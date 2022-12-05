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Почему Восток не спешит помогать России в борьбе с Западом – эксперты
Почему Восток не спешит помогать России в борьбе с Западом – эксперты - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Почему Восток не спешит помогать России в борьбе с Западом – эксперты
Страны Востока не спешат вставать на сторону России в ее противостоянии с "коллективным Западом" и его политикой неоколониализма, поскольку ждут от РФ нового... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T03:28
2022-12-05T03:28
2022-12-05T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Страны Востока не спешат вставать на сторону России в ее противостоянии с "коллективным Западом" и его политикой неоколониализма, поскольку ждут от РФ нового "жертвенного подвига", чтобы извлечь для себя максимум выгоды из этой ситуации. Такое мнение высказали политические эксперты Андрей Никифоров и Сергей Киселев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Политолог напомнил, что так называемый "разворот на Восток", который уже имел место в российский истории, сопровождался для страны большим количеством конфликтов, в том числе военных. Поэтому в нынешней смене внешнеполитического и внешнеэкономического вектора политики страны с западного на восточный необходимо четко понимать: Россия добивается наибольших успехов только тогда, когда в центре ее политики стоят российские интересы.Доцент философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Никифоров также отметил, что России "нельзя растворять себя в интересах остального мира в борьбе против Запада".По словам эксперта, на Востоке в нынешней ситуации "ждут, потирают руки и облизываются", поэтому Россия не обязана "таскать для кого-то каштаны из огня", как это было в предыдущие эпохи."Наше спасение – дело исключительно наших рук… Думаю, сегодня мы не столько разворачиваемся на Восток, сколько окончательно возвращаемся к себе. А это единственный способ не стать чьим-либо сырьевым придатком. Ключевой вопрос не в том, куда мы разворачиваемся, с Запада на Восток или с Востока на Запад, а в том, насколько мы восстанавливаемся как самостоятельная сила, как субъект происходящего", – подчеркнул Никифоров.
https://crimea.ria.ru/20221205/politolog-nazval-optimalnyy-dlya-kryma-variant-zaversheniya-svo-1125689985.html
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политика, в мире, общество
Почему Восток не спешит помогать России в борьбе с Западом – эксперты
Эксперты о противостоянии РФ и Запада: Восток ждет, потирает руки и облизывается
03:28 05.12.2022 (обновлено: 16:40 05.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Страны Востока не спешат вставать на сторону России в ее противостоянии с "коллективным Западом" и его политикой неоколониализма, поскольку ждут от РФ нового "жертвенного подвига", чтобы извлечь для себя максимум выгоды из этой ситуации. Такое мнение высказали политические эксперты Андрей Никифоров и Сергей Киселев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Так называемые "страны третьего мира" очень внимательно смотрят на то, что происходит в Европе и на нашу спецоперацию. Как в свое время Советский Союз дал толчок началу антиколониальной борьбы и к освобождению этих стран, так и сейчас они ждут, что Россия опять совершает жертвенный подвиг. Но мы совершаем подвиг не ради индийцев, китайцев, индонезийцев, иранцев, сирийцев и так далее, а ради себя. Им, конечно, тоже перепадет, но, к сожалению, они ждут вместо того, чтобы включиться в эту борьбу", – сказал Киселев.
Политолог напомнил, что так называемый "разворот на Восток", который уже имел место в российский истории, сопровождался для страны большим количеством конфликтов, в том числе военных. Поэтому в нынешней смене внешнеполитического и внешнеэкономического вектора политики страны с западного на восточный необходимо четко понимать: Россия добивается наибольших успехов только тогда, когда в центре ее политики стоят российские интересы.
Доцент философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Никифоров также отметил, что России "нельзя растворять себя в интересах остального мира в борьбе против Запада".
"Запад противостоит не только России, но и всему остальному человечеству. Но именно мы оказались, и нам нечего ждать, что кто-то придет и станет рядом. Такого никогда не было и, по всей видимости, не будет. В лучшем случае они будут у нас за спиной аплодировать или ронять скупую слезу на наших свежих могилах", – считает политолог.
По словам эксперта, на Востоке в нынешней ситуации "ждут, потирают руки и облизываются", поэтому Россия не обязана "таскать для кого-то каштаны из огня", как это было в предыдущие эпохи.
"Наше спасение – дело исключительно наших рук… Думаю, сегодня мы не столько разворачиваемся на Восток, сколько окончательно возвращаемся к себе. А это единственный способ не стать чьим-либо сырьевым придатком. Ключевой вопрос не в том, куда мы разворачиваемся, с Запада на Восток или с Востока на Запад, а в том, насколько мы восстанавливаемся как самостоятельная сила, как субъект происходящего", – подчеркнул Никифоров.