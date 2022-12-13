https://crimea.ria.ru/20221213/novosti-kryma-glavnoe-na-13-dekabrya-1125865978.html

Новости Крыма: главное на 13 декабря

Новости Крыма: главное на 13 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Новости Крыма: главное на 13 декабря

Трассу М-4 "Дон" продлят до Керчи. Как идет ремонт левой полосы Крымского моста. Ателье в Симферополе начало пошив бронежилетов. Непогода обрушилась на... РИА Новости Крым, 13.12.2022

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2022-12-13T22:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Трассу М-4 "Дон" продлят до Керчи. Как идет ремонт левой полосы Крымского моста. Ателье в Симферополе начало пошив бронежилетов. Непогода обрушилась на Севастополь. Крыму урезали финансирование инфраструктуры для электрокаров.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Транспортный коридор из Москвы в КрымФедеральная трасса М-4 "Дон" протянется до Крымского моста, строительство должно быть завершено уже в 2024."Участок в обход города Аксай в Ростовской области планируют достроить на год раньше запланированного срока – в начале лета 2023 года. Далее трассу продолжат до Краснодара и в обход города, после чего – в сторону Крыма", – доложил во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.Ремонт левой полосы Крымского мостаНа Крымский мост доставили 400 тонн металлоконструкций, необходимых для ремонта левой полосы моста. Всего же на эту часть уйдет 1200 тонн конструкций. Работы выполнит команда строителей, которые завершили восстановление правой полосы.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на объекте работает слаженная команда, у которой есть готовые проектные решения.Вместо платьиц – броникиВ симферопольском ателье по пошиву трикотажной одежды начали шить бронежилеты, подсумки и антирикошетные подкладки. Амуниция будет поставляться в органы правопорядка новых регионов. В будущем на предприятии собираются производить до 10 тысяч изделий в месяц.Последствия ливня в СевастополеУдар непогоды повалил деревья и привел к подтоплениям в Севастополе. Последствия ливня устраняли силами шести бригад."У нас упало два дерева: возле кинотеатра "Дружба" и на Новикова, 8 – многоквартирный жилой дом. На улице Коммунистической небольшое подтопление", – прокомментировал ситуацию глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов.Кроме того, центр города остался без света из-за обрыва линий электропередачи. Аварийные бригады "Горсвета" ликвидировали аварию, и за час восстановили энергоснабжение.На инфраструктуру для электромобилей дадут меньше денегВ правительстве РФ пересмотрели объемы финансирования развития зарядной инфраструктуры для электромобилей в сторону уменьшения – с 1,38 млрд до 923 млн рублей.Кроме Крыма и Севастополя эту сумму распределят между Татарстаном, Краснодарским краем, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской, Воронежской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями.В частности, Республике Крым предназначается 75,7 млн рублей (вместо прежде заявленных 94,7 млн руб.), Севастополю – 27, 6 млн рублей (вместо 49,7), то есть почти вдвое меньше.

крым

крымский мост

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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