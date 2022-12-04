https://crimea.ria.ru/20221204/ukrainskiy-istrebitel-sbit-v-nebe-nad-dnr-1125675354.html
Украинский истребитель сбит в небе над ДНР
Украинский истребитель сбит в небе над ДНР - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Украинский истребитель сбит в небе над ДНР
Российская авиация сбила в небе над Красноармейском в Донецкой Народной Республике украинский истребитель Су-25. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T15:31
2022-12-04T15:31
2022-12-04T15:31
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российская авиация сбила в небе над Красноармейском в Донецкой Народной Республике украинский истребитель Су-25. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве обороны России.Кроме того, система противовоздушной обороны сбила девять беспилотников и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области. Также в Запорожской и Херсонской областях сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты HARM, а в ДНР уничтожены американские радиолокаторы.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 337 самолетов, 178 вертолетов, 2 618 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6 983 танка и других боевых бронированных машин, 909 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 653 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 463 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221204/udarami-vs-rf-unichtozhena-neftebaza-vsu-pod-kharkovom-1125675239.html
https://crimea.ria.ru/20221204/rossiyskaya-armiya-vedet-uspeshnoe-nastuplenie-v-rayone-artemovska-1125674727.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Украинский истребитель сбит в небе над ДНР
В небе над Красноармейском в ДНР сбит украинский истребитель Су-25
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российская авиация сбила в небе над Красноармейском в Донецкой Народной Республике украинский истребитель Су-25. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве обороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — доложили в ведомстве.
Кроме того, система противовоздушной обороны сбила девять беспилотников и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области.
Также в Запорожской и Херсонской областях сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты HARM, а в ДНР уничтожены американские радиолокаторы.
"В районах населенных пунктов Григоровка и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", — сообщили в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 337 самолетов, 178 вертолетов, 2 618 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6 983 танка и других боевых бронированных машин, 909 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 653 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 463 единицы специальной военной автомобильной техники.