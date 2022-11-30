https://crimea.ria.ru/20221130/klienty-rnkb-v-noyabre-oplatili-nalogi-i-shtrafy-na-240-millionov-rubley-1125611316.html

Клиенты РНКБ в ноябре оплатили налоги и штрафы на 240 миллионов рублей

Клиенты РНКБ в ноябре оплатили налоги и штрафы на 240 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Клиенты РНКБ в ноябре оплатили налоги и штрафы на 240 миллионов рублей

Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в ноябре совершили свыше 200 тысяч платежей по оплате налогов и штрафов на сумму более 240 миллионов рублей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T12:07

2022-11-30T12:07

2022-11-30T12:07

рнкб (пао)

общество

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в ноябре совершили свыше 200 тысяч платежей по оплате налогов и штрафов на сумму более 240 миллионов рублей, сообщает банк.Первого декабря истекает срок уплаты налогов за 2021 год, до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.При этом сумма платежей увеличилась на 40% в сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период, а количество выросло на 16%. Средний чек платежа в 2022 году составляет 1665 рублей, что на 20% выше прошлогодней суммы. Самую большую долю составили платежи за транспортный налог физических лиц – 37% от суммы всех платежей, на втором месте земельный налог – 19%, на третьем месте налог на имущество – 14%."Платежи через дистанционные каналы банка очень востребованы нашими клиентами, так как позволяют совершать оплату вовремя и без личного присутствия в офисе", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.

https://crimea.ria.ru/20221128/rnkb-nachinaet-vydachu-lgotnykh-avtokreditov-dlya-voennykh-i-chlenov-ikh-semey-1125584442.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, крым, экономика