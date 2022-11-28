https://crimea.ria.ru/20221128/v-krymu-v-dekabre-vremenno-izmenyat-raspisanie-elektrichek--1125585020.html

В Крыму в декабре временно изменят расписание электричек

В Крыму в декабре временно изменят расписание электричек - РИА Новости Крым, 28.11.2022

В Крыму в декабре временно изменят расписание электричек

Электрички в Севастополь и в обратном направлении в декабре будут ходить по измененному расписанию, это связано с работами на путях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T18:04

2022-11-28T18:04

2022-11-28T18:04

севастополь

железные дороги крыма

общество

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Электрички в Севастополь и в обратном направлении в декабре будут ходить по измененному расписанию, это связано с работами на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании."В связи с производством путевых работ на перегоне Мекензиевы Горы – Инкерман-2, которые будут проводиться в декабре, изменяется расписание движения нескольких пригородных поездов", - говорится в сообщении.Так, поезд № 6929 "Бахчисарай - Севастополь" 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16 декабря будет следовать по следующему расписанию: до станции Мекензиевы Горы согласно действующему графику, а далее с интервалами и прибытием в пункт назначения в 7:17.Поезд № 6932 в эти же даты отменяется на участке Севастополь - Мекензиевы Горы и назначается сообщением Мекензиевы Горы - Симферополь. Отправление со станции Мекензиевы Горы в 5:30, а далее согласно действующему расписанию.Ранее в компании-перевозчике сообщили о предстоящих изменениях в расписании пригородных поездов по Крыму. С 30 ноября по 9 декабря ряд электричек, в том числе в Джанкой и Евпаторию, будут курсировать по измененному графику.

https://crimea.ria.ru/20221125/krymskie-elektrichki-perevodyat-na-zimnee-raspisanie-1125543533.html

https://crimea.ria.ru/20221125/na-tavride-v-sevastopole-vremenno-izmenyat-skhemu-dvizheniya--1125528630.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, железные дороги крыма, общество, транспорт