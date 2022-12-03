https://crimea.ria.ru/20221203/metanovye-fakely-v-krymu-i-pryamoy-efir-iz-sizo-top-novostey-nedeli-1125665560.html

Метановые "факелы" в Крыму и прямой эфир из СИЗО: топ новостей недели

Метановые "факелы" в Крыму и прямой эфир из СИЗО: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 03.12.2022

Метановые "факелы" в Крыму и прямой эфир из СИЗО: топ новостей недели

В НАТО признали, что за терактами на Крымском мосту и атаками на полуостров стоит Украина. У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами". Шойгу... РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T16:50

2022-12-03T16:50

2022-12-03T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В НАТО признали, что за терактами на Крымском мосту и атаками на полуостров стоит Украина. У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами". Шойгу озвучил потери в СВО с двух сторон. Новые тарифы на услуги ЖКХ в КрымуНедельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Признание НАТО по Крымскому мостуТеракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. Об этом заявили исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли в статье об угрозах ядерного конфликта и ситуации на Украине.Военные эксперты альянса констатируют, что Киев не может "вернуть" Крым и разговоры об этом являются лишь предметом спекуляций. А игнорирование исторической роли Черноморского флота для России может привести Запад и Украину к "просчетам, которые вызовут ядерную эскалацию".В Крыму дорожают газ и светС 1 декабря в Крыму выросли тарифы на услуги ЖКХ. Так, стоимость природного газа для крымских потребителей, установивших прибор учета, составит чуть более шести рублей за кубометр, сообщили в пресс-службе минтопэнерго Крыма.Кроме того, с 1 декабря на девять процентов подорожает электроэнергия. Так, стоимость 1 кВт/ч для жителей крымских городов при потреблении электроэнергии до 150 кВт/ч в месяц составит 3,93 рублей, от 150 до 800 кВт/ч – 4,98 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рубля.Для жителей сельской местности при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 3,71 рублей, от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,62 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рублей.Не набережная, а СИЗО – Медведев ответил ПодолякуЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил украинских чиновников, что выйти в прямой эфир из Крыма они могут прямо из следственных изоляторов республики. Так замглавы Совбеза прокомментировал намерение советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты.Метановые "факелы"Российские ученые обнаружили новые источники метана, поднимающегося из глубины к поверхности в нескольких местах у побережья Крыма – только возле Ялты три района с такими "факелами".Речь о так называемых пузырьковых выделениях метана, который поднимается к поверхности из толщи воды на глубине в несколько десятков метров. О том, что источники горючего газа есть в районе бухты Ласпи, недалеко от берега, ученые знали и раньше. Теперь они обнаружили три новых места, гораздо дальше от суши, на глубинах 30 – 80 м. Это районы у мысов Мартьян и Ай-Тодор, а также у побережья Алупки – все в радиусе Большой Ялты.Боевые потериУкраинская армия потеряла более 61 тыс. человек убитыми и почти 50 тыс. ранеными. Такие цифры озвучил министр обороны РФ Сергей ШойгуРоссия на сегодняшний день потеряла погибшими 5 937 человек. Из общего количества раненых более 90% вернулись в строй.На Украине остается около тысячи иностранных наемников, которые воюют за киевский режим. К этому времени более двух тысяч из них погибли, часть уехали.НАТО готовится наступать с БелоруссииНАТО готовится к активизации военных действий на восточном направлении, отрабатывая вопросы наступательного характера и рассматривая в качестве противника Белоруссию и Россию. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.В Европе сегодня постоянно находятся свыше 60 тысяч военнослужащих США, около 36 тысяч военных пребывают здесь в рамках операций, которые проводятся в Восточной Европе, причем более 22 тысячи из них сконцентрированы в Польше и странах Балтии.Помимо сухопутной группировки, в Европе создана крупная авиационная – в ней уже более 2 200 боевых самолетов."Обнуление" землиПользователи земельных участков в Севастополе, имеющие украинские документы, утрачивают право переоформить их в правовом поле России, а вместе с тем и право пользоваться этой землей, с 1 января 2023 года.Речь идет о документах на землю, которые были оформлены в "украинские времена" на основании документов о праве постоянного пользования до 18 марта 2014 года – дня вхождения Севастополя в состав России как города федерального значения. Согласно региональному закону № 46-ЗС об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Севастополя, переоформить их можно до 1 января 2023 года.

https://crimea.ria.ru/20221130/khammamy-v-kazhdyy-dom-i-shtrikhkod-vmesto-oms-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1125598311.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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