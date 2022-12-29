https://crimea.ria.ru/20221229/rabota-pvo-nad-engelsom-ocherednaya-ataka-na-rossiyskie-regiony-1126193601.html
Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы
Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы
Система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект над Энгельсом Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T14:06
2022-12-29T14:06
2022-12-29T14:07
саратовская область
вооруженные силы россии
происшествия
новости
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/10/1122968801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89193f9e4cb81013485d93f230ed7b2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект над Энгельсом Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Также он опроверг информацию о необходимости эвакуации из Энгельса: "Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", - заверил руководитель области.Ранее в четверг приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской областей подверглись обстрелу и атакам беспилотников, которые успешно отразили российские ПВО.Как сообщалось, 5 декабря украинские войска предприняли попытку атаковать беспилотниками российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Средства ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. Еще один удар последовал 26 декабря . В результате падения обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации, погибли три человека. Читайте также на РИА Новости КрымКлоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФВзрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавшихВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты
https://crimea.ria.ru/20221229/novye-ataki-na-prigranichnye-rayony-rossii-pvo-sbili-bespilotniki-1126186668.html
саратовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/10/1122968801_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ec59f14c1afcc572250416dbba0d97d4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, вооруженные силы россии, происшествия, новости, сво
Работа ПВО над Энгельсом: очередная атака на российские регионы
Губернатор Бусаргин: над Энгельсом Саратовской области сбит неопознанный объект
14:06 29.12.2022 (обновлено: 14:07 29.12.2022)