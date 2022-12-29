https://crimea.ria.ru/20221229/rabota-pvo-nad-engelsom-ocherednaya-ataka-na-rossiyskie-regiony-1126193601.html

Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы

Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы

Система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект над Энгельсом Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T14:06

2022-12-29T14:06

2022-12-29T14:07

саратовская область

вооруженные силы россии

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект над Энгельсом Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Также он опроверг информацию о необходимости эвакуации из Энгельса: "Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", - заверил руководитель области.Ранее в четверг приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской областей подверглись обстрелу и атакам беспилотников, которые успешно отразили российские ПВО.Как сообщалось, 5 декабря украинские войска предприняли попытку атаковать беспилотниками российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Средства ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. Еще один удар последовал 26 декабря . В результате падения обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации, погибли три человека. Читайте также на РИА Новости КрымКлоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФВзрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавшихВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

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саратовская область

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саратовская область, вооруженные силы россии, происшествия, новости, сво