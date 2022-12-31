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Как работает Керченская переправа 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Как работает Керченская переправа 31 декабря
Как работает Керченская переправа 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Как работает Керченская переправа 31 декабря
Керченская морская переправа 31 декабря работает штатно, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T11:31
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ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Керченская морская переправа 31 декабря работает штатно, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.Курсирующие через пролив паромы выполнили с момента запуска морского сообщения 1355 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 56 449 пассажиров, 41 111 единиц автотранспорта и 4 583 железнодорожных вагона", - добавили в ведомстве.Добраться в регион можно также по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиКак будет работать Крымский мост в новогодние праздникиСитуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность
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РИА Новости Крым
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, крым, новости крыма, общество
Как работает Керченская переправа 31 декабря

Керченская переправа 31 декабря работает штатно, шторма нет

11:31 31.12.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
Паром Лаврентий в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра. - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Керченская морская переправа 31 декабря работает штатно, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, в последний день года ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, без существенных осадков. Временами дымка, но видимость хорошая, волна 10-60 см. Температура воздуха +8…10 градусов, воды в море +6…7", - говорится в сообщении.
Курсирующие через пролив паромы выполнили с момента запуска морского сообщения 1355 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 56 449 пассажиров, 41 111 единиц автотранспорта и 4 583 железнодорожных вагона", - добавили в ведомстве.
Добраться в регион можно также по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
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