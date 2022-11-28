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В Крыму в декабре временно изменят расписание электричек - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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В Крыму в декабре временно изменят расписание электричек
В Крыму в декабре временно изменят расписание электричек - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В Крыму в декабре временно изменят расписание электричек
Электрички в Севастополь и в обратном направлении в декабре будут ходить по измененному расписанию, это связано с работами на путях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T18:04
2022-11-28T18:04
севастополь
железные дороги крыма
общество
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Электрички в Севастополь и в обратном направлении в декабре будут ходить по измененному расписанию, это связано с работами на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании."В связи с производством путевых работ на перегоне Мекензиевы Горы – Инкерман-2, которые будут проводиться в декабре, изменяется расписание движения нескольких пригородных поездов", - говорится в сообщении.Так, поезд № 6929 "Бахчисарай - Севастополь" 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16 декабря будет следовать по следующему расписанию: до станции Мекензиевы Горы согласно действующему графику, а далее с интервалами и прибытием в пункт назначения в 7:17.Поезд № 6932 в эти же даты отменяется на участке Севастополь - Мекензиевы Горы и назначается сообщением Мекензиевы Горы - Симферополь. Отправление со станции Мекензиевы Горы в 5:30, а далее согласно действующему расписанию.Ранее в компании-перевозчике сообщили о предстоящих изменениях в расписании пригородных поездов по Крыму. С 30 ноября по 9 декабря ряд электричек, в том числе в Джанкой и Евпаторию, будут курсировать по измененному графику.
https://crimea.ria.ru/20221125/krymskie-elektrichki-perevodyat-na-zimnee-raspisanie-1125543533.html
https://crimea.ria.ru/20221125/na-tavride-v-sevastopole-vremenno-izmenyat-skhemu-dvizheniya--1125528630.html
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РИА Новости Крым
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5
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севастополь, железные дороги крыма, общество, транспорт
В Крыму в декабре временно изменят расписание электричек

Электрички в Севастополь в декабре будут ходить по измененному расписанию

18:04 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Электрички в Севастополь и в обратном направлении в декабре будут ходить по измененному расписанию, это связано с работами на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
"В связи с производством путевых работ на перегоне Мекензиевы Горы – Инкерман-2, которые будут проводиться в декабре, изменяется расписание движения нескольких пригородных поездов", - говорится в сообщении.
Электричка - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 13:39
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Так, поезд № 6929 "Бахчисарай - Севастополь" 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16 декабря будет следовать по следующему расписанию: до станции Мекензиевы Горы согласно действующему графику, а далее с интервалами и прибытием в пункт назначения в 7:17.
Поезд № 6932 в эти же даты отменяется на участке Севастополь - Мекензиевы Горы и назначается сообщением Мекензиевы Горы - Симферополь. Отправление со станции Мекензиевы Горы в 5:30, а далее согласно действующему расписанию.
"Для подвоза пассажиров на поезд № 6932 со станции Севастополь 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, и 16 декабря назначается следование автобуса. Отправление от железнодорожного вокзала станции Севастополь в 4:10, прибытие на автобусную остановку у станции Инкерман-1 в 4:40, отправление в 4:42, далее прибытие на автобусную остановку у станции Мекензиевы Горы в 5:10", - проинформировали в ЮППК.
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Ранее в компании-перевозчике сообщили о предстоящих изменениях в расписании пригородных поездов по Крыму. С 30 ноября по 9 декабря ряд электричек, в том числе в Джанкой и Евпаторию, будут курсировать по измененному графику.
 
СевастопольЖелезные дороги КрымаОбществоТранспорт
 
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Заголовок открываемого материала
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