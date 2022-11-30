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Клиенты РНКБ в ноябре оплатили налоги и штрафы на 240 миллионов рублей
Клиенты РНКБ в ноябре оплатили налоги и штрафы на 240 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Клиенты РНКБ в ноябре оплатили налоги и штрафы на 240 миллионов рублей
Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в ноябре совершили свыше 200 тысяч платежей по оплате налогов и штрафов на сумму более 240 миллионов рублей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T12:07
2022-11-30T12:07
2022-11-30T12:07
рнкб (пао)
общество
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в ноябре совершили свыше 200 тысяч платежей по оплате налогов и штрафов на сумму более 240 миллионов рублей, сообщает банк.Первого декабря истекает срок уплаты налогов за 2021 год, до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.При этом сумма платежей увеличилась на 40% в сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период, а количество выросло на 16%. Средний чек платежа в 2022 году составляет 1665 рублей, что на 20% выше прошлогодней суммы. Самую большую долю составили платежи за транспортный налог физических лиц – 37% от суммы всех платежей, на втором месте земельный налог – 19%, на третьем месте налог на имущество – 14%."Платежи через дистанционные каналы банка очень востребованы нашими клиентами, так как позволяют совершать оплату вовремя и без личного присутствия в офисе", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
https://crimea.ria.ru/20221128/rnkb-nachinaet-vydachu-lgotnykh-avtokreditov-dlya-voennykh-i-chlenov-ikh-semey-1125584442.html
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рнкб (пао), общество, крым, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в ноябре совершили свыше 200 тысяч платежей по оплате налогов и штрафов на сумму более 240 миллионов рублей, сообщает банк.
Первого декабря истекает срок уплаты налогов за 2021 год, до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.
"Всего с 1 июля 2022 года и по сегодняшний день клиенты РНКБ совершили более 600 тысяч платежей по оплате налогов и штрафов на сумму свыше 1 миллиарда рублей, 74% платежей были проведены в мобильном приложении (18+) и интернет-банке РНКБ", - отмечается в сообщении.
При этом сумма платежей увеличилась на 40% в сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период, а количество выросло на 16%. Средний чек платежа в 2022 году составляет 1665 рублей, что на 20% выше прошлогодней суммы. Самую большую долю составили платежи за транспортный налог физических лиц – 37% от суммы всех платежей, на втором месте земельный налог – 19%, на третьем месте налог на имущество – 14%.
"Платежи через дистанционные каналы банка очень востребованы нашими клиентами, так как позволяют совершать оплату вовремя и без личного присутствия в офисе", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.