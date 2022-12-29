https://crimea.ria.ru/20221229/aviatsiya-vks-rossii-sbila-dva-ukrainskikh-samoleta-i-dva-vertoleta-1126193981.html
Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета
Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета
Авиация Воздушно-космических сил России сбила за сутки два украинских самолета и два вертолета, а средства ПВО – семь беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T14:26
2022-12-29T14:26
2022-12-29T14:26
крым
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министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Авиация Воздушно-космических сил России сбила за сутки два украинских самолета и два вертолета, а средства ПВО – семь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Пшеничное, Кременная, Червоная Диброва и Кошелевка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Любимовка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и другие виды техники и вооружения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, россия, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины)
Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета
Минобороны: ВКС России за сутки сбили два украинских самолета и два вертолета
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Авиация Воздушно-космических сил России сбила за сутки два украинских самолета и два вертолета, а средства ПВО – семь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районах Красного Лимана и Краматорска сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, возле двух сел Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8", - проинформировали в ведомстве.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Пшеничное, Кременная, Червоная Диброва и Кошелевка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Любимовка Херсонской области.
"Перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" возле Попасной, а также Переможного и Тарасовки Запорожской области", - добавили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и другие виды техники и вооружения.