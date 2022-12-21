https://crimea.ria.ru/20221221/kholodnyy-front-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1126016362.html

Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду

Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков, но прохладно, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-21T00:01

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2022-12-20T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков, но прохладно, сообщают в республиканском гидрометцентре.Погода в городахВ Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…5, днем +5...7В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +7…9.В Алуште и Ялте без осадков. Ночью 0…+2, днем температура воздуха составит +7...9 градусов.В Евпатории тоже сухо, ночью -2…4, днем +5…7.В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью 0…-2, днем столбики термометров покажут +3...5 градусов.Ранее специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец спрогнозировал для Крыма потепление к концу текущей недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинологВрач назвала правильную зимнюю диету для жителей КрымаКак не заболеть зимой – неожиданные советы психолога

https://crimea.ria.ru/20221211/kak-kommunalschiki-gotovyat-simferopol-k-zime-1125742395.html

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феодосия

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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