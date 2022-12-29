С Новым годом!
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезентация проекта "Елки больших городов. Новогодние традиции"
Дорогие друзья!
Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым поздравляет вас с Новым годом!
Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым поздравляет вас с Новым годом!
Благодарим вас за то, что были с нами в этот непростой для всех год.
В 2023 году мы продолжим совершенствовать наши возможности и работать для вас!
Мы желаем вам всем крепкого здоровья, благополучия и хороших новостей!
До встречи на площадке пресс-центра, а также на сайте РИА Новости Крым и в наших соцсетях ВКонтакте в новом году!
В 2023 году мы продолжим совершенствовать наши возможности и работать для вас!
Мы желаем вам всем крепкого здоровья, благополучия и хороших новостей!
До встречи на площадке пресс-центра, а также на сайте РИА Новости Крым и в наших соцсетях ВКонтакте в новом году!