https://crimea.ria.ru/20221229/aviatsiya-vks-rossii-sbila-dva-ukrainskikh-samoleta-i-dva-vertoleta-1126193981.html

Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета

Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета

Авиация Воздушно-космических сил России сбила за сутки два украинских самолета и два вертолета, а средства ПВО – семь беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T14:26

2022-12-29T14:26

2022-12-29T14:26

крым

россия

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Авиация Воздушно-космических сил России сбила за сутки два украинских самолета и два вертолета, а средства ПВО – семь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Пшеничное, Кременная, Червоная Диброва и Кошелевка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Любимовка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и другие виды техники и вооружения.

крым

россия

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины)