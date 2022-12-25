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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 25 декабря
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 25 декабря
В Крыму и Севастополе зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее заболевание подтвердилось у 64 человек, умер один заболевший. РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T10:39
2022-12-25T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее заболевание подтвердилось у 64 человек, умер один заболевший.Сводка по КрымуВ республике за сутки выявили 28 заболевших COVID-19. Госпитализированы девять человек, выздоровел 21 пациент, сообщили в минздраве РК.Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за время пандемии от осложнений инфекции умерли 5 412 пациентов. Болезнь перенесли 210 560 человек, выздоровели 203 167 пациентов.COVID в СевастополеПо состоянию на утро воскресенья в городе зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Смертельных случаев в течение суток не было, семь человек госпитализированы в стационар.Сейчас в больницах с коронавирусом находится 45 человек, всего на случай ухудшения эпидситуации подготовлено 110 коек в городской инфекционной больнице.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 106 человек, выздоровели 94 310.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет
https://crimea.ria.ru/20221224/v-kitae-moschnaya-vspyshka-covid---novyy-maksimum-sutochnoy-zabolevaemosti-1126112422.html
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 25 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 45 новых случаев COVID-19

10:39 25.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее заболевание подтвердилось у 64 человек, умер один заболевший.

Сводка по Крыму

В республике за сутки выявили 28 заболевших COVID-19. Госпитализированы девять человек, выздоровел 21 пациент, сообщили в минздраве РК.
Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за время пандемии от осложнений инфекции умерли 5 412 пациентов. Болезнь перенесли 210 560 человек, выздоровели 203 167 пациентов.
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COVID в Севастополе

По состоянию на утро воскресенья в городе зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Смертельных случаев в течение суток не было, семь человек госпитализированы в стационар.
Сейчас в больницах с коронавирусом находится 45 человек, всего на случай ухудшения эпидситуации подготовлено 110 коек в городской инфекционной больнице.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 106 человек, выздоровели 94 310.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.
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