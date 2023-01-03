https://crimea.ria.ru/20230103/v-mintranse-rasskazali-o-rabote-kerchenskoy-perepravy-3-yanvarya-1126242193.html

В минтрансе рассказали о работе Керченской переправы 3 января

В минтрансе рассказали о работе Керченской переправы 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2023

В минтрансе рассказали о работе Керченской переправы 3 января

Керченская паромная переправа работает в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 03.01.2023

2023-01-03T13:32

2023-01-03T13:32

2023-01-03T13:32

керченская паромная переправа

крым

транспорт

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.По данным ведомства, действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.В районе пролива не ожидается существенных осадков, видимость хорошая видимость. Высота волны 30-80 см, температура воздуха +10…+12 градусов, воды в море +6…+7 градусов.С начала работы Керченской паромной переправы по 3 января через пролив в обе стороны перевезен 57 271 пассажир, 41 685 единиц автотранспорта и 4 797 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, выполнено 1383 рейса.Напомним, около 22 часов 31 декабря работа паромной переправы была приостановлена из-за угрозы тумана. К утру 1 января паромы работали в обычном режиме.Читайте также:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиКак будет работать Крымский мост в новогодние праздникиНа Крымском мосту добавлены пункты досмотра

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2023

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керченская паромная переправа, крым, транспорт, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, новости крыма