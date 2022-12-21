https://crimea.ria.ru/20221221/kholodnyy-front-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1126016362.html
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду
В ближайшие двое суток в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков, но прохладно, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-21T00:01
2022-12-21T00:01
2022-12-20T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков, но прохладно, сообщают в республиканском гидрометцентре.Погода в городахВ Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…5, днем +5...7В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +7…9.В Алуште и Ялте без осадков. Ночью 0…+2, днем температура воздуха составит +7...9 градусов.В Евпатории тоже сухо, ночью -2…4, днем +5…7.В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью 0…-2, днем столбики термометров покажут +3...5 градусов.Ранее специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец спрогнозировал для Крыма потепление к концу текущей недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинологВрач назвала правильную зимнюю диету для жителей КрымаКак не заболеть зимой – неожиданные советы психолога
https://crimea.ria.ru/20221211/kak-kommunalschiki-gotovyat-simferopol-k-zime-1125742395.html
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Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду
В среду, 21 декабря, в Крыму сухо и до 9 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков, но прохладно, сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью -1…6, на южном побережье 0…+2, днем +5…10 градусов. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер восточный 6-11 м/с", - уточнили синоптики.
Погода в городах
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…5, днем +5...7
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +7…9.
В Алуште и Ялте без осадков. Ночью 0…+2, днем температура воздуха составит +7...9 градусов.
В Евпатории тоже сухо, ночью -2…4, днем +5…7.
В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью 0…-2, днем столбики термометров покажут +3...5 градусов.
Ранее специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец спрогнозировал для Крыма потепление
к концу текущей недели.
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