https://crimea.ria.ru/20221213/tsiklon-nad-krymom-prognoz-pogody-na-vtornik-1125829065.html

Циклон над Крымом: прогноз погоды на вторник

Циклон над Крымом: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Циклон над Крымом: прогноз погоды на вторник

Во вторник Крымский полуостров окажется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные. Об РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Во вторник Крымский полуостров окажется во власти южного циклона. Повсеместно пройдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Прогноз по городамВ Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…+10.В Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии и Керчи облачно. Ночью сухо, днем - дожди. Температура воздуха и днем, и ночью +9...11.В Евпатории та же картина по осадкам. Температура воздуха и днем и ночью от 8 до 10 градусов тепла.Ранее республиканский главк МЧС России объявил штормовое предупреждение по Крыму на 13 и 14 декабря из-за надвигающихся ливней с мокрым снегом, сильного ветра и резкого похолодания.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение на Керченской переправе: как работают паромыЛивни и вторжение холода: прогноз погоды в Крыму на неделюЖдать ли снега в Крыму в декабре

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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