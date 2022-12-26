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Главные новости Крыма: 26 декабря

Главные новости Крыма: 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Главные новости Крыма: 26 декабря

В Ялте угроза техногенной ЧС. ФАС раскрыла сговор при закупках для крымской районной больницы. В Феодосии прокуратура запретила приватизацию детсада. Электрички РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T22:04

2022-12-26T22:04

2022-12-26T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Ялте угроза техногенной ЧС. ФАС раскрыла сговор при закупках для крымской районной больницы. В Феодосии прокуратура запретила приватизацию детсада. Электрички в Крыму станут дороже. В Севастополе дети разгромили надгробия на кладбище. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В Ялте угроза техногенной ЧСГлава Крыма Сергей Аксенов заявил об угрозе техногенной ЧС в порту Ялты. Причина – наносы грунта, скопившиеся в акватории после продолжительных ливней.В документе также определены границы территории, на которой может возникнуть техногенная чрезвычайная ситуация. ФАС раскрыла сговор при закупках для крымской районной больницыВ Крыму раскрыли аферу на 40 млн рублей с госзакупками для Ленинской районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.Участниками сговора оказались 10 предприятий, поставлявших реагенты, расходные материалы, медицинские изделия, мебель и постельное белье.С 2019 по 2021 год "участники сговора реализовывали антиконкурентные модели поведения на 18 торгах", по итогам которых "компании заключили контракты на общую сумму 40 млн рублей по завышенным ценам", сообщили в ведомстве.Выяснились и другие интересные подробности, касающиеся обмена информацией между компаниями и их месторасположения. В Феодосии прокуратура запретила приватизацию детсадаДетский сад в феодосийском поселке Приморский исключен из прогнозного плана приватизации на 2023 год. Приватизацию здания, который местные власти хотели продать за 3,9 млн рублей, отменила прокуратура."В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации данный объект капитального строительства должен быть признан аварийным и подлежащим сносу", – пояснили в ведомстве.В мэрии Феодосии уже сделали заявление по этому поводу.Электрички в Крыму станут дорожеПроезд в пригородном железнодорожном транспорте подорожает с 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.С нового года, согласно покилометровому тарифу, 1 км по Крыму на электропоезде будет стоить 1,62 рубля. В Севастополе – дороже.В Севастополе дети разгромили надгробия на кладбищеВ Севастополе в связи с надругательством над местами захоронения на Братском кладбище возбуждено уголовное дело. Оперативники обнаружили более 10 оскверненных могил.Ведется следствие.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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