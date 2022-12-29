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Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы
Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы
Система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект над Энгельсом Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T14:06
2022-12-29T14:07
саратовская область
вооруженные силы россии
происшествия
новости
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект над Энгельсом Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Также он опроверг информацию о необходимости эвакуации из Энгельса: "Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", - заверил руководитель области.Ранее в четверг приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской областей подверглись обстрелу и атакам беспилотников, которые успешно отразили российские ПВО.Как сообщалось, 5 декабря украинские войска предприняли попытку атаковать беспилотниками российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Средства ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. Еще один удар последовал 26 декабря . В результате падения обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации, погибли три человека. Читайте также на РИА Новости КрымКлоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФВзрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавшихВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты
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РИА Новости Крым
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саратовская область, вооруженные силы россии, происшествия, новости, сво
Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы

Губернатор Бусаргин: над Энгельсом Саратовской области сбит неопознанный объект

14:06 29.12.2022 (обновлено: 14:07 29.12.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Бусаргин: над Энгельсом Саратовской области сбит неопознанный объект
Губернатор Бусаргин: над Энгельсом Саратовской области сбит неопознанный объект
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект над Энгельсом Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
"На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также он опроверг информацию о необходимости эвакуации из Энгельса: "Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", - заверил руководитель области.
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Ранее в четверг приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской областей подверглись обстрелу и атакам беспилотников, которые успешно отразили российские ПВО.
Как сообщалось, 5 декабря украинские войска предприняли попытку атаковать беспилотниками российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Средства ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. Еще один удар последовал 26 декабря . В результате падения обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации, погибли три человека.
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