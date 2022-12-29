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С Новым годом! - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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С Новым годом!
С Новым годом! - РИА Новости Крым, 29.12.2022
С Новым годом!
Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым поздравляет вас с Новым годом! РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T09:58
2022-12-29T09:58
пресс-центр
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Дорогие друзья!Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым поздравляет вас с Новым годом!Благодарим вас за то, что были с нами в этот непростой для всех год. В 2023 году мы продолжим совершенствовать наши возможности и работать для вас! Мы желаем вам всем крепкого здоровья, благополучия и хороших новостей!До встречи на площадке пресс-центра, а также на сайте РИА Новости Крым и в наших соцсетях ВКонтакте в новом году!
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пресс-центр

С Новым годом!

09:58 29.12.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезентация проекта "Елки больших городов. Новогодние традиции"
Презентация проекта Елки больших городов. Новогодние традиции - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Дорогие друзья!

Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым поздравляет вас с Новым годом!
Благодарим вас за то, что были с нами в этот непростой для всех год.

В 2023 году мы продолжим совершенствовать наши возможности и работать для вас!
Мы желаем вам всем крепкого здоровья, благополучия и хороших новостей!

До встречи на площадке пресс-центра, а также на сайте РИА Новости Крым и в наших соцсетях ВКонтакте в новом году!
 
Пресс-центр
 
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