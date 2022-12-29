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Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета
Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета
Авиация Воздушно-космических сил России сбила за сутки два украинских самолета и два вертолета, а средства ПВО – семь беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T14:26
2022-12-29T14:26
крым
россия
министерство обороны рф
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Авиация Воздушно-космических сил России сбила за сутки два украинских самолета и два вертолета, а средства ПВО – семь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Пшеничное, Кременная, Червоная Диброва и Кошелевка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Любимовка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и другие виды техники и вооружения.
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крым, россия, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины)
Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета

Минобороны: ВКС России за сутки сбили два украинских самолета и два вертолета

14:26 29.12.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Авиация Воздушно-космических сил России сбила за сутки два украинских самолета и два вертолета, а средства ПВО – семь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах Красного Лимана и Краматорска сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, возле двух сел Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8", - проинформировали в ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Пшеничное, Кременная, Червоная Диброва и Кошелевка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Любимовка Херсонской области.

"Перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" возле Попасной, а также Переможного и Тарасовки Запорожской области", - добавили в ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и другие виды техники и вооружения.
 
КрымРоссияМинистерство обороны РФСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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