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Какой сегодня праздник: 22 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Какой сегодня праздник: 22 декабря
Какой сегодня праздник: 22 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Какой сегодня праздник: 22 декабря
Сегодня весь мир празднует День энергетика и поет бардовские песни, а в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют работников Пенсионного фонда. В... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-22T00:00
2022-12-21T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир празднует День энергетика и поет бардовские песни, а в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют работников Пенсионного фонда. В этот день 165 лет назад в России была выпущена первая почтовая марка, а в 1938 году у берегов южной Африки выловили самую древнюю в мире рыбу. Родились в этот день советский и российский детский писатель Эдуард Успенский, французская певица, актриса и модель Ванесса Паради.Что празднуют в миреВо многих странах СНГ, в том числе в России, в самый короткий день в году отмечается праздник работников электрических и тепловых сетей – День энергетика, утвержденный Верховным Советом СССР в 1966 году. По такому случаю делимся интересным фактом: если взять все аккумуляторы на Земле, то они смогут удовлетворить мировую потребность в энергии в течение всего 10 минут.Больше 20 лет назад один российский археолог по имени Константин Шлямов, который очень любит петь под гитару, придумал специальный праздник – Международный день бардовской песни. Главная "фишка" праздника в том, что все барды планеты ровно в 16.00 должны одновременно начать петь "Молитву" Булата Окуджавы. Жалко только, что не все барды планеты об этом знают.Ежегодно 22 декабря свой день рождения отмечает Пенсионный фонд РФ, который был учрежден именно в этот день в 1990 году. Кстати, впервые в России пенсии ввел Петр I. Их платили исключительно офицерам. Петровский указ объяснял это так: "Назначить достойное пожизненное содержание, дабы не позорили честь мундира". Кстати, в Китае пенсия по старости и сейчас причитается только военным, полицейским и госслужащим (хорошо, что мы не в Китае).Знаменательные событияВ 1857 году в России выпустили первую почтовую марку. Она стоила 10 копеек, а ее тираж составил три миллиона экземпляров. Сегодня за такую негашеную марку можно выручить до 20 тыс. долларов США."Ничего себе рыбина!" – подумали американские рыбаки, которые выловили у берегов южной Африки серебристо-голубую полутораметровую латимерию. То, что это именно латимерия, и что эта рыба – самая древняя на Земле, это им уже потом объяснили ученые, которые и сами удивились, поскольку считали ее вымершей. Это случилось 22 декабря 1938 года. Спустя 16 лет между Мадагаскаром и Восточной Африкой выловили еще одну такую же.В 1989 году спустя 28 лет после разделения Германии стеной на ГДР и ФРГ вновь открылись Берлинские Бранденбургские ворота – "Ворота мира".Кто родился в этот день22 декабря 1858 года на свет появился итальянский оперный композитор Джакомо Пуччини. Успех пришел к виртуозу благодаря опере о любви провинциалки и аристократа "Манон Леско" и постановке "Богема" о жизни молодых парижских художников. "Тоска" и "Мадам Баттерфляй" – поздние триумфальные работы Пуччини.В этот же день в 1937 году родился советско-российский писатель, литературный папа Чебурашки Эдуард Успенский. Кстати, Чебурашку полюбили не только у нас, но и в других странах. В Литве имя неизвестного зверька решили перевести. Получился Кулверстукас. А лучшим моментом мультика стал момент, когда крокодилас Генас ищет Кулверстукаса в словаре: "Чебуреки... Чебоксары... А Кулверстукаса-то нет!". Шутим.Еще одна именинница дня – французская певица, актриса и модель Ванесса Паради. Кстати, Паради еще и рыцарь Франции! В 2007 году она была отмечена правительством страны и получила Орден искусств и литературы за свой вклад в культуру страны.Также 22 декабря родились основатель российской эпидемиологии Даниил Самойлович, российский камерный певец и исполнитель романсов Олег Погудин, американская киноактриса Лорэли Белл и другие.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия
Какой сегодня праздник: 22 декабря

Что празднуют в России и в мире в четверг, 22 декабря

00:00 22.12.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир празднует День энергетика и поет бардовские песни, а в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют работников Пенсионного фонда. В этот день 165 лет назад в России была выпущена первая почтовая марка, а в 1938 году у берегов южной Африки выловили самую древнюю в мире рыбу. Родились в этот день советский и российский детский писатель Эдуард Успенский, французская певица, актриса и модель Ванесса Паради.

Что празднуют в мире

Во многих странах СНГ, в том числе в России, в самый короткий день в году отмечается праздник работников электрических и тепловых сетей – День энергетика, утвержденный Верховным Советом СССР в 1966 году. По такому случаю делимся интересным фактом: если взять все аккумуляторы на Земле, то они смогут удовлетворить мировую потребность в энергии в течение всего 10 минут.
Больше 20 лет назад один российский археолог по имени Константин Шлямов, который очень любит петь под гитару, придумал специальный праздник – Международный день бардовской песни. Главная "фишка" праздника в том, что все барды планеты ровно в 16.00 должны одновременно начать петь "Молитву" Булата Окуджавы. Жалко только, что не все барды планеты об этом знают.
Ежегодно 22 декабря свой день рождения отмечает Пенсионный фонд РФ, который был учрежден именно в этот день в 1990 году. Кстати, впервые в России пенсии ввел Петр I. Их платили исключительно офицерам. Петровский указ объяснял это так: "Назначить достойное пожизненное содержание, дабы не позорили честь мундира". Кстати, в Китае пенсия по старости и сейчас причитается только военным, полицейским и госслужащим (хорошо, что мы не в Китае).

Знаменательные события

В 1857 году в России выпустили первую почтовую марку. Она стоила 10 копеек, а ее тираж составил три миллиона экземпляров. Сегодня за такую негашеную марку можно выручить до 20 тыс. долларов США.
"Ничего себе рыбина!" – подумали американские рыбаки, которые выловили у берегов южной Африки серебристо-голубую полутораметровую латимерию. То, что это именно латимерия, и что эта рыба – самая древняя на Земле, это им уже потом объяснили ученые, которые и сами удивились, поскольку считали ее вымершей. Это случилось 22 декабря 1938 года. Спустя 16 лет между Мадагаскаром и Восточной Африкой выловили еще одну такую же.
В 1989 году спустя 28 лет после разделения Германии стеной на ГДР и ФРГ вновь открылись Берлинские Бранденбургские ворота – "Ворота мира".

Кто родился в этот день

22 декабря 1858 года на свет появился итальянский оперный композитор Джакомо Пуччини. Успех пришел к виртуозу благодаря опере о любви провинциалки и аристократа "Манон Леско" и постановке "Богема" о жизни молодых парижских художников. "Тоска" и "Мадам Баттерфляй" – поздние триумфальные работы Пуччини.
В этот же день в 1937 году родился советско-российский писатель, литературный папа Чебурашки Эдуард Успенский. Кстати, Чебурашку полюбили не только у нас, но и в других странах. В Литве имя неизвестного зверька решили перевести. Получился Кулверстукас. А лучшим моментом мультика стал момент, когда крокодилас Генас ищет Кулверстукаса в словаре: "Чебуреки... Чебоксары... А Кулверстукаса-то нет!". Шутим.
Еще одна именинница дня – французская певица, актриса и модель Ванесса Паради. Кстати, Паради еще и рыцарь Франции! В 2007 году она была отмечена правительством страны и получила Орден искусств и литературы за свой вклад в культуру страны.
Также 22 декабря родились основатель российской эпидемиологии Даниил Самойлович, российский камерный певец и исполнитель романсов Олег Погудин, американская киноактриса Лорэли Белл и другие.
 
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