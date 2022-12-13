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Циклон над Крымом: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Циклон над Крымом: прогноз погоды на вторник
Циклон над Крымом: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Циклон над Крымом: прогноз погоды на вторник
Во вторник Крымский полуостров окажется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные. Об РИА Новости Крым, 13.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Во вторник Крымский полуостров окажется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Прогноз по городамВ Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…+10.В Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии и Керчи облачно. Ночью сухо, днем - дожди. Температура воздуха и днем, и ночью +9...11.В Евпатории та же картина по осадкам. Температура воздуха и днем и ночью от 8 до 10 градусов тепла.Ранее республиканский главк МЧС России объявил штормовое предупреждение по Крыму на 13 и 14 декабря из-за надвигающихся ливней с мокрым снегом, сильного ветра и резкого похолодания.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение на Керченской переправе: как работают паромыЛивни и вторжение холода: прогноз погоды в Крыму на неделюЖдать ли снега в Крыму в декабре
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, крымская погода, погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, керчь, феодосия, судак, общество
Циклон над Крымом: прогноз погоды на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 13 декабря

00:01 13.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Во вторник Крымский полуостров окажется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, вечером на Южнобережье и в горах порывы будут достигать 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+11 градусов", - говорится в сообщении.

Прогноз по городам

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11.
В Севастополе облачно. Ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…+10.
В Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии и Керчи облачно. Ночью сухо, днем - дожди. Температура воздуха и днем, и ночью +9...11.
В Евпатории та же картина по осадкам. Температура воздуха и днем и ночью от 8 до 10 градусов тепла.
Ранее республиканский главк МЧС России объявил штормовое предупреждение по Крыму на 13 и 14 декабря из-за надвигающихся ливней с мокрым снегом, сильного ветра и резкого похолодания.
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Новости КрымаКрымКрымская погодаПогодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияКерчьФеодосияСудакОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Циклон над Крымом: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 13 декабря
21:59Главные события и заявления дня: 12 декабря
21:32В Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области
21:24Россияне стали реже менять работу с начала спецоперации — исследование
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