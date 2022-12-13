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Часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса и сроки отключений - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса и сроки отключений
Часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса и сроки отключений - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса и сроки отключений
Во вторник из-за ремонтов на сетях частично будет ограничено водоснабжение ряда населенных пунктов Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T10:33
2022-12-13T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Во вторник из-за ремонтов на сетях частично будет ограничено водоснабжение ряда населенных пунктов Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Симферопольский районПо данным предприятия, в Симферопольском районе до 18 часов без воды поселок Николевка улицы Октябрьской революции, Чудесная, Киевская, 54-ой Батареи, частично Трудовая и Южная, проспект Нахимова, переулки Школьный, Строителей, Береговой, Курортный. До 15 часов без воды поселок Молодежное.Остальной КрымСотрудники феодосийского филиала будут вести работы на сетях в поселке Кировское, водоснабжение населенного пункта восстановят к пяти часам вечера. В Феодосийском регионе также без воды улица Гагарина в селе Береговом — до 15 часов.В Джанкое до 14 часов отключение по улице Заводской в переулках Ленина и Речном.В Керченском регионе до 16 часов без воды село Багерово.В Алуштинском районе до трех часов дня - частично села Приветное и Виноградное.Ранее профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко сообщил об уменьшении объемов крымских водохранилищ естественного стока за минувшую неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасамиОт кровель до подвалов: что с капремонтами многоэтажек в Крыму Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год
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96
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вода в крыму, крым, новости крыма, джанкой, керчь, алушта, феодосия, симферополь
Часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса и сроки отключений

Где в Крыму не будет воды во вторник

10:33 13.12.2022 (обновлено: 10:34 13.12.2022)
 
© РИА Новости КрымВоды не будет!
Воды не будет! - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Во вторник из-за ремонтов на сетях частично будет ограничено водоснабжение ряда населенных пунктов Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Симферопольский район

По данным предприятия, в Симферопольском районе до 18 часов без воды поселок Николевка улицы Октябрьской революции, Чудесная, Киевская, 54-ой Батареи, частично Трудовая и Южная, проспект Нахимова, переулки Школьный, Строителей, Береговой, Курортный. До 15 часов без воды поселок Молодежное.

Остальной Крым

Сотрудники феодосийского филиала будут вести работы на сетях в поселке Кировское, водоснабжение населенного пункта восстановят к пяти часам вечера.
В Феодосийском регионе также без воды улица Гагарина в селе Береговом — до 15 часов.
В Джанкое до 14 часов отключение по улице Заводской в переулках Ленина и Речном.
В Керченском регионе до 16 часов без воды село Багерово.
В Алуштинском районе до трех часов дня - частично села Приветное и Виноградное.
Ранее профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко сообщил об уменьшении объемов крымских водохранилищ естественного стока за минувшую неделю.
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Вода в КрымуКрымНовости КрымаДжанкойКерчьАлуштаФеодосияСимферополь
 
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