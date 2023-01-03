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В минтрансе рассказали о работе Керченской переправы 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2023
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В минтрансе рассказали о работе Керченской переправы 3 января
В минтрансе рассказали о работе Керченской переправы 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2023
В минтрансе рассказали о работе Керченской переправы 3 января
Керченская паромная переправа работает в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 03.01.2023
2023-01-03T13:32
2023-01-03T13:32
керченская паромная переправа
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.По данным ведомства, действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.В районе пролива не ожидается существенных осадков, видимость хорошая видимость. Высота волны 30-80 см, температура воздуха +10…+12 градусов, воды в море +6…+7 градусов.С начала работы Керченской паромной переправы по 3 января через пролив в обе стороны перевезен 57 271 пассажир, 41 685 единиц автотранспорта и 4 797 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, выполнено 1383 рейса.Напомним, около 22 часов 31 декабря работа паромной переправы была приостановлена из-за угрозы тумана. К утру 1 января паромы работали в обычном режиме.Читайте также:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиКак будет работать Крымский мост в новогодние праздникиНа Крымском мосту добавлены пункты досмотра
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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керченская паромная переправа, крым, транспорт, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, новости крыма
В минтрансе рассказали о работе Керченской переправы 3 января

Как работает Керченская паромная переправа во вторник 3 января

13:32 03.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
По данным ведомства, действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 3 января в районе Керченской паромной переправы сохранится хорошая погода. Прогнозируется южный, юго-западный ветер скоростью 6-11 м/сек, возможны порывы до 14 м/сек", – говорится в сообщении.
В районе пролива не ожидается существенных осадков, видимость хорошая видимость. Высота волны 30-80 см, температура воздуха +10…+12 градусов, воды в море +6…+7 градусов.
С начала работы Керченской паромной переправы по 3 января через пролив в обе стороны перевезен 57 271 пассажир, 41 685 единиц автотранспорта и 4 797 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, выполнено 1383 рейса.
Напомним, около 22 часов 31 декабря работа паромной переправы была приостановлена из-за угрозы тумана. К утру 1 января паромы работали в обычном режиме.
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Керченская паромная переправаКрымТранспортСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимНовости Крыма
 
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