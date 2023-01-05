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Какой сегодня праздник: 5 января - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Какой сегодня праздник: 5 января
Какой сегодня праздник: 5 января - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Какой сегодня праздник: 5 января
Пятого января в мире - Международный разгрузочный день и День бойскаутов, а все любители уютных посиделок рассказывают маленькие истории. Также в этот день... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Пятого января в мире - Международный разгрузочный день и День бойскаутов, а все любители уютных посиделок рассказывают маленькие истории. Также в этот день родился японский аниме-режиссер Хаяо Миядзаки.Что празднуют в миреДолгие годы во многих странах мира Новый год отмечается в первую очередь обильным застольем, а уж потом веселыми гуляньями. За несколько дней празднований организм легко набирает 3-5 кг. Самое время устроить перерыв в безудержном обжорстве. К тому же, и повод есть - Международный разгрузочный день.Как скрасить разгрузочный день и провести его весело и занятно? Очень просто: сегодня в мире еще и День маленьких историй. Прекрасный повод заварить зеленый или травяной чай, уютно устроиться на диване или прямо на мягком ковре и делиться друг с другом смешными и душевными историями из жизни.Активные, спортивные и смелые отмечают Международный день бойскаутов. "Скаут" – в переводе с английского - "разведчик". Основателем скаутского движения стал британский генерал-майор Роберт Баден-Пауэлл, написавший в 1907 году книгу "Разведка для мальчиков". Девизом скаутов, как и пионеров, считается призыв: "Будь готов!".А в Белоруссии 5 января поздравляют людей нужной и важной сферы деятельности - соцработников. Сегодня у них День работников социальной защиты.Знаменательные событияВ 1731 году в Москве зажгли первые уличные фонари. Всего в столице было установлено 520 масляных светильников.В 1762 году на российский престол вступил Петр III – внук Петра I, муж императрицы Екатерины II.В 1942 году советский морской десант высадился в Евпатории, началось зимнее наступление Красной Армии.К 1956 году в Антарктиду была доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция института Академии наук СССР.Кто родилсяВ 1876 году родился Конрад Аденауэр – первый федеральный канцлер ФРГ, правивший в 1949-1963 годах. Адэнеауэр не поддержал нацистскую политику Гитлера. После окончания Второй мировой войны основал народную партию Христианско-демократический союз. При нем ФРГ восстановила экономику, а в 1955 году вошла в НАТО.В 1932 году на свет появился итальянский писатель Умберто Эко. Отличался широким кругом интересов: философия, семиотика, медиевистика, изучал жизнь и творчество философа Фомы Аквинского. Книги Эко являются продолжением его научных трудов. Среди них: "Имя розы", "Остров накануне", "Баудолино", "Нулевой километр" и другие.82 года исполняется японскому аниме-режиссеру Хаяо Миядзаки. В 1985 году он совместно с Исао Такахата основал анимационную студию Studio Ghibli. Наиболее известные ленты: "Навсикая из Долины Ветров", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками". В 2014 году Миядзаки получил внеконкурсного "Оскара" "за оказание глубокого влияния на мировую анимацию".Также 5 января родились американские музыкант Мерилин Мэнсон и актер Брэдли Купер, российские футболист Олег Веретенников и автогонщик Владимир Чагин, греческий певец Сакис Рувас и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты, крым, в мире, россия
Какой сегодня праздник: 5 января

Что празднуют в России и в мире 5 января

00:00 05.01.2023
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкБойскауты
Бойскауты - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Пятого января в мире - Международный разгрузочный день и День бойскаутов, а все любители уютных посиделок рассказывают маленькие истории. Также в этот день родился японский аниме-режиссер Хаяо Миядзаки.

Что празднуют в мире

Долгие годы во многих странах мира Новый год отмечается в первую очередь обильным застольем, а уж потом веселыми гуляньями. За несколько дней празднований организм легко набирает 3-5 кг. Самое время устроить перерыв в безудержном обжорстве. К тому же, и повод есть - Международный разгрузочный день.
Как скрасить разгрузочный день и провести его весело и занятно? Очень просто: сегодня в мире еще и День маленьких историй. Прекрасный повод заварить зеленый или травяной чай, уютно устроиться на диване или прямо на мягком ковре и делиться друг с другом смешными и душевными историями из жизни.
Активные, спортивные и смелые отмечают Международный день бойскаутов. "Скаут" – в переводе с английского - "разведчик". Основателем скаутского движения стал британский генерал-майор Роберт Баден-Пауэлл, написавший в 1907 году книгу "Разведка для мальчиков". Девизом скаутов, как и пионеров, считается призыв: "Будь готов!".
А в Белоруссии 5 января поздравляют людей нужной и важной сферы деятельности - соцработников. Сегодня у них День работников социальной защиты.

Знаменательные события

В 1731 году в Москве зажгли первые уличные фонари. Всего в столице было установлено 520 масляных светильников.
В 1762 году на российский престол вступил Петр III – внук Петра I, муж императрицы Екатерины II.
В 1942 году советский морской десант высадился в Евпатории, началось зимнее наступление Красной Армии.
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Умрите геройски: черные бушлаты Евпаторийского десанта
К 1956 году в Антарктиду была доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция института Академии наук СССР.

Кто родился

В 1876 году родился Конрад Аденауэр – первый федеральный канцлер ФРГ, правивший в 1949-1963 годах. Адэнеауэр не поддержал нацистскую политику Гитлера. После окончания Второй мировой войны основал народную партию Христианско-демократический союз. При нем ФРГ восстановила экономику, а в 1955 году вошла в НАТО.
В 1932 году на свет появился итальянский писатель Умберто Эко. Отличался широким кругом интересов: философия, семиотика, медиевистика, изучал жизнь и творчество философа Фомы Аквинского. Книги Эко являются продолжением его научных трудов. Среди них: "Имя розы", "Остров накануне", "Баудолино", "Нулевой километр" и другие.
82 года исполняется японскому аниме-режиссеру Хаяо Миядзаки. В 1985 году он совместно с Исао Такахата основал анимационную студию Studio Ghibli. Наиболее известные ленты: "Навсикая из Долины Ветров", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками". В 2014 году Миядзаки получил внеконкурсного "Оскара" "за оказание глубокого влияния на мировую анимацию".
Также 5 января родились американские музыкант Мерилин Мэнсон и актер Брэдли Купер, российские футболист Олег Веретенников и автогонщик Владимир Чагин, греческий певец Сакис Рувас и другие.
 
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