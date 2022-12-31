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Как работает Керченская переправа 31 декабря

Как работает Керченская переправа 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Как работает Керченская переправа 31 декабря

Керченская морская переправа 31 декабря работает штатно, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T11:31

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2022-12-31T11:31

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Керченская морская переправа 31 декабря работает штатно, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.Курсирующие через пролив паромы выполнили с момента запуска морского сообщения 1355 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 56 449 пассажиров, 41 111 единиц автотранспорта и 4 583 железнодорожных вагона", - добавили в ведомстве.Добраться в регион можно также по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиКак будет работать Крымский мост в новогодние праздникиСитуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность

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2022

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