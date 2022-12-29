https://crimea.ria.ru/20221229/s-novym-godom-1126182939.html

С Новым годом!

С Новым годом! - РИА Новости Крым, 29.12.2022

С Новым годом!

Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым поздравляет вас с Новым годом! РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T09:58

2022-12-29T09:58

2022-12-29T09:58

пресс-центр

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Дорогие друзья!Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым поздравляет вас с Новым годом!Благодарим вас за то, что были с нами в этот непростой для всех год. В 2023 году мы продолжим совершенствовать наши возможности и работать для вас! Мы желаем вам всем крепкого здоровья, благополучия и хороших новостей!До встречи на площадке пресс-центра, а также на сайте РИА Новости Крым и в наших соцсетях ВКонтакте в новом году!

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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