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Где в Крыму не будет воды в пятницу — карта отключений

Где в Крыму не будет воды в пятницу — карта отключений - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Где в Крыму не будет воды в пятницу — карта отключений

Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T12:10

2022-12-30T12:10

2022-12-30T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 17 часов без воды останутся абоненты в Феодосии по улицам Гарнаева,63 а, б, в, г ,д, е, ж, з, и, к, по Крымской, 3,5,7, Шевченко, Головина, Калинина, Прокопенко, Маяковского, Водопроводный, 3-го Интернационала, Энгельса, Железнодорожной, Луначарского, Клубной и в одноименном переулке, по Строительной, Геологической, Федько,103, 111, 113-113 а, а также в селах Партизаны и Отважном. Силами филиала будет организован подвоз питьевой воды.В Джанкое до шести часов вечера отключение по улицам Ударной, Ленина, 48, 50, 52, Комсомольской и в одноименном переулке.В Щелкино до 17.30 ограничено водоснабжение домов № 40, 41, 47, 49, 1,1/А, общежитий № 2, 3.В Алуштинском районе до 13 часов без воды улицы Лесная и Ашик-Умена в селе Верхняя Кутузовка, до 14.00 - улица Троицкая в Нижней Кутузовке. Также в первой половине дня отключение в Профессорском уголке и по улице Вишневой в Солнечногорском.В Красноперекопсе до обеда нет воды по Октябрьской, 33, 31, 29, 25, 23, 21А, 15, 17, 13, 13А, 11, 9, 7/2, 1/2, а также в селе Совхозном.Как сообщает пресс-служба предприятия, В уходящем году компания приняла в обслуживание новые территории, присоединив 17 тыс. новых абонентов, и сейчас обслуживае около 1,2 млн. человек (более 63 % населения полуострова). Для удобства граждан открыты дополнительные отделения абонентских служб в Бахчисарае, Кировском и Старом Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииСальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для КрымаКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков

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