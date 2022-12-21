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Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду
В ближайшие двое суток в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков, но прохладно, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-21T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков, но прохладно, сообщают в республиканском гидрометцентре.Погода в городахВ Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…5, днем +5...7В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +7…9.В Алуште и Ялте без осадков. Ночью 0…+2, днем температура воздуха составит +7...9 градусов.В Евпатории тоже сухо, ночью -2…4, днем +5…7.В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью 0…-2, днем столбики термометров покажут +3...5 градусов.Ранее специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец спрогнозировал для Крыма потепление к концу текущей недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинологВрач назвала правильную зимнюю диету для жителей КрымаКак не заболеть зимой – неожиданные советы психолога
https://crimea.ria.ru/20221211/kak-kommunalschiki-gotovyat-simferopol-k-zime-1125742395.html
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Новости
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крым, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, алушта, ялта, евпатория, судак, феодосия, керчь
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду

В среду, 21 декабря, в Крыму сухо и до 9 градусов тепла

00:01 21.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков, но прохладно, сообщают в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью -1…6, на южном побережье 0…+2, днем +5…10 градусов. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер восточный 6-11 м/с", - уточнили синоптики.

Погода в городах

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…5, днем +5...7
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +7…9.
В Алуште и Ялте без осадков. Ночью 0…+2, днем температура воздуха составит +7...9 градусов.
В Евпатории тоже сухо, ночью -2…4, днем +5…7.
В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью 0…-2, днем столбики термометров покажут +3...5 градусов.
Ранее специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец спрогнозировал для Крыма потепление к концу текущей недели.
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11 декабря, 14:38Радио "Спутник в Крыму"
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КрымКрымская погодаНовости КрымаСимферопольСевастопольАлуштаЯлтаЕвпаторияСудакФеодосияКерчь
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на среду
00:00Какой сегодня праздник: 21 декабря
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22:02Главные события и заявления дня: 20 декабря
21:53Путин создал рабочую группу по вопросам поддержки участников СВО
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