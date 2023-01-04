https://crimea.ria.ru/20230104/Kakoy-segodnya-prazdnik-4-yanvarya_-1117821818.html

Какой сегодня праздник: 4 января

Какой сегодня праздник: 4 января - РИА Новости Крым, 03.01.2023

Какой сегодня праздник: 4 января

Четвертого января мир празднует День Ньютона и День азбуки Брайля, а США продолжают новогоднее застолье и отмечают национальный день спагетти. Также в этот день РИА Новости Крым, 03.01.2023

2023-01-04T00:00

2023-01-04T00:00

2023-01-03T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Четвертого января мир празднует День Ньютона и День азбуки Брайля, а США продолжают новогоднее застолье и отмечают национальный день спагетти. Также в этот день в 1985 году первая в мире суррогатная мать родила дочь.Что празднуют в миреУченые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона. Дата приурочена ко дню рождения великого ученого, открывшего закон всемирного тяготения.В декабре 2018 года генассамблея ООН учредила Всемирный день азбуки Брайля, который отмечается в день рождения французского тифлопедагога Луи Брайля - четвертого января. Праздник является данью памяти и уважения основателю шрифта для инвалидов по зрению.А в США - Национальный день спагетти. Несмотря на то, что макароны ассоциируются с итальянцами, спагетти являются самыми любимыми макаронными изделиями также и в Америке. В 2000 году в США было продано столько спагетти, что ими можно было опоясать Землю девять раз.Знаменательные событияВ 1907 году балерина Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", ставшую впоследствии одним из символов русского балета.В 1943 году американский журнал "Тайм", подводя итоги 1942 года, назвал лидера СССР Иосифа Сталина Человеком года.В 1985 году в одной из клиник северного Лондона первая в мире суррогатная мать миссис Коттон родила девочку.В 2010 году в Дубае состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифа. Его высота составляет 828 метров.Кто родилсяВ 1643 году родился английский физик, астроном и математик Исаак Ньютон, заложивший основы классической механики. Ньютон впервые объяснил движение небесных тел и планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. Он открыл закон всемирного тяготения. В честь ученого названа единица силы в Международной системе единиц – ньютон.В 1809 году на свет появился Луи Брайль - французский преподаватель, изобретатель точечно-рельефного шрифта для слепых. Будучи слепым, он разработал алфавит, состоящий из различных комбинаций шести выпуклых точек. Благодаря Брайлю инвалиды по зрению получили возможность развиваться, читать и играть музыку по нотам.А в 1934 году родился грузино-российский скульптор Зураб Церетели - создатель сверкающих мозаик и эмалей, грандиозных композиций из литого и чеканного металла. В 1970-80 годах Церетели работал главным художником МИД СССР и был главным оформителем Олимпиады-80. Его наиболее известные монументы: "Дружба навеки" в Москве, "Слеза скорби" в Нью-Йорке, "История Грузии" в Тбилиси.Также четвертого января родились немецкий певец, вокалист группы "Rammstein" Тилль Линдеманн, англо-американская актриса Джулия Ормонд, российский режиссер Тигран Кеосаян и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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