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Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на вторник
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на вторник
Арктический воздух, который принес в Крым холодный атмосферный фронт, продолжит определять погоду на полуострове в ближайшие сутки. Без осадков,ночью и утром... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. Арктический воздух, который принес в Крым холодный атмосферный фронт, продолжит определять погоду на полуострове в ближайшие сутки. Без осадков,ночью и утром местами на дорогах ожидается гололедица. Такой прогноз сделали в республиканском гидрометцентре.Погода в городахВ Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +3...+5В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 8-13 м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +4…+6.В Алуште и Ялте без осадков. Ночью около ноля, днем температура воздуха составит +4...6 градусов.В Евпатории тоже сухо, ночью -1…-3, днем +1…+3. В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью 0…-2, днем столбики термометров покажут +1...3 градуса.Накануне непогода парализовала работу Керченской переправы. Водителям, которые планируют поездку через переправу, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер и волны: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждениеВ Крым идут морозы и снегСамый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд
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Новости
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Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на вторник

Прогноз погоды для Крыма на вторник, 20 декабря

00:01 20.12.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. Арктический воздух, который принес в Крым холодный атмосферный фронт, продолжит определять погоду на полуострове в ближайшие сутки. Без осадков,ночью и утром местами на дорогах ожидается гололедица. Такой прогноз сделали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью в восточных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, на южном побережье около 0, днем +1…6 градусов", - уточнили синоптики.

Погода в городах

В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +3...+5
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 8-13 м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +4…+6.
В Алуште и Ялте без осадков. Ночью около ноля, днем температура воздуха составит +4...6 градусов.
В Евпатории тоже сухо, ночью -1…-3, днем +1…+3.
В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью 0…-2, днем столбики термометров покажут +1...3 градуса.
Накануне непогода парализовала работу Керченской переправы. Водителям, которые планируют поездку через переправу, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика.
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Крымская погодаКрымНовостиНовости КрымаОбществоСимферопольСевастопольКерчьЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 декабря
22:23Главные новости Крыма: 19 декабря
21:55Главные события и заявления дня: 19 декабря
21:45Итоги переговоров Путина и Лукашенко — главное
21:21Журналист РИА Новости стала обладателем премии для военкоров
20:53Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог
20:15Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийством
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19:17Депкультуры Севастополя возглавил новый "старый" человек
18:41Севастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернете
18:06В Джанкое мастер украл из квартиры заказчиков 5 тысяч долларов
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16:56Путин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО
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