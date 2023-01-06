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В Симферополе ищут пропавшего в новогоднюю ночь мужчину - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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В Симферополе ищут пропавшего в новогоднюю ночь мужчину
В Симферополе ищут пропавшего в новогоднюю ночь мужчину - РИА Новости Крым, 06.01.2023
В Симферополе ищут пропавшего в новогоднюю ночь мужчину
В Симферопольском районе шестой день ищут пропавшего в новогоднюю ночь Андрея Козлова. Об этом сообщают в поисковом отряде "ЛизаАлерт". РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T12:30
2023-01-06T12:43
симферополь
происшествия
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе шестой день ищут пропавшего в новогоднюю ночь Андрея Козлова. Об этом сообщают в поисковом отряде "ЛизаАлерт".По информации добровольцев, 31 декабря Козлов Андрей Владимирович, 1974 года рождения, пропал в районе кооператива "Радуга" в Симферопольском районе во время прогулки с собакой.Уточняется, что мужчина нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, его рост 172 см. В чем был одет пропавший не сообщается, но уточняется, что с ним была маленькая собака коричневого цвета в голубой кофте.Любую информацию о пропавшем поисковики просят сообщать в полицию или по номеру горячей линии отряда "ЛизаАлерт".Читайте также на РИА Новости Крым:"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала годаШанс на спасение: как в Крыму работают добровольцы "ЛизаАлерт" "ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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симферополь, происшествия, новости крыма, общество, крым
В Симферополе ищут пропавшего в новогоднюю ночь мужчину

В Симферополе мужчина ушел гулять с собакой в Новый год и не вернулся, ведутся поиски

12:30 06.01.2023 (обновлено: 12:43 06.01.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе шестой день ищут пропавшего в новогоднюю ночь Андрея Козлова. Об этом сообщают в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
По информации добровольцев, 31 декабря Козлов Андрей Владимирович, 1974 года рождения, пропал в районе кооператива "Радуга" в Симферопольском районе во время прогулки с собакой.
Уточняется, что мужчина нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, его рост 172 см. В чем был одет пропавший не сообщается, но уточняется, что с ним была маленькая собака коричневого цвета в голубой кофте.
Любую информацию о пропавшем поисковики просят сообщать в полицию или по номеру горячей линии отряда "ЛизаАлерт".
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