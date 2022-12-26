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Какой сегодня праздник: 26 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Какой сегодня праздник: 26 декабря
Какой сегодня праздник: 26 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Какой сегодня праздник: 26 декабря
В этот день жителям всей планеты предлагают отметить День подарков и Праздник глубокого снега, а в нашей стране сегодня День войск ПВО. 239 лет назад... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-26T00:00
2022-12-25T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В этот день жителям всей планеты предлагают отметить День подарков и Праздник глубокого снега, а в нашей стране сегодня День войск ПВО. 239 лет назад продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом, а спустя ровно 158 лет в оккупированном Крыму началась Керченско-Феодосийская десантная операция. Родились в этот день вождь социалистической революции в Китае Мао Цзэдун, д’Артаньян российского кинематографа – Михаил Боярский.Что празднуют в миреВ этот день жителям планеты предлагают обмениваться подарками. Этот праздник сначала отмечали в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Но поскольку дарить подарки полезно для здоровья (так говорят ученые), то присоединиться ко Дню подарков можно жителям всего земного шара. Кстати, одним из самых дорогих подарков за всю историю человечества стало соболиное манто длиной в 1,5 км. Его подарил своей жене король Франции Людовик XIV. Но если вы не король Франции, то вполне подойдет даже маленькая безделушка, преподнесенная от души.А еще сегодня Праздник глубокого снега. И вот вам занимательный фактов по этому случаю: снег есть не только на Земле, но и на Марсе, и на Титане, спутнике Сатурна. Правда, на Марсе снег из углекислоты, а на Титане — из метана.В нашей стране свой праздник отмечают военнослужащие противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск. 26 декабря 1915 года в Российской империи вышел Приказ о создании первых легких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам противника. Сегодня на вооружении войск ПВО России стоят новейшие радиолокационные системы и зенитно-ракетные комплексы.Знаменательные датыЖил-был во Франции XVIII века физик Луи-Себастьян Ленорман, который решил придумать "устройство для покидания горящего здания". Сначала этот чудак прыгал с деревьев с зонтиками, а потом придумал первый парашют с деревянным каркасом. 26 декабря 1783 года он залез на крышу обсерватории в Монпелье и сбросился вниз. К удивлению публики, Луи приземлился на землю целым и невредимым. Кстати, слово "парашют" (от греческого para – "против" и французского chute – "падение") тоже придумал он.А еще сегодня годовщина начала героической Керченско-Феодосийской десантной операции, которая проходила с 26 декабря 1941 года по 2 января 1942-го. В ее ходе была освобождена от немецко-румынских войск территория Керченского полуострова, где впоследствии сосредоточились три советские армии, и был создан новый Крымский фронт. Операция облегчила положение осажденного Севастополя и создала условия для полного освобождения Крыма.Кто родился в этот деньВ этот день в 1893 году на свет появился Мао Цзэдун – вождь социалистической революции в Китае, основатель и председатель Китайской Народной Республики в 1949-1976 годах. Кстати, в 1958-ом по инициативе Мао в Китае была объявлена борьба с воробьями, съедавшими урожай. Поскольку эти птички не могут проводить в воздухе больше 15 минут, китайцы пугали их, пока пернатые не падали замертво от усталости. А потом урожай сожрали гусеницы. Воробьев пришлось завозить из-за границы.Актер театра и кино, певец, Народный артист РСФСР и главный д’Артаньян постсоветского пространства Михаил Боярский отмечает свой 71-й день рождения. Сейчас в это сложно поверить, но режиссер "Трех мушкетеров" сначала планировал дать молодому артисту роль Рошфора, Атоса или Арамиса. Хорошо, что передумал. Кстати, все трюки в этом фильме (и в других) Боярский исполняет сам, поскольку является членом гильдии каскадеров.Также 26 декабря свои дни рождения отмечают российские актеры Евгения Добровольская и Николай Козак, американский актер и рок-певец Джаред Лето, английский актер Кит Харингтон и другие.
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, вооруженные силы россии, культура, крым в истории: секреты, факты, фото
Какой сегодня праздник: 26 декабря

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 26 декабря

00:00 26.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф"
 Зенитно-ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В этот день жителям всей планеты предлагают отметить День подарков и Праздник глубокого снега, а в нашей стране сегодня День войск ПВО. 239 лет назад продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом, а спустя ровно 158 лет в оккупированном Крыму началась Керченско-Феодосийская десантная операция. Родились в этот день вождь социалистической революции в Китае Мао Цзэдун, д’Артаньян российского кинематографа – Михаил Боярский.

Что празднуют в мире

В этот день жителям планеты предлагают обмениваться подарками. Этот праздник сначала отмечали в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Но поскольку дарить подарки полезно для здоровья (так говорят ученые), то присоединиться ко Дню подарков можно жителям всего земного шара. Кстати, одним из самых дорогих подарков за всю историю человечества стало соболиное манто длиной в 1,5 км. Его подарил своей жене король Франции Людовик XIV. Но если вы не король Франции, то вполне подойдет даже маленькая безделушка, преподнесенная от души.
А еще сегодня Праздник глубокого снега. И вот вам занимательный фактов по этому случаю: снег есть не только на Земле, но и на Марсе, и на Титане, спутнике Сатурна. Правда, на Марсе снег из углекислоты, а на Титане — из метана.
В нашей стране свой праздник отмечают военнослужащие противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск. 26 декабря 1915 года в Российской империи вышел Приказ о создании первых легких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам противника. Сегодня на вооружении войск ПВО России стоят новейшие радиолокационные системы и зенитно-ракетные комплексы.

Знаменательные даты

Жил-был во Франции XVIII века физик Луи-Себастьян Ленорман, который решил придумать "устройство для покидания горящего здания". Сначала этот чудак прыгал с деревьев с зонтиками, а потом придумал первый парашют с деревянным каркасом. 26 декабря 1783 года он залез на крышу обсерватории в Монпелье и сбросился вниз. К удивлению публики, Луи приземлился на землю целым и невредимым. Кстати, слово "парашют" (от греческого para – "против" и французского chute – "падение") тоже придумал он.
А еще сегодня годовщина начала героической Керченско-Феодосийской десантной операции, которая проходила с 26 декабря 1941 года по 2 января 1942-го. В ее ходе была освобождена от немецко-румынских войск территория Керченского полуострова, где впоследствии сосредоточились три советские армии, и был создан новый Крымский фронт. Операция облегчила положение осажденного Севастополя и создала условия для полного освобождения Крыма.

Кто родился в этот день

В этот день в 1893 году на свет появился Мао Цзэдун – вождь социалистической революции в Китае, основатель и председатель Китайской Народной Республики в 1949-1976 годах. Кстати, в 1958-ом по инициативе Мао в Китае была объявлена борьба с воробьями, съедавшими урожай. Поскольку эти птички не могут проводить в воздухе больше 15 минут, китайцы пугали их, пока пернатые не падали замертво от усталости. А потом урожай сожрали гусеницы. Воробьев пришлось завозить из-за границы.
Актер театра и кино, певец, Народный артист РСФСР и главный д’Артаньян постсоветского пространства Михаил Боярский отмечает свой 71-й день рождения. Сейчас в это сложно поверить, но режиссер "Трех мушкетеров" сначала планировал дать молодому артисту роль Рошфора, Атоса или Арамиса. Хорошо, что передумал. Кстати, все трюки в этом фильме (и в других) Боярский исполняет сам, поскольку является членом гильдии каскадеров.
Также 26 декабря свои дни рождения отмечают российские актеры Евгения Добровольская и Николай Козак, американский актер и рок-певец Джаред Лето, английский актер Кит Харингтон и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыРоссияВ миреВооруженные силы РоссииКультураКрым в истории: секреты, факты, фото
 
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