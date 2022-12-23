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Где в Крыму не будет воды в пятницу и субботу — адреса

Где в Крыму не будет воды в пятницу и субботу — адреса - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Где в Крыму не будет воды в пятницу и субботу — адреса

В Симферополе и других муниципалитетах Крыма в пятницу и субботу не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 23.12.2022

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2022-12-23T11:16

2022-12-23T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе и других муниципалитетах Крыма в пятницу и субботу не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".Отключения в пятницуПо данным предприятия, 23 декабря в Симферополе без воды останутся абоненты, расположенные по улицам Западной, частично Москалева, Строителей, Альпинистов и в Крутом переулке. Восстановить водоснабжение обещают к 14 часам.Кроме того, частично без воды симферопольская Новопавловка — улицы Предгорная и Севастопольская.В Керчи до 16.00 отключения по улицам Ворошилова, 27-37, 45, 47, Буденного, 20- 26, 29-40, а также по Индустриальному шоссе, 1, 3, 5.В Алуштинском районе в первой половине дня отключение в селе Приветном по улицам Садовой, Горького, 1-14 и в Школьном переулке.В Евпатории до 17 часов приостановлено водоснабжение по адресам Некрасова, 53, 55, 57, 59, 61, 63.Также без воды дома № 40, 41, 47, 49, 1, 1/А и общежитие №2, 3 в Щелкино.Отключения в субботу24 декабря в Симферопольском районе до полуночи без воды поселок ГРЭС и жилкомплекс "Грэсовский", частично поселки Комсомольское, Совхозное, Укромное. До девяти часов вечера привозную воду можно набрать по улицам Ябочковая,10 и Парковая,1 в поселке ГРЭС.Кроме того, из-за аварийно-ремонтных работ воды не будет в Евпатории по улице Некрасова, 85-89 и Полупанова, 62, 60, 58, 56, 54.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождейКак платить меньше за "коммуналку": советы от РоскачестваКакие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт

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