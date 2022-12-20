https://crimea.ria.ru/20221220/kholodnyy-front-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1125998383.html

Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на вторник

Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на вторник

Арктический воздух, который принес в Крым холодный атмосферный фронт, продолжит определять погоду на полуострове в ближайшие сутки. Без осадков,ночью и утром... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. Арктический воздух, который принес в Крым холодный атмосферный фронт, продолжит определять погоду на полуострове в ближайшие сутки. Без осадков,ночью и утром местами на дорогах ожидается гололедица. Такой прогноз сделали в республиканском гидрометцентре.Погода в городахВ Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +3...+5В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 8-13 м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +4…+6.В Алуште и Ялте без осадков. Ночью около ноля, днем температура воздуха составит +4...6 градусов.В Евпатории тоже сухо, ночью -1…-3, днем +1…+3. В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью 0…-2, днем столбики термометров покажут +1...3 градуса.Накануне непогода парализовала работу Керченской переправы. Водителям, которые планируют поездку через переправу, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер и волны: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждениеВ Крым идут морозы и снегСамый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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