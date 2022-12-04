Рейтинг@Mail.ru
Украинский истребитель сбит в небе над ДНР - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221204/ukrainskiy-istrebitel-sbit-v-nebe-nad-dnr-1125675354.html
Украинский истребитель сбит в небе над ДНР
Украинский истребитель сбит в небе над ДНР - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Украинский истребитель сбит в небе над ДНР
Российская авиация сбила в небе над Красноармейском в Донецкой Народной Республике украинский истребитель Су-25. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T15:31
2022-12-04T15:31
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124101581_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_59e68d0af42d65a074b674a00749f543.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российская авиация сбила в небе над Красноармейском в Донецкой Народной Республике украинский истребитель Су-25. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве обороны России.Кроме того, система противовоздушной обороны сбила девять беспилотников и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области. Также в Запорожской и Херсонской областях сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты HARM, а в ДНР уничтожены американские радиолокаторы.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 337 самолетов, 178 вертолетов, 2 618 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6 983 танка и других боевых бронированных машин, 909 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 653 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 463 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221204/udarami-vs-rf-unichtozhena-neftebaza-vsu-pod-kharkovom-1125675239.html
https://crimea.ria.ru/20221204/rossiyskaya-armiya-vedet-uspeshnoe-nastuplenie-v-rayone-artemovska-1125674727.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124101581_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_97ecd686b72641458ede287ec2a6d072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Украинский истребитель сбит в небе над ДНР

В небе над Красноармейском в ДНР сбит украинский истребитель Су-25

15:31 04.12.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российская авиация сбила в небе над Красноармейском в Донецкой Народной Республике украинский истребитель Су-25. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве обороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — доложили в ведомстве.
Кроме того, система противовоздушной обороны сбила девять беспилотников и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области.
Работа подразделений морской пехоты - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
15:15
Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом
Также в Запорожской и Херсонской областях сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты HARM, а в ДНР уничтожены американские радиолокаторы.
"В районах населенных пунктов Григоровка и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", — сообщили в министерстве.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
14:53
Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 337 самолетов, 178 вертолетов, 2 618 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6 983 танка и других боевых бронированных машин, 909 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 653 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 463 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04В США назвали сроки победы России в спецоперации на Украине
15:48Провальные атаки: в Минобороны назвали потери ВСУ
15:31Украинский истребитель сбит в небе над ДНР
15:15Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом
14:53Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска
14:08ВСУ снова бьют по приграничным с Украиной областям России
13:40Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым
13:15Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке"
12:58На "Тавриде" опрокинулась и загорелась фура с прицепом
12:19Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID
12:02Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
11:41Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах
11:23Метровые волны и ветер: ситуация на Керченской переправе
11:10Киев готовит провокацию с аммиаком - источник
10:39На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами
10:14Симферополь и Белогорский район на день останутся без света – адреса
09:43Пять человек погибли при взрыве неустановленного устройства в ЛНР
09:16Сколько воды в водохранилищах Крыма – итоги недели
08:54Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
08:34Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря
Лента новостейМолния