего в новогоднюю ночь мужчину

В Симферопольском районе шестой день ищут пропавшего в новогоднюю ночь Андрея Козлова. Об этом сообщают в поисковом отряде "ЛизаАлерт". РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T12:30

2023-01-06T12:30

2023-01-06T12:43

симферополь

происшествия

новости крыма

общество

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/19/1121864102_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_dfee4185f2617a07bb0b2fc97e9c1cec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе шестой день ищут пропавшего в новогоднюю ночь Андрея Козлова. Об этом сообщают в поисковом отряде "ЛизаАлерт".По информации добровольцев, 31 декабря Козлов Андрей Владимирович, 1974 года рождения, пропал в районе кооператива "Радуга" в Симферопольском районе во время прогулки с собакой.Уточняется, что мужчина нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, его рост 172 см. В чем был одет пропавший не сообщается, но уточняется, что с ним была маленькая собака коричневого цвета в голубой кофте.Любую информацию о пропавшем поисковики просят сообщать в полицию или по номеру горячей линии отряда "ЛизаАлерт".Читайте также на РИА Новости Крым:"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала годаШанс на спасение: как в Крыму работают добровольцы "ЛизаАлерт" "ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, происшествия, новости крыма, общество, крым